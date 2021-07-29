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Новини
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ДФС відповіла Железняку: Це не "схема", а виконання законів України

ДФС відповіла Железняку: Це не

Державна фіскальна служба спростовує звинувачення нардепа "Голосу" Ярослава Железняка в існуванні "схеми", в рамках якої підприємства, що ухилялися від податків, нібито переводили "компенсацію" на власні рахунки, а не рахунки держави.

Про це йдеться в письмовому коментарі, який пресслужба ДФС надала Цензор.НЕТ.

У Фіскальній службі стверджують, що закриття кримінального провадження про ухилення від сплати податків - це визначена законодавством процедура. Справу закривають, якщо порушник повністю компенсував завдані державі збитки. Рішення про закриття провадження ухвалює суддя за клопотанням прокурора.

"В обов'язковому порядку отримуються додаткові документальні підтвердження зарахування коштів до бюджету, такі як довідки з Казначейства, виписки з особового рахунку платника податків у Державній податковій службі тощо", - підкреслили в ДФС.

Що стосується заяв Железняка про те, що фірми-порушники нібито зараховували компенсації на свої власні рахунки, в ДФС це прокоментували ось так: "Наприклад, сплата ПДВ до бюджету здійснюється підприємством через поповнення особистого спецрахунку цього ж підприємства, але назва банку одержувача - казначейство України, тобто у відповідному платіжному дорученні платником вважатиметься підприємство "А" і одержувачем буде підприємство "А", але рахунок одержувача буде в Державному казначействі України (держбюджет). Це лише загальний опис процедури зарахування коштів до бюджету".

Звинувачення Железняка в ДФС називають необґрунтованими.

"Народний депутат з профільного Комітету Верховної Ради з питань податків, добре розбираючись у процедурі їх сплати, не може допускати такі грубі помилки в описі нібито втручання ДФС у процедуру їх сплати, ймовірно, його метою є інше - дискредитувати ДФС", - вважають в Службі.

Автор: 

податки (3913) ДФС (4048) Железняк Ярослав (573)


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Топ коментарі
+3
разве можно не верить зеленым кидалам
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29.07.2021 19:01 Відповісти
+2
ну, если так говорит ГФС...
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29.07.2021 18:37 Відповісти
+2
Якщо так, що "...обвинения Железняка в ГФС называют необоснованными...", то чому його не питягують до відповідальності за наклеп.?
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29.07.2021 18:43 Відповісти
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ну, если так говорит ГФС...
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29.07.2021 18:37 Відповісти
Железняк озвучує фейки мафії.
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29.07.2021 18:38 Відповісти
Железняк це Голос мафії
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29.07.2021 18:38 Відповісти
Я не знаю чий він холоп, але в даному випадку він дійсно не правий. Платники ПДВ сплачують платежі на спецрахунки в ДК , але отримувачем вказано саме підприємство -платник і вказано його код. Кошти надходять до бюджету. Підприємство не може ними користуватися. Воно тільки бачить бааланс платежів .
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29.07.2021 20:00 Відповісти
100% замьотано
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29.07.2021 18:38 Відповісти
Ага там у фіскалів усі чЄсні.
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29.07.2021 18:37 Відповісти
Якщо так, що "...обвинения Железняка в ГФС называют необоснованными...", то чому його не питягують до відповідальності за наклеп.?
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29.07.2021 18:43 Відповісти
Статью отменили
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29.07.2021 19:15 Відповісти
Жаль!
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29.07.2021 20:49 Відповісти
разве можно не верить зеленым кидалам
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29.07.2021 19:01 Відповісти
сЩось тут не так, ніколи не чув щоб при сплаті податків отримувачем значився сам платник. Це нелогічно Чому вони не надали посилання на документ?
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29.07.2021 19:24 Відповісти
Почитайте закон. Така схема електронних податкових накладних і спецрахунків зі сплати ПДВ діє з кінця 2014 року.
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29.07.2021 20:02 Відповісти
Для Жлезняка не ту компру викупив Пінчук у ОПУ , нажарили як завжди квартальні!
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29.07.2021 21:39 Відповісти
Все обиды ГФС рассыплятся в прах если начальники этой службы объяснят на какие шиши построены ихние дворцы... куплены дорогие машины... детки-мажорчики учатся по Оксфордам разным и откуда деньги на их обучение и содержание за дорогой границей...
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30.07.2021 04:57 Відповісти
 
 