Зеленский подписал закон, который совершенствует уголовную ответственность за недостоверное декларирование

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", принятый Верховной Радой 29 июня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Закон совершенствует нормы законодательства, которыми вводится уголовная ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации. В частности, документ относит недостоверное декларирование к уголовным правонарушениям, связанным с коррупцией, и усиливает ответственность за указанные правонарушения", - говорится в сообщении.

Согласно обновленным нормам, признается умышленным внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2 тыс. (по действующей редакции - до 4 тыс.) прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Размер штрафа за это устанавливается от 3 тыс. до 4 тыс. (по действующей редакции - от 2,5 тыс. до 3 тыс.) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Также предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет.

В случае умышленного внесения субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации на сумму свыше 2 тыс. (по действующей редакции - более 4 тыс.) прожиточных минимумов предусматривается штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. (по действующей редакции - от 3 тыс. до 5 тыс.) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а также наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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За умышленное непредставление субъектом декларирования декларации предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет или лишения свободы сроком на один год.

Кроме того, лицо, совершившее такое уголовное преступление, не может быть освобождено от ответственности, даже если оно искренне раскаялась и активно способствовало раскрытию преступления и полностью возместило причиненный ущерб или устранило причиненный вред; или если примирилось с потерпевшим. Такому лицу не может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено законом, или применено условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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