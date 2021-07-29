Суд выпустил из-под ареста экс-кобровца, специализировавшегося на угонах элитных иномарок
Киево-Святошинский райсуд Киевской области на предварительном заседании неожиданно изменил меру пресечения находившемуся под стражей бывшему правоохранителю, который подозревается в создании преступной организации по угону элитных иномарок и отпустил его под залог.
Об этом "Цензор. НЕТ" сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам источника, речь идет о бывшем сотруднике спецподразделения "Кобра" Госавтоинспекции Павленко, который после увольнения из органов специализировался на автоугонах.
"Поначалу в Киеве и Киевской области, потом создал несколько отдельных преступных групп. Угоняли в основном элитные марки автомобилей: "ягуары", "лексусы", "тойоты". Некоторые машины возвращали хозяевам за выкуп, еще часть продавались как двойники или шли на разборку", – сообщил он.
В 2019 году полицией была задержана одна из преступных групп, но организатору удалось сбежать. По данным правоохранителей, он продолжил свою деятельность уже в других регионах. Ему заочно предъявили подозрение по ч. 1 ст. 255 Уголовного розыска (создание преступной организации) и 289 (незаконное завладение транспортным средством) и объявили в розыск.
Задержать его правоохранителям удалось только в июне этого года в Одессе во время совместной реализации департамента уголовного розыска Нацполиции и управления уголовного розыска ГУ НП в Житомирской области. О его задержании на своей странице в "Фейсбуке" сообщил первый замглавы Нацполиции Евгений Коваль.
Поскольку задержанному было предъявлено подозрение в созданиипреступной организации, и он больше года был в бегах, следователи по согласованию с прокурором обратились в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. И суд это ходатайство удовлетворил.
Но через два месяца, на подготовительном заседании, не дожидаясь рассмотрения дела по сути, суд предоставил арестованному право внести залог в размере 681 тыс. гривен, удовлетворив на этот раз ходатайство адвоката. Внеся залог, он вышел на свободу.
Как сообщил источник "Цензор.НЕТ", на счету этой преступной организации более 20 эпизодов угонов.
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и сколько ж главзебил еще будет ожидать, чтоб взять реформу под асабыстый контроль?
Таких кадров в ОП недобор!
Когда эту совково-кучмовско-рыговскую династию уже люстрируют от слова совсем!
-Один миллион гривен!
-Суд удаляется на совещание...😁😁😁
--- "Каждому" .