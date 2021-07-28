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Новини Е-декларації держслужбовців
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НАЗК перевірить декларацію Медведчука на відповідність способу життя

НАЗК перевірить декларацію Медведчука на відповідність способу життя

За результатами проведеного моніторингу способу життя Національне агентство з протидії корупції почало перевірку декларацій народного депутата Віктора Медведчука.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

За результатами проведеного моніторингу НАЗК прийшло до висновку, що спосіб життя декларанта не відповідає його доходам.

Також у плановому порядку будуть перевірені декларації 8 народних депутатів: Миколи Стефанчука, Олега Марусяка, Вадима Струневича, Людмили Буймістер, Сергія Кузьміних ("Слуга народу"), Наталі Піпи ("Голос"), Ігоря Молотка ("За майбутнє") та Іванни Климпуш-Цинцадзе ("Європейська Солідарність").

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Декларації ще 12 депутатів різних рівнів і чиновників перевірять за результатами автоматичного аналізу ризиків, а ще 16 - через повідомлення про можливе недостовірне декларування від громадян, журналістів і правоохоронних органів.

Перевірка всіх декларантів триватиме до 120 днів і може бути продовжена ще максимум на 60.

Автор: 

Медведчук Віктор (1714) електронне декларування (1473) НАЗК (1699)


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про "образ жизні"... це нехай НАПК процитує лише одну строчку Стуса:
"Кат любить червоне вино, нагріте до 36,6 ..."
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28.07.2021 23:21 Відповісти
Шел 7 год войны. Агенты врага удобно устроили в Укарине свои судьбы и бизнесы. Профессионально работали в парламенте. Они основательно обустроились в нашем тылу. Украинцы работали на износ - гробили свое квелое государство, и по их законам, загоняли себя в рабство. Иногда, чтоб агентам: жить стало лучше, жить стало веселее" избрали себе клоунов...
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29.07.2021 04:39 Відповісти
справа про держзраду все?
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29.07.2021 06:01 Відповісти
Ща трусанут. Любителям "Пшонка Style" приготовиться))
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29.07.2021 08:40 Відповісти
 
 