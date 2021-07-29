Суд випустив з-під арешту екскобрівця, що спеціалізувався на викраденні елітних іномарок
Києво-Святошинський райсуд Київської області на попередньому засіданні несподівано змінив запобіжний захід колишньому правоохоронцю, який перебував під вартою, оскільки підозрюється в створенні злочинної організації з викрадення елітних іномарок, і відпустив його під заставу.
Про це "Цензор. НЕТ" повідомило джерело в правоохоронних органах.
За словами джерела, йдеться про колишнього співробітника спецпідрозділу "Кобра" Державтоінспекції Павленка, який після звільнення з органів спеціалізувався на викраденнях.
"Спочатку в Києві та Київській області, потім створив кілька окремих злочинних груп. Викрадали в основному елітні марки автомобілів: "ягуари", "лексуси", "тойоти". Деякі машини повертали господарям за викуп, ще частина продавалися як двійники або йшли на розбирання", - повідомив він.
У 2019 поліція затримала одну із злочинних груп, але організатору вдалося втекти. За даними правоохоронців, він продовжив свою діяльність вже в інших регіонах. Йому заочно пред'явили підозру за ч. 1 ст. 255 Кримінального розшуку (створення злочинної організації) та 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та оголосили в розшук.
Затримати його правоохоронцям вдалося лише в червні цього року в Одесі під час спільної реалізації департаменту карного розшуку Нацполіції та управління карного розшуку ГУ НП в Житомирській області. Про його затримання на своїй сторінці в фейсбуці повідомив перший заступник голови Нацполіції Євген Коваль.
Оскільки затриманому було пред'явлено підозру в створенні злочинної організації, і він більше року був у бігах, слідчі за погодженням з прокурором звернулися до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без права внесення застави. І суд це клопотання задовольнив.
Але через два місяці, на підготовчому засіданні, не чекаючи розгляду справи по суті, суд надав заарештованому право внести заставу в розмірі 681 тис. гривень, задовольнивши на цей раз клопотання адвоката. Внісши заставу, він вийшов на свободу.
Як повідомило джерело "Цензор.НЕТ", на рахунку цієї злочинної організації понад 20 епізодів викрадень.
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и сколько ж главзебил еще будет ожидать, чтоб взять реформу под асабыстый контроль?
Таких кадров в ОП недобор!
Когда эту совково-кучмовско-рыговскую династию уже люстрируют от слова совсем!
-Один миллион гривен!
-Суд удаляется на совещание...😁😁😁
--- "Каждому" .