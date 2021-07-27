Хомчак іде з посади головнокомандувача ЗCУ

Головнокомандувач ЗCУ Руслан Хомчак іде з поста. Він замінить Михайла Коваля на посаді першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

Про це на брифінгу у вівторок, 27 липня, повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це рішення президента України. Володимир Зеленський не сумнівається в патріотизмі і вірності присязі, професіоналізм Руслана Хомчака, але президент хоче бачити синергію між Міністерством оборони та ЗСУ. Такої синергії ми, на жаль, не бачимо", - сказав Нікіфоров.

Він також додав, що Хомчак переходить на посаду першого секретаря РНБО. Відповідно з цієї посади йде діючий перший заступник Михайло Коваль.