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ГФС ответила Железняку: Это не "схема", а выполнение законов Украины

ГФС ответила Железняку: Это не

Государственная фискальная служба опровергает обвинения нардепа "Голоса" Ярослава Железняка в существовании "схемы", в рамках которой уклонявшиеся от налогов предприятия якобы переводили "компенсацию" на собственные счета, а не счета государства.

Об этом говорится в письменном комментарии, который пресс-служба ГФС предоставила Цензор.НЕТ.

В Фискальной службе утверждают, что закрытие уголовного производства об уклонении от уплаты налогов - это определенная законодательством процедура. Дело закрывают, если нарушитель полностью компенсировал нанесенные государству убытки. Решение о закрытии производства принимает судья по ходатайству прокурора.

"В обязательном порядке приобретаются дополнительные документальные подтверждения зачисления средств в бюджет, такие как справки из Казначейства, выписки по лицевому счету налогоплательщика в Государственной налоговой службе и тому подобное", - подчеркнули в ГФС.

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Что касается заявлений Железняка о том, что фирмы-нарушители якобы зачисляли компенсации на свои собственные счета, в ГФС это прокомментировали вот так: "Например, уплата НДС в бюджет осуществляется предприятием через пополнение личного спецсчета этого же предприятия, но название банка получателя - казначейство Украины, то есть в соответствующем платежном поручении плательщиком будет считаться предприятие "А" и получателем будет предприятие "А", но счет получателя будет в Государственном казначействе Украины (госбюджет). Это лишь общее описание процедуры зачисления средств в бюджет".

Обвинения Железняка в ГФС называют необоснованными.

"Народный депутат из профильного Комитета Верховной Рады по вопросам налогов, хорошо разбираясь в процедуре их уплаты, не может допускать такие грубые ошибки в описании якобы вмешательства ГФС в процедуру их уплаты, вероятно, его целью является другое - дискредитировать ДФС", - считают в Службе.

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Автор: 

налоги (3243) ГФС (3600) Железняк Ярослав (440)


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Топ комментарии
+3
разве можно не верить зеленым кидалам
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29.07.2021 19:01 Ответить
+2
ну, если так говорит ГФС...
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29.07.2021 18:37 Ответить
+2
Якщо так, що "...обвинения Железняка в ГФС называют необоснованными...", то чому його не питягують до відповідальності за наклеп.?
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29.07.2021 18:43 Ответить
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ну, если так говорит ГФС...
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29.07.2021 18:37 Ответить
Железняк озвучує фейки мафії.
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29.07.2021 18:38 Ответить
Железняк це Голос мафії
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29.07.2021 18:38 Ответить
Я не знаю чий він холоп, але в даному випадку він дійсно не правий. Платники ПДВ сплачують платежі на спецрахунки в ДК , але отримувачем вказано саме підприємство -платник і вказано його код. Кошти надходять до бюджету. Підприємство не може ними користуватися. Воно тільки бачить бааланс платежів .
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29.07.2021 20:00 Ответить
100% замьотано
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29.07.2021 18:38 Ответить
Ага там у фіскалів усі чЄсні.
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29.07.2021 18:37 Ответить
Якщо так, що "...обвинения Железняка в ГФС называют необоснованными...", то чому його не питягують до відповідальності за наклеп.?
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29.07.2021 18:43 Ответить
Статью отменили
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29.07.2021 19:15 Ответить
Жаль!
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29.07.2021 20:49 Ответить
разве можно не верить зеленым кидалам
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29.07.2021 19:01 Ответить
сЩось тут не так, ніколи не чув щоб при сплаті податків отримувачем значився сам платник. Це нелогічно Чому вони не надали посилання на документ?
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29.07.2021 19:24 Ответить
Почитайте закон. Така схема електронних податкових накладних і спецрахунків зі сплати ПДВ діє з кінця 2014 року.
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29.07.2021 20:02 Ответить
Для Жлезняка не ту компру викупив Пінчук у ОПУ , нажарили як завжди квартальні!
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29.07.2021 21:39 Ответить
Все обиды ГФС рассыплятся в прах если начальники этой службы объяснят на какие шиши построены ихние дворцы... куплены дорогие машины... детки-мажорчики учатся по Оксфордам разным и откуда деньги на их обучение и содержание за дорогой границей...
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30.07.2021 04:57 Ответить
 
 