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Новости Силовики
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Контрразведка СБУ за полгода разоблачила 3 ​​агентурные сети и задержала 18 агентов российских спецслужб. ИНФОГРАФИКА

Контрразведка СБУ за полгода разоблачила 3 ​​агентурные сети и задержала 18 агентов российских спецслужб. ИНФОГРАФИКА

В течение первого полугодия 2021 года контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила 3 ​​агентурные сети на территории Донецкой, Луганской, Николаевской и Одесской областей и задержала 18 агентов российских спецслужб.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Одна из таких сетей выполняла задание "МГБ ЛНР" в районе проведения операции Объединенных сил. Агенты за деньги не только собирали и передавали своим кураторам разведывательную информацию о расположении и передислокации подразделений ВСУ, но и готовили теракт - отравление военнослужащих в Луганской области химическим веществом.

Всего по материалам контрразведки было открыто 167 уголовных производств по признакам государственной измены, шпионажа и создание террористических организаций. За этот период вступили в силу 59 приговоров суда.

Также контрразведчики СБУ изъяли из незаконного оборота комплектующие к авиатехнике, бронетехнике и зенитно-ракетным комплексам общей стоимостью более 1 млрд грн. Эти товары были переданы Министерству обороны.

Контрразведка СБУ за полгода разоблачила 3 ​​агентурные сети и задержала 18 агентов российских спецслужб 01

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Контрразведка СБУ за полгода разоблачила 3 ​​агентурные сети и задержала 18 агентов российских спецслужб 02

Военная контрразведка СБУ разоблачила 21 агента иностранных спецслужб в Украине и 14 участников незаконных вооруженных группировок.

В целом она предотвратила нанесение экономического ущерба государству на более 3,8 млрд грн. В частности, заблокировала противоправную схему приобретения для нужд Вооруженных Сил Украины устаревшего вооружения по завышенным ценам, растрату 400 млн грн бюджетных средств при заказе опытно-конструкторских работ.

Контрразведка СБУ за полгода разоблачила 3 ​​агентурные сети и задержала 18 агентов российских спецслужб 03

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Контрразведка СБУ за полгода разоблачила 3 ​​агентурные сети и задержала 18 агентов российских спецслужб 04

Автор: 

контрразведка (496) правоохранительные органы (2970) СБУ (20049) силовики (2799) шпионаж (1410) военная контрразведка (32)


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Топ комментарии
+7
Даю на водку:
Контрразведка СБУ за полгода разоблачила 3 ​​агентурные сети и задержала 18 агентов российских спецслужб - Цензор.НЕТ 6358
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22.07.2021 20:17 Ответить
+5
Це все бла бла бла і відволікання уваги! От коли ви за резидента ФСБ в Україні "козиря" візьметесь тоді можливо вам хтось і повірить!!!
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22.07.2021 20:14 Ответить
+5
Еще один на Банковой не задержан .
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22.07.2021 20:16 Ответить
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Це все бла бла бла і відволікання уваги! От коли ви за резидента ФСБ в Україні "козиря" візьметесь тоді можливо вам хтось і повірить!!!
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22.07.2021 20:14 Ответить
А "вагнерівців" пушкін буде затримувати ?
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22.07.2021 20:20 Ответить
Еще один на Банковой не задержан .
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22.07.2021 20:16 Ответить
Адин? Да ну на!
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22.07.2021 20:18 Ответить
Даю на водку:
Контрразведка СБУ за полгода разоблачила 3 ​​агентурные сети и задержала 18 агентов российских спецслужб - Цензор.НЕТ 6358
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22.07.2021 20:17 Ответить
Покажите епала кацапских шпионов. Може они с "Новичком" по Украине носятся а мы и не знаем.
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22.07.2021 20:20 Ответить
Не віриться. Спочатку вони здали кацапам десятки надважливих операцій , а тепер наловили агентури ?
Брехня.
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22.07.2021 20:20 Ответить
Денис Казанский вскрыл врагов Украины больше чем вся "контрразведка СБУ".
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22.07.2021 20:37 Ответить
И что характерно, так оно и есть. Как бы это не было грустно но сам ********** и есть этот бестолковый и главный агент. 73% напрячься и отмазывать "хорошего мальчика". Жду конкретных ответов, в спам отправляют только рашотролли...
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22.07.2021 21:03 Ответить
Оно ,конечно, и за это спасибо ! Тока отчет напоминает слишком маленький улов в условиях жора.....У нас такие сети надо ежедневно разоблачать ,а главное,- агентов ,ну хоть немножко, надо расстреливать!
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22.07.2021 20:43 Ответить
"...В течение первого полугодия 2021 года контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила 3 ​​агентурные сети на территории Донецкой, Луганской, Николаевской и Одесской областей и задержала 18 агентов российских спецслужб...'

А скількох ліквідували? Є такі дані?
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22.07.2021 20:46 Ответить
вісімнадцять агентів - це ніщо
їх тут тисячі
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22.07.2021 20:53 Ответить
Контррозвідка СБУ за півроку викрила 3 агентурні мережі й затримала 18 агентів російських спецслужб - Цензор.НЕТ 1542
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22.07.2021 21:09 Ответить
молодцы!
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22.07.2021 21:12 Ответить
кацапи кажуть, що
погляд на високі карпатські смереки -
позбавляє бажання бути агентом ФСБ
майже вдвічі
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22.07.2021 21:19 Ответить
Контррозвідка СБУ за півроку викрила 3 агентурні мережі й затримала 18 агентів російських спецслужб - Цензор.НЕТ 1017
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22.07.2021 21:28 Ответить
о чем это говорит? а говорят разоблачения о НИЖАЙШЕМ УРОВНЕ ПОДГОТОВКИ И РАБОТЫ сотрудников спецслужбы! бараны, читайте Рэма Красильникова!
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22.07.2021 21:37 Ответить
Новинский сдал на металлолом украинский корвет, а они тут какими то нарко шпионами хвастают.
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22.07.2021 21:41 Ответить
Это что , - Наконец занялись тем , чем надобно Заниматься.
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22.07.2021 22:44 Ответить
Зеленский уже отдал их России или еще в процессе?
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23.07.2021 09:35 Ответить
 
 