Під Києвом запрацював безкоштовний реабілітаційний центр для дітей

Центр інклюзії та корекції "Єва" на 40 місць уже приймає відвідувачів. Тут безкоштовно допомагають дітям, які пройшли лікування онкології або ж мають інвалідність. Центр працює за підтримки холдингу TECHIIA.

Центр "Єва" розташований у передмісті Києва, посеред соснового лісу у селі Петропавлівська Борщагівка. Зараз у "Єві" працює 8 фахівців: логопед, корекційні психологи, реабілітологи (в басейні та у залі ЛФК), арт-терапевт та масажист, повідомляють Економічні новини, передає Цензор.НЕТ.

Тут надають допомогу дітям з інвалідністю з діагнозами:

– ДЦП різних форм

– синдром Дауна

– РАС

– дитячий аутизм

– психічні розлади

– затримка мовлення

– вади слуху

– порушення опорно рухового апарату

Також допомагають повернутися до нормального життя дітям, які пройшли лікування онкології або зараз перебувають на лікуванні (якщо реабілітацію дозволяє і рекомендує лікуючий лікар).

"Центр "Єва" фактично розпочався кілька років тому як програма реабілітації в басейні для дітей, які пережили лікування онкології. Віддача і фаховість наших реабілітологів дала помітні результати відвідувачам, і з допомогою холдингу TECHIIA ми переросли у повноцінний центр інклюзії та корекції з набором різнопланових фахівців", – розповідає Світлана Єжова, директор Центру "Єва".

З березня 2021 року у "Єві" уже надали допомогу 120 дітям. Їх розділяють на курси по 40 дітей, з кожним курсом працюють два місяці. А при необхідності після перерви можна записатися на повторний курс. Усі заняття безкоштовні.

"Ми з партнером Юрієм Лазебніковим майже два роки фінансували програму реабілітації в басейні, тому що вона давала реальні результати – після курсу діти виходили з басейну на власних ногах. Тому коли з’явилася ідея масштабувати проект у професійний центр – ми погодилися профінансувати його діяльність. Такого спектру послуг діти, які цього потребують, навряд чи отримають в якомусь іншому місці. Тим більше, безкоштовно", – коментує Олег Крот, керуючий партнер холдингу TECHIIA.

У "Єві" працюють з дітьми віком від 3 до 18 років. Зараз триває запис на курс, який розпочнеться у листопаді. Деталі за телефоном (067) 521 7992 або насторінці "Єви" у Facebook. Адреса центру: с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Шевченка, 98.

Довідка:

TECHIIA — міжнародна диверсифікована холдингова компанія. Об’єднує понад 10 бізнес-проектів і 1000+ співробітників. Працює в різних технологічних напрямках: кіберспорт, ІТ-продукти, ІТ-сервіс, венчурна студія, виробництво і дистрибуція кіберспортивного мерчу та аксесуарів, будівництво інфраструктурних об’єктів, послуги із збору даних за допомогою БПЛА та їх аналіз. Офіси компаній розташовані на Кіпрі, в США та Україні. Соціальні ініціативи холдинг реалізовує через громадську організацію "Фундація Течія". З 2018 року засновники TECHIIA інвестували у благодійні проекти понад 12 млн грн, з березня 2021 року профінансували діяльність центру "Єва" на понад 1,3 млн грн.

Новина публікується на правах реклами.