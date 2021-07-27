Хомчак уходит с должности главнокомандующего ВCУ
Главнокомандующий ВCУ Руслан Хомчак уходит с поста. Он заменит Михаила Коваля на должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом на брифинге во вторник, 27 июля, сообщил прессекретар президента Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Это решение президента Украины. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме и верности присяге, профессионализме Руслана Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Министерством обороны и ВСУ. Такой синергии мы, к сожалению, не видим", - сказал Никифоров.
Он также добавил, что Хомчак переходит на должность первого секретаря СНБО. Соответственно с этой должности уходит действующий первый заместитель Михаил Коваль.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ненадо недооценивать нарколыгу.
Крім того, треба знати кухню держ. органів - багато що там вирішують і працівники рангом понижче. Вони роблять розрахунки, збирають інфо і т.п.
Синергия : прибыль после слияния двух компаний может превосходить сумму прибылей этих компаний до объединения .
Выбирайте .
тельно на лабутэнах глаза свежевыкрашенные ресницы наклееные носы напудренные штёки
нарумяненные - чисто шоб в грязь лицой не удурять....
председатєлямивласниками були, а чи припинили бути або ні - не знають, бо за них вже мабуть навіть розписуються у документах.
Отакі буратіни у нас у владі
Не путать с клистирами!
Родину расхищать"©
Шо?! А как же прыстаркуватый Шантеклер дальше будет хомячить в гніздечко на благо молоденькой Курочке с Яичком? Заместителем секретаря СНБО? Это ж ничем кроме канцтоваров не разживёшься. Да и то, если секретарь позволит. Курочка огорчится, не огорчится - то такое - а от курицей почувствует себя точно. Одно дело, когда на Курочке, кряхтя и роняя слюни, пыжится главнокомандующий, и совсем другое дело - заместитель секретаря.
Как жить? ...