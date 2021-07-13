РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8927 посетителей онлайн
Новости Фото
14 264 22

Агент российской военной разведки задержан на Кировоградщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрразведчики СБУ задержали в Кировоградской области гражданина Украины, который входил в состав организованной преступной группировки на территории РФ и был завербован российской военной разведкой (ГУ ГШ ВС РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подчеркивается, что сотрудники украинской спецслужбы задокументировали, что после возвращения в Украину злоумышленник по заданию российских кураторов осуществлял сбор информации о местных чиновниках и военнослужащих. А именно: компрометирующие данные на них, а также сведения об их выездах в РФ и на временно оккупированные территории, наличии родственных связей, имущества и тому подобное.

"Указанные сведения должны были быть использованы для создания условий для выезда указанной категории лиц на территорию страны-агрессора или на оккупированные ею территории, их последующего задержания и привлечения российскими спецслужбами к конфиденциальному сотрудничеству. Собранные данные задержанный агент передавал с использованием отработанного закрытого канала связи. При выполнении заданий получал денежное вознаграждение в национальной валюте РФ на банковскую карточку", - отмечают в СБУ.

Читайте также: Контрразведка СБУ установила личности главарей "батальона Восток", которые пытали украинских военнослужащих

В ходе проведения обыска по месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты средства связи, которые использовались для контактов с представителем ГУ ГШ ВС РФ, банковские карты "Сбербанка России", удостоверение о принадлежности к персоналу российских коммунальных и коммерческих структур.

Агент российской военной разведки задержан на Кировоградщине, - СБУ 01Агент российской военной разведки задержан на Кировоградщине, - СБУ 02
Агент российской военной разведки задержан на Кировоградщине, - СБУ 03

Задержанный уведомлен о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: 

задержание (6700) контрразведка (496) СБУ (20338) шпионаж (1443) ГРУ (87) военная контрразведка (32) Кировоградская область (663)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Шо ж вы, контразведка, сплоховали? Надо было сразу, при попытке к бегству. Так одного, второго, десятого. Глядишь, тысячи уродов, что на врага горбатятся, и погрустнели бы.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:07 Ответить
+18
в ОПУ таких агентів, як в штабі феесбе..
показать весь комментарий
13.07.2021 14:08 Ответить
+9
Я бы для таких делал пожизненную каторгу.Пусть до самой смерти отрабатывает ущерб.Причем бы без права на досрочное освобождение.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо ж вы, контразведка, сплоховали? Надо было сразу, при попытке к бегству. Так одного, второго, десятого. Глядишь, тысячи уродов, что на врага горбатятся, и погрустнели бы.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:07 Ответить
в ОПУ таких агентів, як в штабі феесбе..
показать весь комментарий
13.07.2021 14:08 Ответить
навіть більше! Бо в самому ФСБ вони ще розбавлені агентами Моссаду, ЦРУ, Мі-6 та китайської розвідки, а у нас завдяки Клоуну - всі "свої"
показать весь комментарий
13.07.2021 15:54 Ответить
москаляку на гиЛЛяку -
щоб не всрався з переЛЛяку !
показать весь комментарий
13.07.2021 14:09 Ответить
Я бы для таких делал пожизненную каторгу.Пусть до самой смерти отрабатывает ущерб.Причем бы без права на досрочное освобождение.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:13 Ответить
Неплохая идея. Чтобы единственная возможность досрочного освобождения - преждевременно сдохнуть.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:35 Ответить
знову "фонд на обмін"
А начасі такий порядок дій: як слід допитали, задокументували, а потім - РГД в штани, кільце з УЗРГМ - долой і нехай політає..
показать весь комментарий
13.07.2021 14:16 Ответить
Таку інформацію можна отримувати без шухеру напряму від фсбу.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:19 Ответить
Щас и нашего где-то задержат для обмена
показать весь комментарий
13.07.2021 14:22 Ответить
О, а где лицо лохтората ?
показать весь комментарий
13.07.2021 14:30 Ответить
баклановское СБУ мелко копает - если копнуть поглубже на Банковой, то там аж кышить засланцами кремля начиная фаворитом Зели альфонсом д"Ермаком и кончая самой Найвэлычнишой
показать весь комментарий
13.07.2021 14:35 Ответить
Після влади Зеленського потрібно все буде заново люструвати його призначені кадри!Всі ці нові призначенці - вони апріорі підозрілі співпрацею з росіянськими спецслужбами,особливо в СБУ, СЗР, ГУР МО,ДПСУ,ДБР,а особливо в Генпрокуратурі та ОП!!!
показать весь комментарий
13.07.2021 15:13 Ответить
та там знову з рос паспортами половина опиниться якщо не більше!
Недаремно ж вони так наполегливо намагаються торпедувати закон про мову - щоб самим так не палитися!
показать весь комментарий
13.07.2021 15:56 Ответить
в случае разоблачения агента иностранной спецслужбы - РАЗОБЛАЧЕНИЯ - ищите агента в верхушке руководства СлаБоУмных... агент должен быть перевербован и работать в интересах Украины...
показать весь комментарий
13.07.2021 14:42 Ответить
Знову обміняють... А так хочеться вбити гада!
показать весь комментарий
13.07.2021 14:53 Ответить
могу сказать больше, в городе "Б" (Бердянск) бывшие и возможно настоящие мэры города мечтают возвращению руссиш. фашистен.!!! не удивлюсь, если это был заказ, по формуле фтайнмюллера....
показать весь комментарий
13.07.2021 14:54 Ответить
А коли почнуть російських агентів виловлювати з офісу президента???
показать весь комментарий
13.07.2021 15:03 Ответить
Вылавливают тех, кто тикает и прячется. В ОПе все сидят спокойно, работают ребята на благо своей хозяйки - расеи.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:38 Ответить
Після 2 місяців судової тяганини мабуть таки заборонять йому займатися розвідроботою на 3 роки.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:05 Ответить
Без заборони займати відповідальні державні посади.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:39 Ответить
При затриманні раптово три рази впав плашмяком на бетонну підлогу.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:14 Ответить
брехня
столько корочек с орлами..а на груди у него путин набит?
и это шпийон?
даже ежедневник с рос гербом..
полная херня
показать весь комментарий
13.07.2021 16:34 Ответить
 
 