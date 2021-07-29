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Новини Правосуддя
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Суд випустив з-під арешту екскобрівця, що спеціалізувався на викраденні елітних іномарок

Суд випустив з-під арешту екскобрівця, що спеціалізувався на викраденні елітних іномарок

Києво-Святошинський райсуд Київської області на попередньому засіданні несподівано змінив запобіжний захід колишньому правоохоронцю, який перебував під вартою, оскільки підозрюється в створенні злочинної організації з викрадення елітних іномарок, і відпустив його під заставу.

Про це "Цензор. НЕТ" повідомило джерело в правоохоронних органах.

За словами джерела, йдеться про колишнього співробітника спецпідрозділу "Кобра" Державтоінспекції Павленка, який після звільнення з органів спеціалізувався на викраденнях.

"Спочатку в Києві та Київській області, потім створив кілька окремих злочинних груп. Викрадали в основному елітні марки автомобілів: "ягуари", "лексуси", "тойоти". Деякі машини повертали господарям за викуп, ще частина продавалися як двійники або йшли на розбирання", - повідомив він.

У 2019 поліція затримала одну із злочинних груп, але організатору вдалося втекти. За даними правоохоронців, він продовжив свою діяльність вже в інших регіонах. Йому заочно пред'явили підозру за ч. 1 ст. 255 Кримінального розшуку (створення злочинної організації) та 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та оголосили в розшук.

Дивіться також: Група зловмисників викрадала елітні іномарки і пропонувала власникам їх викупити, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затримати його правоохоронцям вдалося лише в червні цього року в Одесі під час спільної реалізації департаменту карного розшуку Нацполіції та управління карного розшуку ГУ НП в Житомирській області. Про його затримання на своїй сторінці в фейсбуці повідомив перший заступник голови Нацполіції Євген Коваль.

Оскільки затриманому було пред'явлено підозру в створенні злочинної організації, і він більше року був у бігах, слідчі за погодженням з прокурором звернулися до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без права внесення застави. І суд це клопотання задовольнив.

Але через два місяці, на підготовчому засіданні, не чекаючи розгляду справи по суті, суд надав заарештованому право внести заставу в розмірі 681 тис. гривень, задовольнивши на цей раз клопотання адвоката. Внісши заставу, він вийшов на свободу.

Як повідомило джерело "Цензор.НЕТ", на рахунку цієї злочинної організації понад 20 епізодів викрадень.

Автор: 

Кобра (1) суд (11761) викрадення автівки (208) юстиція (732)


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Топ коментарі
+16
Правильно. А генерал, освободивший Мариуполь, пусть посидит. А то ишь чего!
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29.07.2021 17:16 Відповісти
+12
Судовая реформа во всей красе.
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29.07.2021 17:14 Відповісти
+11
Судьи окончательно окуели.
Когда эту совково-кучмовско-рыговскую династию уже люстрируют от слова совсем!
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29.07.2021 17:47 Відповісти
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Судовая реформа во всей красе.
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29.07.2021 17:14 Відповісти
так выпускать начали при зебилье как бы!
и сколько ж главзебил еще будет ожидать, чтоб взять реформу под асабыстый контроль?
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29.07.2021 17:15 Відповісти
последний набор судей был еще в 2016-м году
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29.07.2021 17:36 Відповісти
Всі власники елітних позашляховиків напряглись.
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29.07.2021 17:54 Відповісти
И правильно!
Таких кадров в ОП недобор!
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29.07.2021 17:15 Відповісти
Правильно. А генерал, освободивший Мариуполь, пусть посидит. А то ишь чего!
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29.07.2021 17:16 Відповісти
а эти чемоданы, у которых он крал элитные иномарки, такие же не-лохи, как наш президент?* или кто-то из них попросил судью - выпусти поцана, мои люди встретят его на выходе из СИЗО
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29.07.2021 22:34 Відповісти
Что такое, квалификации тех кто на свободе не достает? Нужна подмога?
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29.07.2021 17:18 Відповісти
О, Дмитра випустили... Він ще років 10 тому кожного дня на новій машині виїзджав.
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29.07.2021 17:18 Відповісти
681 тысяча, хахаха)) он на одном угоне зарабатывал в 2 раза больше
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29.07.2021 17:31 Відповісти
Суд выпустил из-под ареста экс-кобровца, специализировавшегося на угонах элитных иномарок - Цензор.НЕТ 1015
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29.07.2021 17:34 Відповісти
Наши "уважаемые" (кем?) "слуги Фемиды" своих не сдают и делают все, что б они не оказались в местах не столь комфортных, как они привыкли! Так почему еще ни одна продажная мразь, носящая судейскую мантию, не понесла ответ за свои "правовые" решения? Кто их не дает в обиду?
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29.07.2021 17:46 Відповісти
просто он не крал машины судей. а может, и крал. судья судье - волк
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29.07.2021 22:35 Відповісти
Судьи окончательно окуели.
Когда эту совково-кучмовско-рыговскую династию уже люстрируют от слова совсем!
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29.07.2021 17:47 Відповісти
Бо "суддя" із кобровцем - лайно одного розливу.
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29.07.2021 17:53 Відповісти
Ваше последнее слово! Сто тыщщ! Принаете себя виновным? Нет! Ну на нет, *****,и суда нет.
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29.07.2021 18:08 Відповісти
Это: боевик. Защитник, типа этих, что при власти. Боец с украинцами. Таких они выпускают. Вот, Семенченко, будет сидеть. Сидеть будут боевые генералы. Они не российские агенты. А этот, что-то типа того.
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29.07.2021 18:32 Відповісти
А Семенченко в СИЗО)
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29.07.2021 18:39 Відповісти
суд випустив- це бІмба... Що за суд, хто суддя- це таємниця редакторів?
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29.07.2021 19:01 Відповісти
Правильно зробили.
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29.07.2021 19:12 Відповісти
Подсудимый, ваше последнее слово!
-Один миллион гривен!
-Суд удаляется на совещание...😁😁😁
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29.07.2021 19:34 Відповісти
Приговор :
--- "Каждому" .
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29.07.2021 23:32 Відповісти
 
 