Контрразведка СБУ за полгода разоблачила 3 ​​агентурные сети и задержала 18 агентов российских спецслужб. ИНФОГРАФИКА

В течение первого полугодия 2021 года контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила 3 ​​агентурные сети на территории Донецкой, Луганской, Николаевской и Одесской областей и задержала 18 агентов российских спецслужб.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Одна из таких сетей выполняла задание "МГБ ЛНР" в районе проведения операции Объединенных сил. Агенты за деньги не только собирали и передавали своим кураторам разведывательную информацию о расположении и передислокации подразделений ВСУ, но и готовили теракт - отравление военнослужащих в Луганской области химическим веществом.

Всего по материалам контрразведки было открыто 167 уголовных производств по признакам государственной измены, шпионажа и создание террористических организаций. За этот период вступили в силу 59 приговоров суда.

Также контрразведчики СБУ изъяли из незаконного оборота комплектующие к авиатехнике, бронетехнике и зенитно-ракетным комплексам общей стоимостью более 1 млрд грн. Эти товары были переданы Министерству обороны.

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Военная контрразведка СБУ разоблачила 21 агента иностранных спецслужб в Украине и 14 участников незаконных вооруженных группировок.

В целом она предотвратила нанесение экономического ущерба государству на более 3,8 млрд грн. В частности, заблокировала противоправную схему приобретения для нужд Вооруженных Сил Украины устаревшего вооружения по завышенным ценам, растрату 400 млн грн бюджетных средств при заказе опытно-конструкторских работ.

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