Агент российской военной разведки задержан на Кировоградщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрразведчики СБУ задержали в Кировоградской области гражданина Украины, который входил в состав организованной преступной группировки на территории РФ и был завербован российской военной разведкой (ГУ ГШ ВС РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подчеркивается, что сотрудники украинской спецслужбы задокументировали, что после возвращения в Украину злоумышленник по заданию российских кураторов осуществлял сбор информации о местных чиновниках и военнослужащих. А именно: компрометирующие данные на них, а также сведения об их выездах в РФ и на временно оккупированные территории, наличии родственных связей, имущества и тому подобное.

"Указанные сведения должны были быть использованы для создания условий для выезда указанной категории лиц на территорию страны-агрессора или на оккупированные ею территории, их последующего задержания и привлечения российскими спецслужбами к конфиденциальному сотрудничеству. Собранные данные задержанный агент передавал с использованием отработанного закрытого канала связи. При выполнении заданий получал денежное вознаграждение в национальной валюте РФ на банковскую карточку", - отмечают в СБУ.

В ходе проведения обыска по месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты средства связи, которые использовались для контактов с представителем ГУ ГШ ВС РФ, банковские карты "Сбербанка России", удостоверение о принадлежности к персоналу российских коммунальных и коммерческих структур.





Задержанный уведомлен о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.