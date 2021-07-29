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Новости Правосудие
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Суд выпустил из-под ареста экс-кобровца, специализировавшегося на угонах элитных иномарок

Суд выпустил из-под ареста экс-кобровца, специализировавшегося на угонах элитных иномарок

Киево-Святошинский райсуд Киевской области на предварительном заседании неожиданно изменил меру пресечения находившемуся под стражей бывшему правоохранителю, который подозревается в создании преступной организации по угону элитных иномарок и отпустил его под залог.

Об этом "Цензор. НЕТ" сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, речь идет о бывшем сотруднике спецподразделения "Кобра" Госавтоинспекции Павленко, который после увольнения из органов специализировался на автоугонах.

"Поначалу в Киеве и Киевской области, потом создал несколько отдельных преступных групп. Угоняли в основном элитные марки автомобилей: "ягуары", "лексусы", "тойоты". Некоторые машины возвращали хозяевам за выкуп, еще часть продавались как двойники или шли на разборку", – сообщил он.

В 2019 году полицией была задержана одна из преступных групп, но организатору удалось сбежать. По данным правоохранителей, он продолжил свою деятельность уже в других регионах. Ему заочно предъявили подозрение по ч. 1 ст. 255 Уголовного розыска (создание преступной организации) и 289 (незаконное завладение транспортным средством) и объявили в розыск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа злоумышленников угоняла элитные иномарки и предлагала владельцам их выкупить, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Задержать его правоохранителям удалось только в июне этого года в Одессе во время совместной реализации департамента уголовного розыска Нацполиции и управления уголовного розыска ГУ НП в Житомирской области. О его задержании на своей странице в "Фейсбуке" сообщил первый замглавы Нацполиции Евгений Коваль.

Поскольку задержанному было предъявлено подозрение в созданиипреступной организации, и он больше года был в бегах, следователи по согласованию с прокурором обратились в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. И суд это ходатайство удовлетворил.

Но через два месяца, на подготовительном заседании, не дожидаясь рассмотрения дела по сути, суд предоставил арестованному право внести залог в размере 681 тыс. гривен, удовлетворив на этот раз ходатайство адвоката. Внеся залог, он вышел на свободу.

Также читайте: Полиция задержала экс-бойца спецподразделения ГАИ "Кобра" по подозрению в угоне элитных автомобилей в Киеве, - Деканоидзе. ФОТО

Как сообщил источник "Цензор.НЕТ", на счету этой преступной организации более 20 эпизодов угонов.

Автор: 

Кобра (27) суд (25155) угон (294) юстиция (758)


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Топ комментарии
+16
Правильно. А генерал, освободивший Мариуполь, пусть посидит. А то ишь чего!
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29.07.2021 17:16 Ответить
+12
Судовая реформа во всей красе.
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29.07.2021 17:14 Ответить
+11
Судьи окончательно окуели.
Когда эту совково-кучмовско-рыговскую династию уже люстрируют от слова совсем!
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29.07.2021 17:47 Ответить
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Судовая реформа во всей красе.
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29.07.2021 17:14 Ответить
так выпускать начали при зебилье как бы!
и сколько ж главзебил еще будет ожидать, чтоб взять реформу под асабыстый контроль?
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29.07.2021 17:15 Ответить
последний набор судей был еще в 2016-м году
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29.07.2021 17:36 Ответить
Всі власники елітних позашляховиків напряглись.
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29.07.2021 17:54 Ответить
И правильно!
Таких кадров в ОП недобор!
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29.07.2021 17:15 Ответить
Правильно. А генерал, освободивший Мариуполь, пусть посидит. А то ишь чего!
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29.07.2021 17:16 Ответить
а эти чемоданы, у которых он крал элитные иномарки, такие же не-лохи, как наш президент?* или кто-то из них попросил судью - выпусти поцана, мои люди встретят его на выходе из СИЗО
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29.07.2021 22:34 Ответить
Что такое, квалификации тех кто на свободе не достает? Нужна подмога?
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29.07.2021 17:18 Ответить
О, Дмитра випустили... Він ще років 10 тому кожного дня на новій машині виїзджав.
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29.07.2021 17:18 Ответить
681 тысяча, хахаха)) он на одном угоне зарабатывал в 2 раза больше
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29.07.2021 17:31 Ответить
Суд выпустил из-под ареста экс-кобровца, специализировавшегося на угонах элитных иномарок - Цензор.НЕТ 1015
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29.07.2021 17:34 Ответить
Наши "уважаемые" (кем?) "слуги Фемиды" своих не сдают и делают все, что б они не оказались в местах не столь комфортных, как они привыкли! Так почему еще ни одна продажная мразь, носящая судейскую мантию, не понесла ответ за свои "правовые" решения? Кто их не дает в обиду?
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29.07.2021 17:46 Ответить
просто он не крал машины судей. а может, и крал. судья судье - волк
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29.07.2021 22:35 Ответить
Судьи окончательно окуели.
Когда эту совково-кучмовско-рыговскую династию уже люстрируют от слова совсем!
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29.07.2021 17:47 Ответить
Бо "суддя" із кобровцем - лайно одного розливу.
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29.07.2021 17:53 Ответить
Ваше последнее слово! Сто тыщщ! Принаете себя виновным? Нет! Ну на нет, *****,и суда нет.
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29.07.2021 18:08 Ответить
Это: боевик. Защитник, типа этих, что при власти. Боец с украинцами. Таких они выпускают. Вот, Семенченко, будет сидеть. Сидеть будут боевые генералы. Они не российские агенты. А этот, что-то типа того.
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29.07.2021 18:32 Ответить
А Семенченко в СИЗО)
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29.07.2021 18:39 Ответить
суд випустив- це бІмба... Що за суд, хто суддя- це таємниця редакторів?
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29.07.2021 19:01 Ответить
Правильно зробили.
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29.07.2021 19:12 Ответить
Подсудимый, ваше последнее слово!
-Один миллион гривен!
-Суд удаляется на совещание...😁😁😁
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29.07.2021 19:34 Ответить
Приговор :
--- "Каждому" .
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29.07.2021 23:32 Ответить
 
 