ДФС відповіла Железняку: Це не "схема", а виконання законів України

Державна фіскальна служба спростовує звинувачення нардепа "Голосу" Ярослава Железняка в існуванні "схеми", в рамках якої підприємства, що ухилялися від податків, нібито переводили "компенсацію" на власні рахунки, а не рахунки держави.

Про це йдеться в письмовому коментарі, який пресслужба ДФС надала Цензор.НЕТ.

У Фіскальній службі стверджують, що закриття кримінального провадження про ухилення від сплати податків - це визначена законодавством процедура. Справу закривають, якщо порушник повністю компенсував завдані державі збитки. Рішення про закриття провадження ухвалює суддя за клопотанням прокурора.

"В обов'язковому порядку отримуються додаткові документальні підтвердження зарахування коштів до бюджету, такі як довідки з Казначейства, виписки з особового рахунку платника податків у Державній податковій службі тощо", - підкреслили в ДФС.

Що стосується заяв Железняка про те, що фірми-порушники нібито зараховували компенсації на свої власні рахунки, в ДФС це прокоментували ось так: "Наприклад, сплата ПДВ до бюджету здійснюється підприємством через поповнення особистого спецрахунку цього ж підприємства, але назва банку одержувача - казначейство України, тобто у відповідному платіжному дорученні платником вважатиметься підприємство "А" і одержувачем буде підприємство "А", але рахунок одержувача буде в Державному казначействі України (держбюджет). Це лише загальний опис процедури зарахування коштів до бюджету".

Звинувачення Железняка в ДФС називають необґрунтованими.

"Народний депутат з профільного Комітету Верховної Ради з питань податків, добре розбираючись у процедурі їх сплати, не може допускати такі грубі помилки в описі нібито втручання ДФС у процедуру їх сплати, ймовірно, його метою є інше - дискредитувати ДФС", - вважають в Службі.