Під Києвом запрацював безкоштовний реабілітаційний центр для дітей
Центр інклюзії та корекції "Єва" на 40 місць уже приймає відвідувачів. Тут безкоштовно допомагають дітям, які пройшли лікування онкології або ж мають інвалідність. Центр працює за підтримки холдингу TECHIIA.
Центр "Єва" розташований у передмісті Києва, посеред соснового лісу у селі Петропавлівська Борщагівка. Зараз у "Єві" працює 8 фахівців: логопед, корекційні психологи, реабілітологи (в басейні та у залі ЛФК), арт-терапевт та масажист, повідомляють Економічні новини, передає Цензор.НЕТ.
Тут надають допомогу дітям з інвалідністю з діагнозами:
– ДЦП різних форм
– синдром Дауна
– РАС
– дитячий аутизм
– психічні розлади
– затримка мовлення
– вади слуху
– порушення опорно рухового апарату
Також допомагають повернутися до нормального життя дітям, які пройшли лікування онкології або зараз перебувають на лікуванні (якщо реабілітацію дозволяє і рекомендує лікуючий лікар).
"Центр "Єва" фактично розпочався кілька років тому як програма реабілітації в басейні для дітей, які пережили лікування онкології. Віддача і фаховість наших реабілітологів дала помітні результати відвідувачам, і з допомогою холдингу TECHIIA ми переросли у повноцінний центр інклюзії та корекції з набором різнопланових фахівців", – розповідає Світлана Єжова, директор Центру "Єва".
З березня 2021 року у "Єві" уже надали допомогу 120 дітям. Їх розділяють на курси по 40 дітей, з кожним курсом працюють два місяці. А при необхідності після перерви можна записатися на повторний курс. Усі заняття безкоштовні.
"Ми з партнером Юрієм Лазебніковим майже два роки фінансували програму реабілітації в басейні, тому що вона давала реальні результати – після курсу діти виходили з басейну на власних ногах. Тому коли з’явилася ідея масштабувати проект у професійний центр – ми погодилися профінансувати його діяльність. Такого спектру послуг діти, які цього потребують, навряд чи отримають в якомусь іншому місці. Тим більше, безкоштовно", – коментує Олег Крот, керуючий партнер холдингу TECHIIA.
У "Єві" працюють з дітьми віком від 3 до 18 років. Зараз триває запис на курс, який розпочнеться у листопаді. Деталі за телефоном (067) 521 7992 або насторінці "Єви" у Facebook. Адреса центру: с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Шевченка, 98.
Довідка:
TECHIIA — міжнародна диверсифікована холдингова компанія. Об’єднує понад 10 бізнес-проектів і 1000+ співробітників. Працює в різних технологічних напрямках: кіберспорт, ІТ-продукти, ІТ-сервіс, венчурна студія, виробництво і дистрибуція кіберспортивного мерчу та аксесуарів, будівництво інфраструктурних об’єктів, послуги із збору даних за допомогою БПЛА та їх аналіз. Офіси компаній розташовані на Кіпрі, в США та Україні. Соціальні ініціативи холдинг реалізовує через громадську організацію "Фундація Течія". З 2018 року засновники TECHIIA інвестували у благодійні проекти понад 12 млн грн, з березня 2021 року профінансували діяльність центру "Єва" на понад 1,3 млн грн.
Новина публікується на правах реклами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Голодранцы большевики так же все замки, филармонии и приличные дома отдавали под диспансеры, клиники для душевнобольных, а на деле что выходило?
Пару лет и здание разрушено ибо ухаживать за такими площадями надо очень много людей и денег...
По ходу вы внуки этих большевиков. Идеология одна и та же.