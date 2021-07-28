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Агента військової розвідки РФ затримали в Черкаській області, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Агента військової розвідки РФ затримали в Черкаській області, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Контррозвідники Служби безпеки України викрили агента російської військової розвідки (Головне управління Генерального штабу ЗС РФ) в Черкаській області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зловмисника взяли "на гарячому" під час отримання секретної інформації про один зі складів артилерійських боєприпасів регіону.

"Оперативники СБУ встановили, що житель Черкаської області був завербований російською спецслужбою на території РФ. Основне завдання, яке поставили перед українцем російські куратори - збір і передача інформації про військові стратегічні об'єкти. Щоб виконати вказівки російської розвідки, зловмисник намагався залучити до протиправної діяльності військовослужбовця Збройних сил України", - сказано в повідомленні.

СБУ задокументувала факти збору зловмисником відомостей, зокрема з обмеженим доступом, про місця розташування артилерійських складів на території регіону, режиму їх охорони, перелік і кількість боєприпасів там.

Чоловікові повідомили про підозру за ч.1 ст.111 (державна зрада) КК України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Агента військової розвідки РФ затримали в Черкаській області, - СБУ 01
Агента військової розвідки РФ затримали в Черкаській області, - СБУ 02

Автор: 

затримання (4357) СБУ (13048) шпигунство (1022)


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Топ коментарі
+53
а вчера еще ходил с попами по крещатику
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28.07.2021 15:58 Відповісти
+23
То ли "единый", то ли "братский" народ очень беспокоят арсеналы и склады у нас... Где вы ещё подобное в мире увидите?
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28.07.2021 16:00 Відповісти
+18
Агента военной разведки РФ задержали в Черкасской области, - СБУ - Цензор.НЕТ 2257
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28.07.2021 16:08 Відповісти
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а вчера еще ходил с попами по крещатику
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28.07.2021 15:58 Відповісти
А еще Порошенко виноват, что склады взрывались.
То ли курили возле них, то ли рфские диверсанты ходили и ходят.
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28.07.2021 18:29 Відповісти
Точно! Зрадник з хрестиком на шиї. )))

Агента військової розвідки РФ затримали в Черкаській області, - СБУ - Цензор.НЕТ 5533
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28.07.2021 20:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=huaKt8s-QQw Генерал-лейтенант СБУ (у відставці) Григорій Омельченко розказує про цілу низку касапських агентів в керівництві держави - за цією ссиллю, наприкінці передачі. Матеріал щойно вийшов, був в прямому ефірі.
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28.07.2021 15:59 Відповісти
с Омели такой же генерал, как с зебила, преЗедент =)
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28.07.2021 16:13 Відповісти
Гришко Омельченко сам кацапська агентура, дуже давня. Я б погидував втягати на форум висери цього відомого брехуна, але комусь і кобила наречена.
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28.07.2021 16:14 Відповісти
Невдала спроба відмазати кацапських агентів у керівництві державою.
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28.07.2021 16:19 Відповісти
https://censor.net/user/467746 - це, до відома, передовсім юдеботний кадр; але не гребує підзаробити в тягнисрака чи в сабакова.
Так що, народ, не дивуйтесь цим висерам. Григорій Омелянович свого часу розкрив, як воніста сплавила ПДЧ для України...
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28.07.2021 17:08 Відповісти
Агента військової розвідки РФ затримали в Черкаській області, - СБУ - Цензор.НЕТ 9460
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28.07.2021 17:17 Відповісти
Омельченко сам кацапська агентура



маячня...всi, хто займав достатню посаду був агентом. всi ми колись були пiонерами, жовтенятами , комсомольцями чи навiть комуняками, а сонце для багатьох вставало над масквабадським кремлем.
зараз це все не означає, що Омельченко говорить неправду, коли каже, що РПЦ-КДБ - ворог та агентура паРашi...

Чому диверсантам з РПЦ-ФСБ усе можна в Україні. Річниця "вагнергейту" - зачистка свідків | "Час Ч"

https://youtu.be/huaKt8s-QQw
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28.07.2021 17:47 Відповісти
звідки така впевненість?
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29.07.2021 09:39 Відповісти
Так закрийте кордони з неадекватною московщиною.
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28.07.2021 15:59 Відповісти
То ли "единый", то ли "братский" народ очень беспокоят арсеналы и склады у нас... Где вы ещё подобное в мире увидите?
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28.07.2021 16:00 Відповісти
Приятно что спецы не зря свой хлеб едят. Но 95-квартальное шобло у руля СБУ вместе с этим слащавым печником доверия не вселяют.Как то не очень заходит "борьба"зелёной плесени с врагами Украины.
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28.07.2021 16:04 Відповісти
слащавым речником
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28.07.2021 16:05 Відповісти
слащавым кочегаром
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28.07.2021 20:57 Відповісти
Речник дійсно стрьомний, квартал-стайл.
Жінки, які були до нього, виглядали більш гармонійно на посаді речниць СБУ, ніж це незрозуміло що ...
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28.07.2021 16:13 Відповісти
Агента военной разведки РФ задержали в Черкасской области, - СБУ - Цензор.НЕТ 1631
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28.07.2021 16:08 Відповісти
Агента военной разведки РФ задержали в Черкасской области, - СБУ - Цензор.НЕТ 2257
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28.07.2021 16:08 Відповісти
На бочку с порохом, пущай полетает.
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28.07.2021 21:56 Відповісти
впускают оккупантов, а они тут шорхаются как у себя дома блд.
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28.07.2021 16:11 Відповісти
через попиков РПЦ новых наберут.
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28.07.2021 16:15 Відповісти
Их много у нас ....Расстреливать надо!
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28.07.2021 16:17 Відповісти
На палю падлюку!
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28.07.2021 16:20 Відповісти
зараз йому медаль та грамоту вручат, на посаду в органах безпеки посадять.
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28.07.2021 16:23 Відповісти
не подсказывайте
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29.07.2021 00:43 Відповісти
Як би був військовий суд, а не ******* безхребетне лайно(((
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28.07.2021 16:27 Відповісти
на "живца" надо ловит гнид ....
повезите (якобы скрытно) в каждую в/ч партию "Джавелинов", и понаблюдайте кто станет вынюхивать - что завезли?
работать надо робяты-особисты , работать !
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28.07.2021 16:34 Відповісти
От спасибо что ты научил! Что бы они без твоего совета делали?
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28.07.2021 16:42 Відповісти
иногда маленький совет рождает большую идею !
а ты тупин чего баишся, часом не шпиён?
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28.07.2021 16:51 Відповісти
По поводу подобных советов,есть мудрость :
-Чем дольше молчишь,тем дольше кажешься умнее.
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28.07.2021 22:17 Відповісти
шото ты мудрый долго молчал
наверно хотел казаться умнее
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28.07.2021 22:32 Відповісти
Воспользуюсь в общении с тобой советом Марка Твена:
- Не спорьте с дураками,они затянут вас на свой уровень и там задавят опытом,
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28.07.2021 22:52 Відповісти
ну Вова и те совет, на просчание :
не будь тупиным, Вова !
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28.07.2021 23:06 Відповісти
Тебе же писал выше:
"-Чем дольше молчишь,тем дольше кажешься умнее."
Но ты все равно смог отличиться!
Не "проСЧание" а "проЩание" !
Обтекай молча.
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28.07.2021 23:24 Відповісти
кроти в ОПі Зєлі можуть не хвилюватися..
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28.07.2021 16:46 Відповісти
кротів вже давно перевербувало США
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28.07.2021 17:18 Відповісти
Потримати його, доки розберуть зраду по вагнерівцям й включити на обмін усіх наших полоненних у Рашистляндії разом з нашим зрадником з влади... (Єрмаком чи вовою чи з обома...)
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28.07.2021 16:48 Відповісти
Ничего, обменяют на таксиста из даунбаса.
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28.07.2021 16:51 Відповісти
https://twitter.com/SerbinSergiy
https://twitter.com/SerbinSergiy

Serbin Sergiy

@SerbinSergiy

·https://twitter.com/SerbinSergiy/status/1420334386533310468 3 ч

От вам ще одні вагнерівці. Британська розвідка повідомила Молдові, що у викраденні Чауса приймав участь також спецназ "Сенеж" РФ. Єрмак працює.
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28.07.2021 17:02 Відповісти
Козак прикажет буратино отпустит
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28.07.2021 17:06 Відповісти
Добре, якщо доганами для оперативників це все не закінчиться...
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28.07.2021 17:14 Відповісти
Повісити зрадника без суду і слідства !
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28.07.2021 17:15 Відповісти
фсбушникам вірити...
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28.07.2021 17:29 Відповісти
Отпустят, адмистративка максимум, Ермак своих не бросает
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28.07.2021 18:57 Відповісти
Та, подумаєш затримали це пиль для агента, його Зеленський обміняє на водіїв маршруток і шлюх.
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28.07.2021 19:00 Відповісти
Вообще странно задержали.
Рассчитваю впредь, что при задержании злодеи будут случайно очень долго и мучительно падать жопой на раскалённый лом. А СБУ не сможет придти к ним на моментальную помощь, по какой-то крайне уважительной причине.
Вот такое видео я бы посмотрел и лайкнул. Без деталей, конечно
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28.07.2021 19:58 Відповісти
Вроде на Ермака похож. Или я ошибаюсь?
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28.07.2021 20:02 Відповісти
п....с
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28.07.2021 20:43 Відповісти
какой щеголь лощёный - спикер СБУ.
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28.07.2021 20:54 Відповісти
а що, повинен бути вОнюшкою в ушанцi та в онучах ?))


Агента військової розвідки РФ затримали в Черкаській області, - СБУ - Цензор.НЕТ 5845



Агента військової розвідки РФ затримали в Черкаській області, - СБУ - Цензор.НЕТ 8875
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28.07.2021 22:13 Відповісти
а що, повинен бути вОнюшкою в ушанцi та в онучах ?))
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28.07.2021 23:12 Відповісти
Как говорят у нас в Эстонии- на гиляку !!!
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28.07.2021 21:28 Відповісти
Де ? На черкащині ? Отож. Так шо, повертаємо лугандон з усим тим гамузом, чи ставимо на паузу ? Думайте,куме. Ой, думайте !
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29.07.2021 00:39 Відповісти
Штирлицы РАБссии шастают по всему Миру...а что толку?Просрали все 22 июня 1941 года....,типа Гитлер напал внезапно и вираломна....предал товаристчей Молотова и Сралина....Хитрый гад....
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29.07.2021 05:49 Відповісти
зрадників розстрілювати або вішати - публічно ...
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29.07.2021 09:56 Відповісти
 
 