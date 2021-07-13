УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10737 відвідувачів онлайн
Новини Фото
14 264 22

Агента російської військової розвідки затримано на Кіровоградщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідники СБУ затримали на Кіровоградщині громадянина України, який входив до складу організованого злочинного угруповання на території РФ і був завербований російською воєнною розвідкою (ГУ ГШ ЗС РФ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Підкреслюється, що співробітники української спецслужби задокументували, що після повернення в Україну зловмисник за завданням російських кураторів здійснював збір інформації стосовно місцевих посадовців та військовослужбовців. А саме: компрометуючих даних на них, а також відомостей щодо їх виїздів до РФ і тимчасово окупованих територій, наявності родинних зв’язків, майна тощо.

"Зазначені відомості мали бути використані для створення умов для виїзду вказаної категорії осіб до країни-агресора або на окуповані нею території, їх подальшого затримання та залучення російськими спецслужбами до конфіденційного співробітництва. Зібрані дані затриманий агент передавав з використанням відпрацьованого закритого каналу зв’язку. За виконання завдань отримував грошову винагороду в національній валюті РФ на банківську картку", - відзначають в СБУ.

У ході проведення обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено і вилучено засоби зв’язку, які використовувались для контактів із представником ГУ ГШ ЗС РФ, банківські картки "Сбербанка России", посвідчення про належність до персоналу російських комунальних та комерційних структур.

Агента російської військової розвідки затримано на Кіровоградщині, - СБУ 01Агента російської військової розвідки затримано на Кіровоградщині, - СБУ 02
Агента російської військової розвідки затримано на Кіровоградщині, - СБУ 03

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Автор: 

затримання (4365) контррозвідка (470) СБУ (13276) шпигунство (1048) ГРУ (91) військова контррозвідка (32) Кіровоградська область (603)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Шо ж вы, контразведка, сплоховали? Надо было сразу, при попытке к бегству. Так одного, второго, десятого. Глядишь, тысячи уродов, что на врага горбатятся, и погрустнели бы.
показати весь коментар
13.07.2021 14:07 Відповісти
+18
в ОПУ таких агентів, як в штабі феесбе..
показати весь коментар
13.07.2021 14:08 Відповісти
+9
Я бы для таких делал пожизненную каторгу.Пусть до самой смерти отрабатывает ущерб.Причем бы без права на досрочное освобождение.
показати весь коментар
13.07.2021 14:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо ж вы, контразведка, сплоховали? Надо было сразу, при попытке к бегству. Так одного, второго, десятого. Глядишь, тысячи уродов, что на врага горбатятся, и погрустнели бы.
показати весь коментар
13.07.2021 14:07 Відповісти
в ОПУ таких агентів, як в штабі феесбе..
показати весь коментар
13.07.2021 14:08 Відповісти
навіть більше! Бо в самому ФСБ вони ще розбавлені агентами Моссаду, ЦРУ, Мі-6 та китайської розвідки, а у нас завдяки Клоуну - всі "свої"
показати весь коментар
13.07.2021 15:54 Відповісти
москаляку на гиЛЛяку -
щоб не всрався з переЛЛяку !
показати весь коментар
13.07.2021 14:09 Відповісти
Я бы для таких делал пожизненную каторгу.Пусть до самой смерти отрабатывает ущерб.Причем бы без права на досрочное освобождение.
показати весь коментар
13.07.2021 14:13 Відповісти
Неплохая идея. Чтобы единственная возможность досрочного освобождения - преждевременно сдохнуть.
показати весь коментар
13.07.2021 16:35 Відповісти
знову "фонд на обмін"
А начасі такий порядок дій: як слід допитали, задокументували, а потім - РГД в штани, кільце з УЗРГМ - долой і нехай політає..
показати весь коментар
13.07.2021 14:16 Відповісти
Таку інформацію можна отримувати без шухеру напряму від фсбу.
показати весь коментар
13.07.2021 14:19 Відповісти
Щас и нашего где-то задержат для обмена
показати весь коментар
13.07.2021 14:22 Відповісти
О, а где лицо лохтората ?
показати весь коментар
13.07.2021 14:30 Відповісти
баклановское СБУ мелко копает - если копнуть поглубже на Банковой, то там аж кышить засланцами кремля начиная фаворитом Зели альфонсом д"Ермаком и кончая самой Найвэлычнишой
показати весь коментар
13.07.2021 14:35 Відповісти
Після влади Зеленського потрібно все буде заново люструвати його призначені кадри!Всі ці нові призначенці - вони апріорі підозрілі співпрацею з росіянськими спецслужбами,особливо в СБУ, СЗР, ГУР МО,ДПСУ,ДБР,а особливо в Генпрокуратурі та ОП!!!
показати весь коментар
13.07.2021 15:13 Відповісти
та там знову з рос паспортами половина опиниться якщо не більше!
Недаремно ж вони так наполегливо намагаються торпедувати закон про мову - щоб самим так не палитися!
показати весь коментар
13.07.2021 15:56 Відповісти
в случае разоблачения агента иностранной спецслужбы - РАЗОБЛАЧЕНИЯ - ищите агента в верхушке руководства СлаБоУмных... агент должен быть перевербован и работать в интересах Украины...
показати весь коментар
13.07.2021 14:42 Відповісти
Знову обміняють... А так хочеться вбити гада!
показати весь коментар
13.07.2021 14:53 Відповісти
могу сказать больше, в городе "Б" (Бердянск) бывшие и возможно настоящие мэры города мечтают возвращению руссиш. фашистен.!!! не удивлюсь, если это был заказ, по формуле фтайнмюллера....
показати весь коментар
13.07.2021 14:54 Відповісти
А коли почнуть російських агентів виловлювати з офісу президента???
показати весь коментар
13.07.2021 15:03 Відповісти
Вылавливают тех, кто тикает и прячется. В ОПе все сидят спокойно, работают ребята на благо своей хозяйки - расеи.
показати весь коментар
13.07.2021 16:38 Відповісти
Після 2 місяців судової тяганини мабуть таки заборонять йому займатися розвідроботою на 3 роки.
показати весь коментар
13.07.2021 15:05 Відповісти
Без заборони займати відповідальні державні посади.
показати весь коментар
13.07.2021 16:39 Відповісти
При затриманні раптово три рази впав плашмяком на бетонну підлогу.
показати весь коментар
13.07.2021 16:14 Відповісти
брехня
столько корочек с орлами..а на груди у него путин набит?
и это шпийон?
даже ежедневник с рос гербом..
полная херня
показати весь коментар
13.07.2021 16:34 Відповісти
 
 