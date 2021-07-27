Украинский политзаключенный Инвер Бекиров перенес микроинсульт, - Денисова

Украинский политзаключенный Инвер Бекиров, который содержится в "ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Башкортостан" г.. Салават, перенес микроинсульт.

Об этом уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщил его адвокат, Инвер сам обратился за помощью в медсанчасть колонии, где впоследствии потерял сознание. Врачи диагностировали микроинсульт.

"Несмотря на критическое состояние здоровья заключенного, руководство исправительного учреждения планирует перевести 58-летнего мужчину в штрафной изолятор, из-за надуманных нарушений правил внутреннего распорядка. Пребывание в ШИЗО может закончиться для Инверта Бекирова плохо", - отметила Денисова.

По ее словам, действия администрации исправительной колонии являются нарушением статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по предупреждению пыток.

В связи с ситуацией Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно восстановить нарушенные права Инверта Бекирова, в частности обеспечить ему необходимую медицинскую помощь, в том числе госпитализировать в стационар медучреждения, где провести квалифицированное обследование и дальнейшее лечение.

Она также требует от генерального прокурора Республики Башкортостан Владимира Ведерникова дать правовую оценку преступным действиям со стороны администрации "ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Башкортостан" и привлечь виновных к уголовной ответственности.

"Инвера Бекирова страна-оккупант безосновательно приговорили к 18 годам лишения свободы за якобы "участие в организации" Хизб ут-Тахрир ", которую РФ считает террористической. Он уже шестой год находится в незаконном заключении. Призываю международное сообщество продолжать давление на РФ с требованием немедленного освобождения всех узников Кремля", - отметила Денисова.