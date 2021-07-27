РУС
Хомчак уходит с должности главнокомандующего ВCУ

Хомчак уходит с должности главнокомандующего ВCУ

Главнокомандующий ВCУ Руслан Хомчак уходит с поста. Он заменит Михаила Коваля на должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом на брифинге во вторник, 27 июля, сообщил прессекретар президента Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

"Это решение президента Украины. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме и верности присяге, профессионализме Руслана Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Министерством обороны и ВСУ. Такой синергии мы, к сожалению, не видим", - сказал Никифоров.

Он также добавил, что Хомчак переходит на должность первого секретаря СНБО. Соответственно с этой должности уходит действующий первый заместитель Михаил Коваль.

А может Зеля потратил 2+ года на поиск еще большей гниды, чем Хомчак сливший Иловайск.
Ненадо недооценивать нарколыгу.
Этот привык бегать при первом же шухере.
Все очень просто:Таран-человек Ермака, у Тарана конфликт с Хомчаком, Ермак увольняет Хомчака, Ермаку нужны везде свои люди, а у Бубочки корпоратив после Сватов ему вообще пох.
