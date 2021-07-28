65 населених пунктів у п'яти областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через негоду без електроенергії залишилися 65 населених пунктів у 5 областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 ранку 28 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 65 населених пунктів у 5 областях (Львівська – 18, Київська – 16, Житомирська – 15, Волинська – 10 та Чернігівська – 6)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також читайте: Двоє людей загинули через обрив електропроводів на підтопленій ділянці в Бердянську, - ДСНС