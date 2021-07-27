УКР
Хомчак іде з посади головнокомандувача ЗCУ

Хомчак іде з посади головнокомандувача ЗCУ

Головнокомандувач ЗCУ Руслан Хомчак іде з поста. Він замінить Михайла Коваля на посаді першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

Про це на брифінгу у вівторок, 27 липня, повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це рішення президента України. Володимир Зеленський не сумнівається в патріотизмі і вірності присязі, професіоналізм Руслана Хомчака, але президент хоче бачити синергію між Міністерством оборони та ЗСУ. Такої синергії ми, на жаль, не бачимо", - сказав Нікіфоров.

Він також додав, що Хомчак переходить на посаду першого секретаря РНБО. Відповідно з цієї посади йде діючий перший заступник Михайло Коваль.

звільнення (2733) Хомчак Руслан (246)
+25
А может Зеля потратил 2+ года на поиск еще большей гниды, чем Хомчак сливший Иловайск.
Ненадо недооценивать нарколыгу.
27.07.2021 18:45 Відповісти
+19
Этот привык бегать при первом же шухере.
27.07.2021 18:38 Відповісти
+18
Все очень просто:Таран-человек Ермака, у Тарана конфликт с Хомчаком, Ермак увольняет Хомчака, Ермаку нужны везде свои люди, а у Бубочки корпоратив после Сватов ему вообще пох.
27.07.2021 18:42 Відповісти
Все бегут от Зе как от чумы....
27.07.2021 18:36 Відповісти
Этот привык бегать при первом же шухере.
27.07.2021 18:38 Відповісти
Звільнення Хомчака це добре, він був нікчемним і безтолковим, не відповідав своій посаді.
27.07.2021 18:55 Відповісти
Зараз пан Бутусов тобі дасть прикурити за такі слова про "На мой взгляд, Руслан Хомчак - это один из самых профессиональных армейских руководителей, который пользуется огромным авторитетом." Джерело: https://censor.net/ua/r3128079
27.07.2021 19:48 Відповісти
Ну факти лишаються фактами, Хомчак не провів військових реформ і Бутусов сам про це говорив що реформ в армії немає! Ми відтоптались на місці два роки і тепер ми маємо знову все починати з нуля.
27.07.2021 19:52 Відповісти
А МО нащо ? І міністр оборони для чого ?
27.07.2021 20:27 Відповісти
каким боком ГШ к проведению реформ?
28.07.2021 08:07 Відповісти
ти еще новости с времен совка поцитируй
27.07.2021 19:55 Відповісти
Хомчак просто був протеже Коломойського і пан Бутусов його всіляко розхвалював, а Муженка поливав.
27.07.2021 20:36 Відповісти
А может Зеля потратил 2+ года на поиск еще большей гниды, чем Хомчак сливший Иловайск.
Ненадо недооценивать нарколыгу.
27.07.2021 18:45 Відповісти
Переоценивать наркомана тоже не надо. Им вертят на путине, как хотят.
27.07.2021 21:37 Відповісти
синергия -- это синяя энергия? между Министерством обороны и ВСУ? и ее, энергии, даже синей, нет? Те энергия между МО и войсками отсутствует? и как давно? тогда МО зачем вообще??
27.07.2021 18:45 Відповісти
Куда он убежал? На более высокую, и куда менее ответственную должность...
28.07.2021 16:35 Відповісти
а Тарана?
27.07.2021 18:37 Відповісти
у Тарана седлоголового команда у Хомы только понты посмотрим хотя не тот не тот не тянут
27.07.2021 18:38 Відповісти
Таран - майстер схем для д'Єрмака. Ще пригодиться.
27.07.2021 18:56 Відповісти
І Таран, і Хомчак одним миром мазані. Таран під Єрмаком, а Хомчак просто остолоп. Це ж він зірвав обороні замавлення. Як він казав мовляв ракети не замовили ні Нептун", ні "Ольху", ні ПТРК тому, що у нас перемир'я і вони не потрібні.
27.07.2021 19:52 Відповісти
Ракети замовляє ГШ ? Не МО ? Нє ??
27.07.2021 20:29 Відповісти
А генштаб не бере участі в плануванні, не робить розрахунків, що потрібно армії?
27.07.2021 20:32 Відповісти
Насправді це суперечка ні про що. Узгодження і рішення взаємні. Ми ж там свічку не тримали.
Крім того, треба знати кухню держ. органів - багато що там вирішують і працівники рангом понижче. Вони роблять розрахунки, збирають інфо і т.п.
28.07.2021 19:51 Відповісти
Ого!!! Щури продовжують бігти???
27.07.2021 18:38 Відповісти
синергию хочет видеть...шож тут поробыш...мож бубе прыйшло врэмйя собственную грибоферму завести?
27.07.2021 18:39 Відповісти
а таран очолить армію... не смішно, але так і буде... всіх військовиків, що голосували за зе-біла, вітаю...
27.07.2021 18:39 Відповісти
Синергия : знания и усилия нескольких человек могут организовываться таким образом, что они взаимно усиливаются .

Синергия : прибыль после слияния двух компаний может превосходить сумму прибылей этих компаний до объединения .
Выбирайте .
27.07.2021 18:39 Відповісти
синергия . **..ть колотить синергию они не видят . а зеленергию видят ?
27.07.2021 18:40 Відповісти
ххххух... ну не даром мэндэль книшку накалякала..... готовтесь бойцы.... на парад исключи-
тельно на лабутэнах глаза свежевыкрашенные ресницы наклееные носы напудренные штёки
нарумяненные - чисто шоб в грязь лицой не удурять....
27.07.2021 18:41 Відповісти
Если что, то "СНБО" - это название пятничного телесериала студии квартал95
27.07.2021 18:42 Відповісти
Все очень просто:Таран-человек Ермака, у Тарана конфликт с Хомчаком, Ермак увольняет Хомчака, Ермаку нужны везде свои люди, а у Бубочки корпоратив после Сватов ему вообще пох.
27.07.2021 18:42 Відповісти
Главнокомандующий ЗСУ генерал Руслан Хомчак, отправлен в отставку! Ещё один ПРОВАЛ «блестящей» кадровой политики Зеленского. Стоит ли говорить о том, как сильно шатается кресло под министром обороны Андреем Тараном? Фактически любое назначение - провальное!
27.07.2021 18:45 Відповісти
Как шатается ещё не ясно, а то что у него конфликт с Хомчаком - факт. Посмотрим что дальше.
27.07.2021 19:03 Відповісти
там летает "мери в попинс" Верещюк метит в кресло с зонтиком
27.07.2021 19:04 Відповісти
І Таран і Хомчак - це трусливі криси, тому на них можна куй покласти, а от те що Клоун і ті, що ним маніпулюють, наполегливо розвалюють ЗСУ, то це факт.
28.07.2021 07:33 Відповісти
**** янука з московською військовою освітою.
27.07.2021 18:44 Відповісти
Знов сінергія. Де він таких матюків нахватався?
27.07.2021 18:45 Відповісти
Трускавец ?
27.07.2021 18:48 Відповісти
При всіх недоліках Хомчака... я навіть боюся представити, якого ватана зе готує йому на заміну...
27.07.2021 18:47 Відповісти
вроде не чё так служака не сцался как вовкин советник апрышь карловарский
27.07.2021 18:50 Відповісти
Погодите, а разве не Зеля - главнокомадуючий? Раньше вроде им през был. Я что-то упустил?
27.07.2021 18:48 Відповісти
Так він же зник. Його шукають.
27.07.2021 18:53 Відповісти
Мо, поїхав з Лєнкою до Італії - свою віллу вигуляти?

Хомчак іде з посади головнокомандувача ЗCУ - Цензор.НЕТ 666
27.07.2021 22:46 Відповісти
Юльку Мендель спитайся.
28.07.2021 07:35 Відповісти
Короче тупо зіц-председатєлями власниками були, а чи припинили бути або ні - не знають, бо за них вже мабуть навіть розписуються у документах.
Отакі буратіни у нас у владі
28.07.2021 23:18 Відповісти
Готує свою відремонтовану *********** для можливої втечі в окупований Крим.
27.07.2021 23:46 Відповісти
Верховний ... А то просто Головноком. ГШ,
27.07.2021 20:31 Відповісти
Давайте угадаю: на его место поставят какого-то клоуна из квартала95, как это было с мвд?!
27.07.2021 18:50 Відповісти
Вон ту жирную двухметровую тушу из хвартала "посодють".
27.07.2021 23:48 Відповісти
З.Ы. Аваков, Мамедов, Зорян, Шкиряк, теперь вот этот чудик. А раньше их гидравлическим домкратом было не оторвать. Шо происходит?
27.07.2021 18:50 Відповісти
д'Єрмак прибирає в руки всю владу.
27.07.2021 18:57 Відповісти
Вот бы ему бомбу подложить под тачку...
27.07.2021 23:50 Відповісти
Перед вторгненням зачищають силові структури
28.07.2021 23:19 Відповісти
Плюсуем синергию к нарративам. Ну, как? Жить становится лучше, верно? А нарративы куда-то исчезли, кстати. А почему? Это была находка Мендель? Кластеры помнится ещё были, по нескольку раз в сутки. Тоже пропали вместе с Мендель. Этот Никифоров начал с синергии. Ладно, жду новых перлов.
27.07.2021 18:51 Відповісти
А про адженду забули? Мабуть, вона вже наступає.
27.07.2021 18:55 Відповісти
Точно! Меня что-то напрягало, чего-то явно недоставало. Всё, картинка завершена аджендой. Благодарю!
27.07.2021 18:56 Відповісти
Кластеры не забудьте, кластеры!
Не путать с клистирами!
27.07.2021 19:54 Відповісти
Клистор Адженды
27.07.2021 23:53 Відповісти
Адженда Синергиевна
27.07.2021 23:52 Відповісти
Спецом слово "синергия" чотбы зебилы ничего не поняли
27.07.2021 18:55 Відповісти
Синергия с негрями...
27.07.2021 23:54 Відповісти
Хомчак должен сидеть в тюряге за Иловайск, а клоун-пианист его приютил возле себя, наверное из-за того, что там в котле погибло много наших воинов.
27.07.2021 19:04 Відповісти
Після того як ти з передової прийдеш.
27.07.2021 20:32 Відповісти
Этот безdарь и dезертир Хомчак просрал в ВСУ всё что можно было и теперь вовремя смывается!! паразит!!
27.07.2021 19:05 Відповісти
Какая накуй разница,кто будет"перестать стрелять".
27.07.2021 19:06 Відповісти
Правильное решение- мало того, что Хомчак с запачканной репутацией после публикации Шапошниковым, своего фильма. Так ещё, Хомчак давно известный болванчик в руках у одного из олигархов. А конкретно- Коломойского.
27.07.2021 19:07 Відповісти
Тепер тарана на вєрєщчук... Ото буде сінергія...
27.07.2021 19:09 Відповісти
В броньований джип Хомчака влучали кулі від кулемету. Він чув і бачив вибухи ворожих снарядів. Що він не загинув - якась випадковість. Але чомусь ніхто не судить генерала Літвіна, який взагалі втік після загрози оточення
27.07.2021 19:24 Відповісти
Влучали ага, це коли він напоавив колону на прорив а сам упетляв в зворотню сторону і кинув бронеавто з рґпораненими і журналістами і втік, забравши єдиний тепловізор. А ранком виххав на новому авто із тилу російських військ іншим шляхом де по ньому російські блокпости не стріляли так як по його підлеглих яких він кинув в Іловайській бойні
27.07.2021 22:23 Відповісти
похоже на игру в напёрстки...
27.07.2021 19:24 Відповісти
А министр Баран зебила целиком устраивает?
27.07.2021 19:36 Відповісти
"Есть такая профессия -
Родину расхищать"©
Шо?! А как же прыстаркуватый Шантеклер дальше будет хомячить в гніздечко на благо молоденькой Курочке с Яичком? Заместителем секретаря СНБО? Это ж ничем кроме канцтоваров не разживёшься. Да и то, если секретарь позволит. Курочка огорчится, не огорчится - то такое - а от курицей почувствует себя точно. Одно дело, когда на Курочке, кряхтя и роняя слюни, пыжится главнокомандующий, и совсем другое дело - заместитель секретаря.
Как жить? ...
27.07.2021 19:43 Відповісти
я конечно извиняюсь. Но разве главнокомандующий это не президент?
27.07.2021 19:45 Відповісти
Это зесущество есть главнокомандующий по видосикам и Ленкиной заднице. Всё.
27.07.2021 23:58 Відповісти
Надеюсь и Аньку (жену его) теперь с должности в черниговской области снимут. Слишком уж она делов натворила.
27.07.2021 19:56 Відповісти
Адженда! Сінєргія! Діджіталізація! Абирвалг!
27.07.2021 20:00 Відповісти
Обригав Адженду діджіталізаційною сінергією
28.07.2021 00:00 Відповісти
СНБО так снбо только броневичек возле черного выхода поставьте.
27.07.2021 20:25 Відповісти
Тварина мусить сидіти на нарах за злочинну бездіяльність.😁
27.07.2021 21:41 Відповісти
это зрада, или нет?
27.07.2021 22:40 Відповісти
Оговорился г.авнокомандующий, имел ввиду зенергию.
27.07.2021 22:59 Відповісти
И кого же это Путлер прикажет Зеле посадить в кресло?
27.07.2021 23:24 Відповісти
Куй з ним. Рік назад Хомчак міг взяти відповідальність на себе, віддавши наказ на порятунок Журавля за любу ціну, і піти з посади з честю і гідністю українського офіцера. Сьогодні його викинули як використаного гандона.
28.07.2021 07:26 Відповісти
У середу, 28 липня, Кабінет Міністрів погодив звільнення голови Чернігівської обласної державної адміністрації Анни Коваленко - дружини ексголовнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака. https://bykvu.com/ua/bukvy/kabmin-pohodyv-zvilnennia-druzhyny-khomchaka-z-posady-holovy-chernihivskoi-oda/
28.07.2021 17:18 Відповісти
 
 