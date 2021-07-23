Хомчак изучил ситуацию с безопасностью на острове Змеиный, - Генштаб. ФОТО

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак совершил рабочую поездку на остров Змеиный с целью изучения и оценки ситуации с безопасностью в этом районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Генерал-полковник Руслан Хомчак совместно с главой Государственной пограничной службы Украины генерал-майором Сергеем Дейнекой и командующим ВМС ВС Украины контр-адмиралом Алексеем Неижпапой ознакомились с особенностями организации несения службы военнослужащими-пограничниками и рассмотрели пути улучшения взаимодействия двух военных формирований", - следует из сообщения.









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