Агента военной разведки РФ задержали в Черкасской области, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили агента российской военной разведки (Главное управление Генерального штаба ВС РФ) в Черкасской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Злоумышленника взяли "на горячем" во время получения секретной информации об одном из складов артиллерийских боеприпасов региона.

"Оперативники СБУ установили, что житель Черкасской области был завербован российской спецслужбой на территории РФ. Основная задача, которую поставили перед украинцем российские кураторы - сбор и передача информации о военных стратегических объектах. Чтобы выполнить указания российской разведки, злоумышленник пытался привлечь к противоправной деятельности военнослужащего Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

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СБУ задокументировала факты сбора злоумышленником сведений, в том числе с ограниченным доступом, о местах расположения артиллерийских складов на территории региона, режима их охраны, перечень и количества боеприпасов там.

Мужчине сообщили о подозрении по ч.1 ст.111 (государственная измена) УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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