НАЗК перевірить декларацію Медведчука на відповідність способу життя

За результатами проведеного моніторингу способу життя Національне агентство з протидії корупції почало перевірку декларацій народного депутата Віктора Медведчука.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

За результатами проведеного моніторингу НАЗК прийшло до висновку, що спосіб життя декларанта не відповідає його доходам.

Також у плановому порядку будуть перевірені декларації 8 народних депутатів: Миколи Стефанчука, Олега Марусяка, Вадима Струневича, Людмили Буймістер, Сергія Кузьміних ("Слуга народу"), Наталі Піпи ("Голос"), Ігоря Молотка ("За майбутнє") та Іванни Климпуш-Цинцадзе ("Європейська Солідарність").

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Декларації ще 12 депутатів різних рівнів і чиновників перевірять за результатами автоматичного аналізу ризиків, а ще 16 - через повідомлення про можливе недостовірне декларування від громадян, журналістів і правоохоронних органів.

Перевірка всіх декларантів триватиме до 120 днів і може бути продовжена ще максимум на 60.