Агента военной разведки РФ задержали в Черкасской области, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО
Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили агента российской военной разведки (Главное управление Генерального штаба ВС РФ) в Черкасской области.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Злоумышленника взяли "на горячем" во время получения секретной информации об одном из складов артиллерийских боеприпасов региона.
"Оперативники СБУ установили, что житель Черкасской области был завербован российской спецслужбой на территории РФ. Основная задача, которую поставили перед украинцем российские кураторы - сбор и передача информации о военных стратегических объектах. Чтобы выполнить указания российской разведки, злоумышленник пытался привлечь к противоправной деятельности военнослужащего Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
СБУ задокументировала факты сбора злоумышленником сведений, в том числе с ограниченным доступом, о местах расположения артиллерийских складов на территории региона, режима их охраны, перечень и количества боеприпасов там.
Мужчине сообщили о подозрении по ч.1 ст.111 (государственная измена) УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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То ли курили возле них, то ли рфские диверсанты ходили и ходят.
Так що, народ, не дивуйтесь цим висерам. Григорій Омелянович свого часу розкрив, як воніста сплавила ПДЧ для України...
маячня...всi, хто займав достатню посаду був агентом. всi ми колись були пiонерами, жовтенятами , комсомольцями чи навiть комуняками, а сонце для багатьох вставало над масквабадським кремлем.
зараз це все не означає, що Омельченко говорить неправду, коли каже, що РПЦ-КДБ - ворог та агентура паРашi...
Чому диверсантам з РПЦ-ФСБ усе можна в Україні. Річниця "вагнергейту" - зачистка свідків | "Час Ч"
https://youtu.be/huaKt8s-QQw
Жінки, які були до нього, виглядали більш гармонійно на посаді речниць СБУ, ніж це незрозуміло що ...
повезите (якобы скрытно) в каждую в/ч партию "Джавелинов", и понаблюдайте кто станет вынюхивать - что завезли?
работать надо робяты-особисты , работать !
а ты тупин чего баишся, часом не шпиён?
-Чем дольше молчишь,тем дольше кажешься умнее.
наверно хотел казаться умнее
- Не спорьте с дураками,они затянут вас на свой уровень и там задавят опытом,
не будь тупиным, Вова !
"-Чем дольше молчишь,тем дольше кажешься умнее."
Но ты все равно смог отличиться!
Не "проСЧание" а "проЩание" !
Обтекай молча.
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Serbin Sergiy
@SerbinSergiy
·https://twitter.com/SerbinSergiy/status/1420334386533310468 3 ч
От вам ще одні вагнерівці. Британська розвідка повідомила Молдові, що у викраденні Чауса приймав участь також спецназ "Сенеж" РФ. Єрмак працює.
Рассчитваю впредь, что при задержании злодеи будут случайно очень долго и мучительно падать жопой на раскалённый лом. А СБУ не сможет придти к ним на моментальную помощь, по какой-то крайне уважительной причине.
Вот такое видео я бы посмотрел и лайкнул. Без деталей, конечно