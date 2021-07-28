РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8310 посетителей онлайн
Новости Е-декларации госслужащих
2 062 4

НАПК проверит декларацию Медведчука на соответствие образу жизни

НАПК проверит декларацию Медведчука на соответствие образу жизни

По результатам проведенного мониторинга образа жизни Национальное агентство по противодействию коррупции начало проверку деклараций народного депутата Виктора Медведчука.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

По результатам проведенного мониторинга НАПК пришло к выводу, что образ жизни декларанта не соответствует его доходам.

Также в плановом порядке будут проверены декларации 8 народных депутатов: Николая Стефанчука, Олега Марусяка, Вадима Струневича, Людмилы Буймистер, Сергея Кузьминых ( "Слуга народа"), Натальи Пипы ( "Голос"), Игоря Молотка ( "За будущее") и Иванны Климпуш-Цинцадзе ("Европейская Солидарность").

Декларации еще 12 депутатов различных уровней и чиновников проверят по результатам автоматического анализа рисков, а еще 16 - из-за сообщения о возможном недостоверное декларирование от граждан, журналистов и правоохранительных органов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон, который совершенствует уголовную ответственность за недостоверное декларирование

Проверка всех декларантов продлится до 120 дней и может быть продлена еще максимум на 60.

Автор: 

Медведчук Виктор (1791) электронное декларирование (1025) НАПК (1227)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
про "образ жизні"... це нехай НАПК процитує лише одну строчку Стуса:
"Кат любить червоне вино, нагріте до 36,6 ..."
показать весь комментарий
28.07.2021 23:21 Ответить
Шел 7 год войны. Агенты врага удобно устроили в Укарине свои судьбы и бизнесы. Профессионально работали в парламенте. Они основательно обустроились в нашем тылу. Украинцы работали на износ - гробили свое квелое государство, и по их законам, загоняли себя в рабство. Иногда, чтоб агентам: жить стало лучше, жить стало веселее" избрали себе клоунов...
показать весь комментарий
29.07.2021 04:39 Ответить
справа про держзраду все?
показать весь комментарий
29.07.2021 06:01 Ответить
Ща трусанут. Любителям "Пшонка Style" приготовиться))
показать весь комментарий
29.07.2021 08:40 Ответить
 
 