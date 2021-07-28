Агента військової розвідки РФ затримали в Черкаській області, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО
Контррозвідники Служби безпеки України викрили агента російської військової розвідки (Головне управління Генерального штабу ЗС РФ) в Черкаській області.
Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Зловмисника взяли "на гарячому" під час отримання секретної інформації про один зі складів артилерійських боєприпасів регіону.
"Оперативники СБУ встановили, що житель Черкаської області був завербований російською спецслужбою на території РФ. Основне завдання, яке поставили перед українцем російські куратори - збір і передача інформації про військові стратегічні об'єкти. Щоб виконати вказівки російської розвідки, зловмисник намагався залучити до протиправної діяльності військовослужбовця Збройних сил України", - сказано в повідомленні.
СБУ задокументувала факти збору зловмисником відомостей, зокрема з обмеженим доступом, про місця розташування артилерійських складів на території регіону, режиму їх охорони, перелік і кількість боєприпасів там.
Чоловікові повідомили про підозру за ч.1 ст.111 (державна зрада) КК України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
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То ли курили возле них, то ли рфские диверсанты ходили и ходят.
Так що, народ, не дивуйтесь цим висерам. Григорій Омелянович свого часу розкрив, як воніста сплавила ПДЧ для України...
маячня...всi, хто займав достатню посаду був агентом. всi ми колись були пiонерами, жовтенятами , комсомольцями чи навiть комуняками, а сонце для багатьох вставало над масквабадським кремлем.
зараз це все не означає, що Омельченко говорить неправду, коли каже, що РПЦ-КДБ - ворог та агентура паРашi...
Чому диверсантам з РПЦ-ФСБ усе можна в Україні. Річниця "вагнергейту" - зачистка свідків | "Час Ч"
https://youtu.be/huaKt8s-QQw
Жінки, які були до нього, виглядали більш гармонійно на посаді речниць СБУ, ніж це незрозуміло що ...
повезите (якобы скрытно) в каждую в/ч партию "Джавелинов", и понаблюдайте кто станет вынюхивать - что завезли?
работать надо робяты-особисты , работать !
а ты тупин чего баишся, часом не шпиён?
-Чем дольше молчишь,тем дольше кажешься умнее.
наверно хотел казаться умнее
- Не спорьте с дураками,они затянут вас на свой уровень и там задавят опытом,
не будь тупиным, Вова !
"-Чем дольше молчишь,тем дольше кажешься умнее."
Но ты все равно смог отличиться!
Не "проСЧание" а "проЩание" !
Обтекай молча.
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Serbin Sergiy
@SerbinSergiy
·https://twitter.com/SerbinSergiy/status/1420334386533310468 3 ч
От вам ще одні вагнерівці. Британська розвідка повідомила Молдові, що у викраденні Чауса приймав участь також спецназ "Сенеж" РФ. Єрмак працює.
Рассчитваю впредь, что при задержании злодеи будут случайно очень долго и мучительно падать жопой на раскалённый лом. А СБУ не сможет придти к ним на моментальную помощь, по какой-то крайне уважительной причине.
Вот такое видео я бы посмотрел и лайкнул. Без деталей, конечно