Хомчак уходит с должности главнокомандующего ВCУ

Главнокомандующий ВCУ Руслан Хомчак уходит с поста. Он заменит Михаила Коваля на должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом на брифинге во вторник, 27 июля, сообщил прессекретар президента Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это решение президента Украины. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме и верности присяге, профессионализме Руслана Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Министерством обороны и ВСУ. Такой синергии мы, к сожалению, не видим", - сказал Никифоров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Хомчак изучил ситуацию с безопасностью на острове Змеиный, - Генштаб. ФОТО

Он также добавил, что Хомчак переходит на должность первого секретаря СНБО. Соответственно с этой должности уходит действующий первый заместитель Михаил Коваль.