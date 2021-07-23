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Хомчак вивчив ситуацію з безпекою на острові Зміїний, - Генштаб. ФОТО
Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак здійснив робочу поїздку на острів Зміїний з метою вивчення та оцінки ситуації з безпекою в цьому районі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"Генерал-полковник Руслан Хомчак спільно з Головою Державної прикордонної служби України генерал-майором Сергієм Дейнекою та Командувачем ВМС ЗС України контр-адміралом Олексієм Неїжпапою ознайомилися з особливостями організації несення служби військовослужбовцями-прикордонниками та розглянули шляхи покращення взаємодії двох військових формувань", - випливає з повідомлення.
Топ коментарі
+11 Igor L
показати весь коментар23.07.2021 12:59 Відповісти Посилання
+5 Zushaua
показати весь коментар23.07.2021 13:33 Відповісти Посилання
+5 Ян Казимир #398236
показати весь коментар23.07.2021 14:09 Відповісти Посилання
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Международные договоры, запрещают это делать.
Первая такая попытка, была в далёком 1997-м году.
Все, очень умеренно получили по мозгам.
Если и стройка, то без вкапывания и углублений.
Читайте документы)))
И самое интересное, с кем?
Покажите опорный документ, в котором однозначно указано, что Украина находится в состоянии войны.
И самое интересное, с кем?
Остальное (про стройки), это, как всегда плод Вашей убогой фантазии.
А тебя барана НИКТО не слушает)))
Обидно, да?
Не доросли вы, до этого.
А про Змеиный, тебе барану, документы стоит прочесть.
Хотя, ты на такое не способен.
Ещё раз подтверждает твою тупость.
Дурачку предлагают изучить национальные документы, про остров, а он будучи бараном, продолжает жрать говнище.
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https://news.liga.net/world/video/polsha-prinyala-na-voorujenie-drony-kamikadze-ih-uje-ispytyvali-v-ukraine-video
https://focus.ua/*******-novosti/488750-turciya-vpervye-postavila-na-eksport-dron-kamikadze-kargu-sposobnyy-rabotat-v-roe-video
Изучи условия Змеиного.
И еще - Хомяка нужно менять. Вместе с Зебилом (Барыгу - не предлагать)...
Еще с точки зрения БЛИЦКРИГА малой кровью (как в Крыму) остров просто идеальная ЦЕЛЬ для захвата. За одну ночь его захватят десантом и наши погранцы с пулеметами ничего не смогут сделать. Вокруг острова будут посменно патрулировать российские корабли и мы своим москитным флотом не сможем его отбить. Это понятно любому дураку!
Для РФ нет никакой трудности захватить остров. Контрмер у нас нет.
Не будем же мы ракетами бомбить скалу? Россиянам даже не нужно будет на острове держать взвод солдат. Просто арестуют наших погранцов и поставят флаг на скале. А флот РФ заблокирует Украине всю акваторию от Дуная до Очакова.
РФ объявит постоянные морские стрельбы в районе и ни один корабль НАТО туда не сунется.
Запад не собирается за нас умирать и тем более за скалу в Черном море. И Путин это прекрасно знает.
С захвата Змеиного все наши порты и экспорт будут блокированы (см. крымский мост). Экономика экспорта Украины обнулится в момент.
***
ВОПРОС - ЧТО конкретно мы сможем сделать?...
А когда западные партнеры (см. встречу путина с швейцарским посланником) сказали Путину прекратить. Тут он и вынужден был остановить агрессию.
Потом Путин изменил план и временно проект Новороссии ограничили ДНР/ЛНР.
***
А сейчас после сговора с Байденом Путин вполне может обнаглеть и пойти дальше мелкими шажками - захват Змеиного.
***
Крым ведь был нами сдан без выстрела потому что Обама негласно дал понять Путину что он закроет на это глаза (в обмен на помощь РФ в Сирии против игила + может еще чего-то чего мы не знаем).
Турчинов мужик с яйцами, но и он не смог отдать приказ в Крыму стрелять в солдат РФ. Потому что из Госдепа позвонили и сказали что помогать НЕ будут...
Они будут стоять в Одессе у причала.
Но даже не в том дело!
Ну стоит корабль НАТО у Змеиного. Подходят суда РФ и высаживают десант. Ты в самом деле думаешь что корабль НАТО будет стрелять в них?
Я тебе брат больше скажу!
Даже ВР и ЗЕ не отдадут приказ стрелять ракетами по кораблям РФ. Потому что Путину только ЭТО и нужно. Повод для наземного вторжения в Украину будет 100% и Запад будет только озабоченность высказывать.
Есть только проблема удержать плацдарм. Но у Путина на это тоже уже разработан механизм:
1) десант захватывает порт и админздания
2) сепары выходят с флагами РФ
3) РФ быстро создает батальоны из сепаров-одесситов (поверь из тут очень много!!!)
4) город обносят блокпостами сепаров (см. Славянск и Донецк)
***
Путин прикроется жителями Одессы и будет стрелять из-за их спин. И чо сделает ВСУ и Зе???
Бомбить Одессу?...
А ПВО Украины сильнее ПВО Грузии в 2008-м и ВДВ РФ будет уничтожена прямо в воздухе.
Так что и порт и админздания они не захватят, а потому сепары просто не выйдут на улицы, да еще с флагами РФ, за которые будут (в таком случае) уничтожаться прямо на месте, без особого суда и следствия, по законам военного времени.
Вишневых.
Марка "Спецсепар"
Шоб пахло приятно)))
в чём проблема... кацапов напугать не можете даже , мля...
Даже если что-то из этого списка есть, то это надо еще профинансировать в бюджете Министерстве обороны. А на это у нас уходят ГОДЫ...
Забудь дружище про сложные Решения. Для Украинского военного чиновничества они НЕПОСИЛЬНЫ.
У ЗЕ военные спрашивают - ЧО будем делать?
А теперь будем реалистами! - ВОПРОС = Зе отдаст приказ атаковать корабли РФ?
А главное ЧЕМ атаковать?
Ракетами Нептун?
Самолетами?
Нептун собьют российскими ПВО (у них есть такая техника (Панцырь, С-400 и пр.).
Самолеты наши 100% будут сбиты их ПВО.
И чо дальше?....Остров мы так не вернем, а вот ПОВОД к вторжению РФ появится 100%.
Такую херню несете...
Мало?...
Славянск захватывал Гиркин имея всего 30 бойцов. Остальных сепаров уже набрал на местах и их набралось в Славянске около 4 тыс. И этого оказалось достаточно чтобы долго держать город.
И, кстати, вспомните 2 мая.
Шо, Одесса вас таки огорчила?
Меня - порадовала
то кацап и не станет рисковать
Поэтому я не строю иллюзий и призываю смотреть на ситуацию трезво а не заниматься шапкозакидательством.
В остальном - почти согласен. Зебильная шобла может сдать страну в любой момент.
Но все же стоит верить в наш народ.
Зато, Змеиный теперь не скала, а остров.
Вот и весь документальный бред.
ТРУХАНОВ который поддержал на митинге в Одессе сепаров. А потом оказалось что он гражданин РФ. И Труханов никуда не ушел и если придут РФ то он по своим бандитским каналам быстро создаст батальоны сепаров и организует народный референдум о присоединении к РФ.
Даже не сомневайтесь!
Это РЕАЛЬНОСТЬ, которой никто в СБУ почему то не занимается.
Только президет не должен быть гешефтмахером.
Увы...
Приходится переходить на их слэнг - чо, дык, епта! и пр. херню "русского воровского говора"
Реакція москалів дуже тішить
Дык что вам мешает создать на острове Змеином законную базу НАТО или США(ну на выбор, кто больше потянет) и со сроком аренды как в Тартусе, и с законным договором.
Место идеальное, суперовое, море, Солнце, воздух. А море вааще просматривается все ....ПОЛНОСТЬЮ. И.....зачем вообще вам там что то строить, это арендаторы построят, опять таки, согласно законного договора. Фсье....четко, буква в букву.