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Новости Е-декларации госслужащих
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Зеленский подписал закон, который совершенствует уголовную ответственность за недостоверное декларирование

Зеленский подписал закон, который совершенствует уголовную ответственность за недостоверное декларирование

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", принятый Верховной Радой 29 июня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Закон совершенствует нормы законодательства, которыми вводится уголовная ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации. В частности, документ относит недостоверное декларирование к уголовным правонарушениям, связанным с коррупцией, и усиливает ответственность за указанные правонарушения", - говорится в сообщении.

Согласно обновленным нормам, признается умышленным внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2 тыс. (по действующей редакции - до 4 тыс.) прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Размер штрафа за это устанавливается от 3 тыс. до 4 тыс. (по действующей редакции - от 2,5 тыс. до 3 тыс.) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Также предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет.

В случае умышленного внесения субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации на сумму свыше 2 тыс. (по действующей редакции - более 4 тыс.) прожиточных минимумов предусматривается штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. (по действующей редакции - от 3 тыс. до 5 тыс.) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а также наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК о наказании за ложь в декларациях в новом законе: Президент несправедливо уменьшил срок лишения свободы для чиновников

За умышленное непредставление субъектом декларирования декларации предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет или лишения свободы сроком на один год.

Кроме того, лицо, совершившее такое уголовное преступление, не может быть освобождено от ответственности, даже если оно искренне раскаялась и активно способствовало раскрытию преступления и полностью возместило причиненный ущерб или устранило причиненный вред; или если примирилось с потерпевшим. Такому лицу не может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено законом, или применено условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Читайте: Рада приняла закон об усилении ответственности за ложь в декларациях с предложениями Зеленского

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) электронное декларирование (1025)


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Чергова порція локшини на вуха лохтората!!!)))
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16.07.2021 21:39 Ответить
Для чого тоді США пупа рвали, шоб відмінена КС ст. КК знову появилася. Багато ти в керівництві США зустрічав лохтората?
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16.07.2021 21:46 Ответить
А ти багато покараних корупціонерів в Україні зустрічав !! Акул корупціі,а не тюльку ,яку мають сотнями за добу пакувати !!)))
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16.07.2021 21:56 Ответить
https://m.facebook.com/MyrotvoretsUA/photos/a.1753903494697232/4096120090475549/?type=3&source=57 Центр Миротворець
Сергій Лещенко,

🔻відомий розслідувач корупційних справ,
🔻член Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції,
🔻член наглядової ради державного акціонерного товариства «Українська залізниця» (з грудня 2019 року),
🔻в січні 2020 року обраний керівником новоствореного комітету з питань комплаєнсу та антикорупції,🔴який у 2017 році з командою таких же активістів-антикорупціонерів закликав ЄС не давати Україні безвіз,
🔴відомий успішний ютубер, який значну частину робочого часу займається записуванням кіно про злісних копупціонерів,зараз яаааак жахне відосік про корупцію на УЗ під його наглядом!


На правах реклами нового гучного розслідування.
https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/217887309_4096120097142215_735286105247302384_n.png?_nc_cat=102&_nc_rgb565=1&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=9iuUby_los0AX8UTEic&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=3e7d9928d5521e68e3f7abf1f6e67f8a&oe=60F5F94D Зеленский подписал закон, который совершенствует уголовную ответственность за недостоверное декларирование - Цензор.НЕТ 3482
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16.07.2021 21:58 Ответить
Підписав не читаючи.
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16.07.2021 22:28 Ответить
Коли подаси у відставку, казьол?
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16.07.2021 22:35 Ответить
Так у ГРБ лежало 2000 таких дел, о недостоверных сведениях в е-декларациях, а потом Тупицкий их обнулил. Вопрос, так по тем делам, может надо снова обновить сведения, или всем, кого по сути отмазал Тупицкий, теперь амнистия?
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19.07.2021 19:30 Ответить
 
 