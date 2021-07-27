18 821 83
Хомчак іде з посади головнокомандувача ЗCУ
Головнокомандувач ЗCУ Руслан Хомчак іде з поста. Він замінить Михайла Коваля на посаді першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України.
Про це на брифінгу у вівторок, 27 липня, повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Це рішення президента України. Володимир Зеленський не сумнівається в патріотизмі і вірності присязі, професіоналізм Руслана Хомчака, але президент хоче бачити синергію між Міністерством оборони та ЗСУ. Такої синергії ми, на жаль, не бачимо", - сказав Нікіфоров.
Він також додав, що Хомчак переходить на посаду першого секретаря РНБО. Відповідно з цієї посади йде діючий перший заступник Михайло Коваль.
Топ коментарі
+25 Mr Vice President
показати весь коментар27.07.2021 18:45 Відповісти Посилання
+19 Юрій Ан
показати весь коментар27.07.2021 18:38 Відповісти Посилання
+18 Romk@
показати весь коментар27.07.2021 18:42 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ненадо недооценивать нарколыгу.
Крім того, треба знати кухню держ. органів - багато що там вирішують і працівники рангом понижче. Вони роблять розрахунки, збирають інфо і т.п.
Синергия : прибыль после слияния двух компаний может превосходить сумму прибылей этих компаний до объединения .
Выбирайте .
тельно на лабутэнах глаза свежевыкрашенные ресницы наклееные носы напудренные штёки
нарумяненные - чисто шоб в грязь лицой не удурять....
председатєлямивласниками були, а чи припинили бути або ні - не знають, бо за них вже мабуть навіть розписуються у документах.
Отакі буратіни у нас у владі
Не путать с клистирами!
Родину расхищать"©
Шо?! А как же прыстаркуватый Шантеклер дальше будет хомячить в гніздечко на благо молоденькой Курочке с Яичком? Заместителем секретаря СНБО? Это ж ничем кроме канцтоваров не разживёшься. Да и то, если секретарь позволит. Курочка огорчится, не огорчится - то такое - а от курицей почувствует себя точно. Одно дело, когда на Курочке, кряхтя и роняя слюни, пыжится главнокомандующий, и совсем другое дело - заместитель секретаря.
Как жить? ...