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Новини Фото Агресія Росії проти України
10 060 84

Хомчак вивчив ситуацію з безпекою на острові Зміїний, - Генштаб. ФОТО

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак здійснив робочу поїздку на острів Зміїний з метою вивчення та оцінки ситуації з безпекою в цьому районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Генерал-полковник Руслан Хомчак спільно з Головою Державної прикордонної служби України генерал-майором Сергієм Дейнекою та Командувачем ВМС ЗС України контр-адміралом Олексієм Неїжпапою ознайомилися з особливостями організації несення служби військовослужбовцями-прикордонниками та розглянули шляхи покращення взаємодії двох військових формувань", - випливає з повідомлення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під час Sea Breeze парашутиста віднесло у відкрите море, його врятували, - ДПСУ. ВIДЕО

Хомчак вивчив ситуацію з безпекою на острові Зміїний, - Генштаб 01
Хомчак вивчив ситуацію з безпекою на острові Зміїний, - Генштаб 02
Хомчак вивчив ситуацію з безпекою на острові Зміїний, - Генштаб 03
Хомчак вивчив ситуацію з безпекою на острові Зміїний, - Генштаб 04

Автор: 

Генштаб ЗС (6790) Зміїний (164) Хомчак Руслан (246) Дейнеко Сергій (85) Неїжпапа Олексій (86)


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Топ коментарі
+11
На місці прикордонного стовпа та прапора України потрібно побудувати ДОТ з гарматами МТ-12 на поворотних станінах для обстрілу керованими та звичайними снарядами прилеглої акваторії, а також облаштувати кулеметні гнізда для стрільби по десанту ворога. На самому о.Зміїний потрібно розмістити батарею ПКР Нептун в захищених шахтах, для постійного контролю над судноплавством в цьому районі Чорного моря.
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23.07.2021 12:59 Відповісти
+5
Опять мантры про то что НАТО нам поможет , НАТО защитит и т.д И так с 2014 года .Да НАТО плевать хотело на тот остров , у них свои интересы есть и для их реализации остров им не нужен , а кацапам как раз нужен , потому что возле его есть газ . И кацапам нужно на 100 % лишить нас любой возможности быть энергетически независимыми от них . Так что Игорь Л. как всегда прав 50 на 50 . Защита острова головная боль ТОЛЬКО Украины , но разместить там можно очень ограниченное количество техники и средств . А размещать там Нептун вообще НЕТ никакого смысла , в дотах и дзотах как во 2 Мировую тоже толку мало .Про базу НАТО и причал для кораблей блока чистый популизм и нью-васюковщина .Тут скорее нужна дистанционная поддержка пограничников на острове беспилотниками типа байрактар и самолетами ВВС Украины .Сделать регулярными облеты острова штурмовиками Су-24 и Су-25 с полным боекомплектом на случай чего
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23.07.2021 13:33 Відповісти
+5
Ну какие Нептуны... Ну серьёзно... Нептуны могут быть в 120км на континенте и этого расстояния вполне достаточно для прикрытия. Тем более это скала, как там шахту сделать. По поводу огневых позиций - двумя руками за (без иронии). Именно укрепленные огневые позиции для стрелков там и нужны. Так как захват острова будет проходить с вертолетов или с катеров/лодок.
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23.07.2021 14:09 Відповісти
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А броневичек приватбанка поставьте на всякий случай на запасном пути.
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23.07.2021 12:49 Відповісти
На місці прикордонного стовпа та прапора України потрібно побудувати ДОТ з гарматами МТ-12 на поворотних станінах для обстрілу керованими та звичайними снарядами прилеглої акваторії, а також облаштувати кулеметні гнізда для стрільби по десанту ворога. На самому о.Зміїний потрібно розмістити батарею ПКР Нептун в захищених шахтах, для постійного контролю над судноплавством в цьому районі Чорного моря.
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23.07.2021 12:59 Відповісти
Правильно. А еще аэродром построить, базу для подводных лодок, заминировать акваторию и берег. И не забыть продолбать бухты для наших корветов и патрульных катеров. И плевать на то что этот остров является скалой размером 500м на 600м в 120км от берега. Это вообще не важно. За работу...
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23.07.2021 13:17 Відповісти
Достатньо буде облаштувати вогневі позиції на острові та розмістити батарею ПКР Нептун, все інше не потрібне. Посадковий майданчик для гелікоптера є зараз, але скорше за все його потрібно перебудувати бо в центрі острова мають розміщуватись захищені бетоном пускові шахти ПКР Нептун.
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23.07.2021 13:19 Відповісти
Ну какие Нептуны... Ну серьёзно... Нептуны могут быть в 120км на континенте и этого расстояния вполне достаточно для прикрытия. Тем более это скала, как там шахту сделать. По поводу огневых позиций - двумя руками за (без иронии). Именно укрепленные огневые позиции для стрелков там и нужны. Так как захват острова будет проходить с вертолетов или с катеров/лодок.
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23.07.2021 14:09 Відповісти
Україна має змінювати свої підходи до ведення війни з оборонних на наступальні! пКР на Зміїному потрібні щоб блокувати російське судноплавство в Чорному морі.
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24.07.2021 16:23 Відповісти
казямир,а тебе не кажется если кацапы возьмут змеиный,то возьмут под контроль прибрежную акваторию моря и закроют проход наших кораблей,или ты прикалываешься,как зеленый придурок,которому неХ-я не нужно !!!
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23.07.2021 15:55 Відповісти
Низззя.
Международные договоры, запрещают это делать.
Первая такая попытка, была в далёком 1997-м году.
Все, очень умеренно получили по мозгам.
Если и стройка, то без вкапывания и углублений.
Читайте документы)))
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23.07.2021 13:29 Відповісти
Україна знаходиться в стані війни і тому може собі дозволити будувати укріплення на острові.
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23.07.2021 13:30 Відповісти
Покажите опорный документ, в котором однозначно указано, что Украина находится в состоянии войны.
И самое интересное, с кем?
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23.07.2021 13:34 Відповісти
Потрібно просто почати будувати укріплення, а якщо країни НАТО будуть проти, то ми запропонуємо їм надати пряму військову допомогу в війні з росією! І вони будуть мовчати!
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23.07.2021 13:38 Відповісти
Повторяю.
Покажите опорный документ, в котором однозначно указано, что Украина находится в состоянии войны.
И самое интересное, с кем?

Остальное (про стройки), это, как всегда плод Вашей убогой фантазии.
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23.07.2021 13:41 Відповісти
Кому показати? Можу показати ділянку на фронті яку можуть зайняти представники країн НАТО які будуть занадто перейматись будівництвом укріплень на Зміїному.
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23.07.2021 13:43 Відповісти
Да-да. С 2014 года показываешь)))
А тебя барана НИКТО не слушает)))
Обидно, да?
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27.07.2021 10:11 Відповісти
Не переймайтесь, кому потрібно той почує! Тут не тільки порохоботи пасуться.
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27.07.2021 12:49 Відповісти
Ну твоих зелёных соплей и твоих зелёных тварей, ТОЧНО НИКТО НЕ БУДЕТ СЛУШАТЬ.
Не доросли вы, до этого.

А про Змеиный, тебе барану, документы стоит прочесть.
Хотя, ты на такое не способен.
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27.07.2021 13:20 Відповісти
Для української влади на першому місці має бути безпека та оборона! А свої заборони хай в спортлото відправлять.
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27.07.2021 13:43 Відповісти
"Ракети в захищених шахтах", кажете? Ви хоч маєте сіру уяву про "острів" Зміїний?
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23.07.2021 13:50 Відповісти
Шахту побудувати в скалі це нескладно.
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23.07.2021 14:00 Відповісти
Трудно, упоротому барану, объяснять, что это запрещено.
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27.07.2021 13:21 Відповісти
Стріляти по Україні Градами та артилерією теж заборонено. Але путіна це не зупиняє.
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27.07.2021 13:42 Відповісти
Ты сравниваешь, говно с мёдом, предпочитая быть в говне.

Ещё раз подтверждает твою тупость.
Дурачку предлагают изучить национальные документы, про остров, а он будучи бараном, продолжает жрать говнище.
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27.07.2021 14:14 Відповісти
Предлагаю поставить на о. Змеиный РЛС и плюс зенитно-ракетный комплекс С-125 «Печора», Пво Стрела -10. плюс закупить дронов камикадзе в Польше - Warmate или Турции. - Simsek, "Kargu". и отправить о. Змеиный ...если кацапы попрут на остров, от них ни черта не останется, не от десантных кораблей, и корветов пойдут на дно...заканчивая вертолетами.

Польша приняла на вооружение "дроны-камикадзе" Warmate, которые уже испытывали в Украине - видео
Войска территориальной обороны Польши официально приняли на вооружение барражирующие боеприпасы Warmate.
https://news.liga.net/world/video/polsha-prinyala-na-voorujenie-drony-kamikadze-ih-uje-ispytyvali-v-ukraine-video




https://focus.ua/*******-novosti/488750-turciya-vpervye-postavila-na-eksport-dron-kamikadze-kargu-sposobnyy-rabotat-v-roe-video
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23.07.2021 22:40 Відповісти
Зміїний потрібно використовувати в першу чергу як ракетну базу для знищення російських кораблів та суден, тому ППО та безпілотники звичайно потрібні, але головна ударна зброя це протикорабельні ракети!
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24.07.2021 09:54 Відповісти
На дроны Warmate даже были деньги выделены Черниговскому щаводу ЧеЗаРа. Но их разворовало руководство завода в 17 году и с тех пор ничего не слышно.
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24.07.2021 18:46 Відповісти
А-а-а, тогда конечно.. Раз сам Хомчак, спи спокойно, родная страна.. Хомчак изучил ситуацию с безопасностью на острове Змеиный, - Генштаб - Цензор.НЕТ 7494
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23.07.2021 12:50 Відповісти
шо надо було Зелю отправить на инспекцию?)))
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23.07.2021 12:54 Відповісти
Та не дай Боже! Щоби після ного там якесь стихійне лихо сталось?
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23.07.2021 13:28 Відповісти
..Изучил ситуацию с безопасностью на острове.. ?! Что там изучать там не погранцы, а база ВМС должна быть ! Пришвартуйте туда Сагайдачного и несите круглосуточное дежурство !
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23.07.2021 12:52 Відповісти
Даже не хочется объяснять какой бред ты сейчас написал ))))
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23.07.2021 13:06 Відповісти
Хомчак изучил ситуацию с безопасностью на острове Змеиный, - Генштаб. ФОТО И с сожалением констатировал, что нового Иловайска у него сделать тут не получится.
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23.07.2021 12:56 Відповісти
Ты, похоже, не одесский, а крыжопольский.
Изучи условия Змеиного.
И еще - Хомяка нужно менять. Вместе с Зебилом (Барыгу - не предлагать)...
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23.07.2021 12:57 Відповісти
а кого предлагать, тютя?)
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23.07.2021 13:41 Відповісти
Точно не тебя, зеленая (или барыжная) плесень
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23.07.2021 13:46 Відповісти
так отож. вопрос, на котором сливаются 100 процентов зомботелезрителей-абынепорохов
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23.07.2021 13:50 Відповісти
А, так ты цукерковая подстилка? Тогда - пшло...
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23.07.2021 13:54 Відповісти
Пусть Земля на остров съездит. Кацапы суеверные, побоятся что их Посейдон смоит и не полезут тогда
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23.07.2021 12:59 Відповісти
Бардюры в какой цвет побелили?
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23.07.2021 13:01 Відповісти
С юридической стороны о. Змеиный очень подходит Путину для захвата. Он сошлется на споры ЕС по поводу шельфа и ее дележку между Украиной и Румынией и пр. лабуду придумает.
Еще с точки зрения БЛИЦКРИГА малой кровью (как в Крыму) остров просто идеальная ЦЕЛЬ для захвата. За одну ночь его захватят десантом и наши погранцы с пулеметами ничего не смогут сделать. Вокруг острова будут посменно патрулировать российские корабли и мы своим москитным флотом не сможем его отбить. Это понятно любому дураку!
Для РФ нет никакой трудности захватить остров. Контрмер у нас нет.
Не будем же мы ракетами бомбить скалу? Россиянам даже не нужно будет на острове держать взвод солдат. Просто арестуют наших погранцов и поставят флаг на скале. А флот РФ заблокирует Украине всю акваторию от Дуная до Очакова.
РФ объявит постоянные морские стрельбы в районе и ни один корабль НАТО туда не сунется.
Запад не собирается за нас умирать и тем более за скалу в Черном море. И Путин это прекрасно знает.
С захвата Змеиного все наши порты и экспорт будут блокированы (см. крымский мост). Экономика экспорта Украины обнулится в момент.
***
ВОПРОС - ЧТО конкретно мы сможем сделать?...
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23.07.2021 13:06 Відповісти
Справа в тому, що на цьому острові відсутня можливість провести "народноє волєіз'явлєніє", тому захват цього острова шляхом військової спецоперації відразу закриє всі протоки для російського флоту. Якби з нм все булр так просто, як ви написали, то на ньому ще б з 2014 го року висів триколор.
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23.07.2021 13:21 Відповісти
В 2014 году Путин был уверен что отожмет ВСЮ Новороссию с Одессой и Николаевом. Поэтому Змеиный в этом раскладе был не нужен.
А когда западные партнеры (см. встречу путина с швейцарским посланником) сказали Путину прекратить. Тут он и вынужден был остановить агрессию.
Потом Путин изменил план и временно проект Новороссии ограничили ДНР/ЛНР.
***
А сейчас после сговора с Байденом Путин вполне может обнаглеть и пойти дальше мелкими шажками - захват Змеиного.
***
Крым ведь был нами сдан без выстрела потому что Обама негласно дал понять Путину что он закроет на это глаза (в обмен на помощь РФ в Сирии против игила + может еще чего-то чего мы не знаем).
Турчинов мужик с яйцами, но и он не смог отдать приказ в Крыму стрелять в солдат РФ. Потому что из Госдепа позвонили и сказали что помогать НЕ будут...
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23.07.2021 14:18 Відповісти
стоянка у Змеиного любого судна NATO, полностью исключает его захват кацапами !
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23.07.2021 13:19 Відповісти
Брат ну ты же сам понимаешь что судно НАТО не будет стоять у Змеиного
Они будут стоять в Одессе у причала.
Но даже не в том дело!
Ну стоит корабль НАТО у Змеиного. Подходят суда РФ и высаживают десант. Ты в самом деле думаешь что корабль НАТО будет стрелять в них?
Я тебе брат больше скажу!
Даже ВР и ЗЕ не отдадут приказ стрелять ракетами по кораблям РФ. Потому что Путину только ЭТО и нужно. Повод для наземного вторжения в Украину будет 100% и Запад будет только озабоченность высказывать.
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23.07.2021 13:23 Відповісти
Тогда х.йло может сразу в Одессе высаживаться ? Ведь ВР и ЗЕ не отдадут приказ обороняться по вашему . У них ведь еще Киев останется, а иначе х.йлу дадут повод отобрать еще и Киев
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23.07.2021 13:36 Відповісти
Скажу тебе брат по СЕКРЕТУ. Проблем с высадкой морского десанта РФ в Одессе нет никакой сложности.
Есть только проблема удержать плацдарм. Но у Путина на это тоже уже разработан механизм:
1) десант захватывает порт и админздания
2) сепары выходят с флагами РФ
3) РФ быстро создает батальоны из сепаров-одесситов (поверь из тут очень много!!!)
4) город обносят блокпостами сепаров (см. Славянск и Донецк)
***
Путин прикроется жителями Одессы и будет стрелять из-за их спин. И чо сделает ВСУ и Зе???
Бомбить Одессу?...
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23.07.2021 13:52 Відповісти
Мадама, оставьте свои влажные мечты. Одесса не сдастся вашим паРашинцам!
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23.07.2021 13:56 Відповісти
и не мечтай... ****.... тебя раньше кончат
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23.07.2021 15:00 Відповісти
Вот только мааалюсенький нюанс. А он в том, что ЗСУ уже давно отработала такой вариант и Пионы" с "Гиацинтами" всего двумя попаданиями пускают на дно десантный корабль РФ и одним снарядом корвет РФ.
А ПВО Украины сильнее ПВО Грузии в 2008-м и ВДВ РФ будет уничтожена прямо в воздухе.

Так что и порт и админздания они не захватят, а потому сепары просто не выйдут на улицы, да еще с флагами РФ, за которые будут (в таком случае) уничтожаться прямо на месте, без особого суда и следствия, по законам военного времени.
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23.07.2021 15:46 Відповісти
Говорят, в дом Профсоюзов завезли два вагона дров.
Вишневых.
Марка "Спецсепар"
Шоб пахло приятно)))
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23.07.2021 19:08 Відповісти
Опять мантры про то что НАТО нам поможет , НАТО защитит и т.д И так с 2014 года .Да НАТО плевать хотело на тот остров , у них свои интересы есть и для их реализации остров им не нужен , а кацапам как раз нужен , потому что возле его есть газ . И кацапам нужно на 100 % лишить нас любой возможности быть энергетически независимыми от них . Так что Игорь Л. как всегда прав 50 на 50 . Защита острова головная боль ТОЛЬКО Украины , но разместить там можно очень ограниченное количество техники и средств . А размещать там Нептун вообще НЕТ никакого смысла , в дотах и дзотах как во 2 Мировую тоже толку мало .Про базу НАТО и причал для кораблей блока чистый популизм и нью-васюковщина .Тут скорее нужна дистанционная поддержка пограничников на острове беспилотниками типа байрактар и самолетами ВВС Украины .Сделать регулярными облеты острова штурмовиками Су-24 и Су-25 с полным боекомплектом на случай чего
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23.07.2021 13:33 Відповісти
в чём проблема.... там ведь есть вертолётная площадка для облёта прилегающей территории, вокруг острова поставьте мины подводные с дистанционным подрывом через спутник, видеонаблюдение -тоже через спутник....
в чём проблема... кацапов напугать не можете даже , мля...
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23.07.2021 13:39 Відповісти
Поинтересуйся есть ли у нас подводные мины и электроника для дистанционного подрыва и спецы в этой области
Даже если что-то из этого списка есть, то это надо еще профинансировать в бюджете Министерстве обороны. А на это у нас уходят ГОДЫ...
Забудь дружище про сложные Решения. Для Украинского военного чиновничества они НЕПОСИЛЬНЫ.
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23.07.2021 13:48 Відповісти
Еще раз говорю - Подходит судно РФ к острову. Погранцы сообщают в штаб. Русские высаживают десант и захватывают остров (это можно сделать за пару часов).
У ЗЕ военные спрашивают - ЧО будем делать?
А теперь будем реалистами! - ВОПРОС = Зе отдаст приказ атаковать корабли РФ?
А главное ЧЕМ атаковать?
Ракетами Нептун?
Самолетами?
Нептун собьют российскими ПВО (у них есть такая техника (Панцырь, С-400 и пр.).
Самолеты наши 100% будут сбиты их ПВО.
И чо дальше?....Остров мы так не вернем, а вот ПОВОД к вторжению РФ появится 100%.
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23.07.2021 13:41 Відповісти
Мадама, ваше девичье фамилие - не Суворов?
Такую херню несете...
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23.07.2021 13:49 Відповісти
Эту херню мы уже видели в реальности в Славянске и Донецке и Луганске?
Мало?...
Славянск захватывал Гиркин имея всего 30 бойцов. Остальных сепаров уже набрал на местах и их набралось в Славянске около 4 тыс. И этого оказалось достаточно чтобы долго держать город.
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23.07.2021 13:59 Відповісти
Это было другое время и другая страна.
И, кстати, вспомните 2 мая.
Шо, Одесса вас таки огорчила?
Меня - порадовала
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23.07.2021 14:32 Відповісти
Наши погранцы пропускали через границу сепаров по 500$ за голову. Вот 4 тыс. И насобиралось
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24.07.2021 18:50 Відповісти
"Чо дальше?" Далі - збудуємо там космодром і мемо запускати москалів у космос ... всіх. А шо-о?
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23.07.2021 14:04 Відповісти
если такое судно будет стоять-
то кацап и не станет рисковать
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23.07.2021 13:26 Відповісти
Сразу видно,что провокатор!Змеинный и его шельф уже с 2007 года по международному праву - украинский!И уже никаких споров с Румынией,она признала.Это же не Россияния,а все же член ЕС и НАТО,а не недоимперия!Когда все говорят так громко,события не будет - Раша засцыт!Она ведь привыкла проявлять агрессию внезапно,нахально и подло,используя лишь удобный момент!
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23.07.2021 13:39 Відповісти
Крым тоже по международному праву Украинский. Но это Путина не остановило.
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23.07.2021 13:43 Відповісти
Экая говорливая паРашинская клизьма!!!
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23.07.2021 13:57 Відповісти
Сам ты клизма. Я одессит и патриот Украины. Мой сын сейчас в АТО.
Поэтому я не строю иллюзий и призываю смотреть на ситуацию трезво а не заниматься шапкозакидательством.
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23.07.2021 14:01 Відповісти
Шо то не понял. Ви, Нина - трансгендер? Шото то с родами - непонятно.
В остальном - почти согласен. Зебильная шобла может сдать страну в любой момент.
Но все же стоит верить в наш народ.
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23.07.2021 14:29 Відповісти
" по международному праву" - Крим має належати Турції
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23.07.2021 17:14 Відповісти
Готам або аланам
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24.07.2021 18:52 Відповісти
Ну не весь шельф, а большая часть за румынами.
Зато, Змеиный теперь не скала, а остров.
Вот и весь документальный бред.
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27.07.2021 14:17 Відповісти
и шо ж там бегун по подсолнухам наизучал? уже выяснил, что украинские части без приказа "полезли" на остров, и что нужно их срочно отвести в рамках полного и всеохватывающего?
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23.07.2021 13:40 Відповісти
Кто сегодня мэр Одессы? Чо забыли?!...
ТРУХАНОВ который поддержал на митинге в Одессе сепаров. А потом оказалось что он гражданин РФ. И Труханов никуда не ушел и если придут РФ то он по своим бандитским каналам быстро создаст батальоны сепаров и организует народный референдум о присоединении к РФ.
Даже не сомневайтесь!
Это РЕАЛЬНОСТЬ, которой никто в СБУ почему то не занимается.
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23.07.2021 14:09 Відповісти
В Одессе давно пора вводить президентсткое правление.
Только президет не должен быть гешефтмахером.
Увы...
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23.07.2021 14:31 Відповісти
Использование "чо, чё" - выдает кацапа. (Как поребрик")))
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23.07.2021 14:34 Відповісти
Слова "чо" я начал использовать недавно потому что часто ругаюсь и стебусь с росиян на их чатах
Приходится переходить на их слэнг - чо, дык, епта! и пр. херню "русского воровского говора"
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23.07.2021 14:36 Відповісти
Зекомендую використовувати вислів: "Серу вашій мамі"
Реакція москалів дуже тішить
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23.07.2021 14:39 Відповісти
Ну, що тут сказати... Після того, як острів відвідав "На мой взгляд, Руслан Хомчак - это один из самых профессиональных армейских руководителей, который пользуется огромным авторитетом..." острів здадуть. Залишається лише гадати, як. Напевно так, як "Нептун", "Ольха М", ЗРК "Корал", БПЛА "Сокіл 300", ПТРК . А ви, що скажете, пане Бутусов? Як будуть здавати острів Зміїний? Потихеньку, мовляв не має коштів?Источник: https://censor.net/ru/r3128079
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23.07.2021 15:39 Відповісти
хомчак пометил тарриторию...
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23.07.2021 15:58 Відповісти
Это который сдрыснул с Иловайска бросив своих солдат?
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23.07.2021 16:57 Відповісти
Хуже. Он солдан направил на прорыв, а сам уехал в тыл колонны. Там бросил в лесу бронеавто с ранеными и журналистами, и забрав единственный в группе прибор ночного видения, ушел в непонятном направлении. Наутро он мирно Выехал через российские блокпосты но уже в другом месте!
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24.07.2021 18:58 Відповісти
Этот Буанопартий Илловайский уже обеспечивал безопасность наших войск, драпая по посадкам до самого Киева.
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23.07.2021 17:18 Відповісти
А.....а......зачем это все??????......ну вот есть база Тартус в Сирии есть? Есть! А она законная? Да законная существующим, уничтожающим свой народ режимом. Ну какая разница? Законная или нет? Ну да, да законная.....
Дык что вам мешает создать на острове Змеином законную базу НАТО или США(ну на выбор, кто больше потянет) и со сроком аренды как в Тартусе, и с законным договором.
Место идеальное, суперовое, море, Солнце, воздух. А море вааще просматривается все ....ПОЛНОСТЬЮ. И.....зачем вообще вам там что то строить, это арендаторы построят, опять таки, согласно законного договора. Фсье....четко, буква в букву.
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23.07.2021 19:06 Відповісти
Ах дааааа.....и чуть не забыл. Построив законную базу в Черном море США например, не будут больше связаны конвенцией Монтре! Не нужно будет без конца заходить кораблям хороводом через Босфор. Это пачему же? .....А патамушта согласно законного договора у них теперь есть своя территория в Черном море и они становятся страной, имеющей территорию в Черном море. Андестенд????
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23.07.2021 19:16 Відповісти
Главное осла туда не пускайте...ющ и так просрал 80% румынам
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24.07.2021 18:56 Відповісти
 
 