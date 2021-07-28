НАПК проверит декларацию Медведчука на соответствие образу жизни

По результатам проведенного мониторинга образа жизни Национальное агентство по противодействию коррупции начало проверку деклараций народного депутата Виктора Медведчука.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

По результатам проведенного мониторинга НАПК пришло к выводу, что образ жизни декларанта не соответствует его доходам.

Также в плановом порядке будут проверены декларации 8 народных депутатов: Николая Стефанчука, Олега Марусяка, Вадима Струневича, Людмилы Буймистер, Сергея Кузьминых ( "Слуга народа"), Натальи Пипы ( "Голос"), Игоря Молотка ( "За будущее") и Иванны Климпуш-Цинцадзе ("Европейская Солидарность").

Декларации еще 12 депутатов различных уровней и чиновников проверят по результатам автоматического анализа рисков, а еще 16 - из-за сообщения о возможном недостоверное декларирование от граждан, журналистов и правоохранительных органов.

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Проверка всех декларантов продлится до 120 дней и может быть продлена еще максимум на 60.