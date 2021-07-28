Под Киевом заработал бесплатный реабилитационный центр для детей

Центр инклюзии и коррекции "Ева" на 40 мест уже принимает посетителей. Здесь бесплатно помогают детям, прошедшим лечение онкологии, и детям с инвалидностью. Центр работает при поддержке холдинга TECHIIA.

Центр "Ева" расположен в пригороде Киева, среди соснового леса в селе Петропавловская Борщаговка. Сейчас в "Еве" работает 8 специалистов: логопед, коррекционные психологи, реабилитологи (в бассейне и в зале ЛФК), арт-терапевт и массажист, сообщают Экономические новости, передает Цензор.НЕТ.

Здесь оказывают помощь детям с инвалидностью с диагнозами:

- ДЦП различных форм

- синдром Дауна

- РАС

- детский аутизм

- психические расстройства

- задержка речи

- недостатки слуха

- нарушение опорно-двигательного аппарата

Также помогают вернуться к нормальной жизни детям, прошедшим или проходящим лечение онкологии, если реабилитацию позволяет и рекомендует лечащий врач.

"Центр "Ева" фактически начался несколько лет назад как программа реабилитации в бассейне для детей, переживших лечение онкологии. Отдача и профессионализм наших реабилитологов дала заметные результаты посетителям, и с помощью холдинга TECHIIA мы переросли в полноценный центр инклюзии и коррекции с набором разноплановых специалистов", — рассказывает Светлана Ежова, директор Центра "Ева".

С марта 2021 в "Еве" уже оказали помощь 120 детям. Их разделяют на курсы по 40 детей, с каждым курсом работают два месяца. А при необходимости после перерыва можно записаться на повторный курс. Все занятия бесплатные.

"Мы с партнером Юрой Лазебниковым почти два года финансировали программу реабилитации в бассейне, потому что она давала реальные результаты — после курса дети выходили из бассейна на собственных ногах. Поэтому, когда появилась идея масштабировать проект в профессиональный центр, мы согласились профинансировать его деятельность. Такой спектр услуг дети, которые в этом нуждаются, вряд ли получат в другом месте. Тем более, бесплатно", — комментирует Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA.

В "Еве" работают с детьми в возрасте от 3 до 18 лет. Сейчас идет запись на курс, который начнется в ноябре. Детали по телефону (067) 521 7992 или на странице "Евы" в Facebook. Адрес центра: с. Петропавловская Борщаговка, ул. Шевченко, 98.

Справка:

TECHIIA — международная диверсифицированная холдинговая компания. Объединяет более 10 бизнес-проектов и 1000+ сотрудников. Работает в различных технологических направлениях: киберспорт, ИТ-продукты, ИТ-сервис, венчурная студия, производство и дистрибуция киберспортивного мерча и аксессуаров, строительство инфраструктурных объектов, услуги по сбору данных с помощью БПЛА и их анализ. Офисы компаний расположены на Кипре, в США и Украине. Социальные инициативы холдинг реализует через общественную организацию "Фундация Течия". С 2018 года основатели TECHIIA инвестировали в благотворительные проекты более 12 млн грн, с марта 2021 года профинансировали деятельность центра "Ева" на более чем 1,3 млн грн.

