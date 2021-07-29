ГФС ответила Железняку: Это не "схема", а выполнение законов Украины

Государственная фискальная служба опровергает обвинения нардепа "Голоса" Ярослава Железняка в существовании "схемы", в рамках которой уклонявшиеся от налогов предприятия якобы переводили "компенсацию" на собственные счета, а не счета государства.

Об этом говорится в письменном комментарии, который пресс-служба ГФС предоставила Цензор.НЕТ.

В Фискальной службе утверждают, что закрытие уголовного производства об уклонении от уплаты налогов - это определенная законодательством процедура. Дело закрывают, если нарушитель полностью компенсировал нанесенные государству убытки. Решение о закрытии производства принимает судья по ходатайству прокурора.

"В обязательном порядке приобретаются дополнительные документальные подтверждения зачисления средств в бюджет, такие как справки из Казначейства, выписки по лицевому счету налогоплательщика в Государственной налоговой службе и тому подобное", - подчеркнули в ГФС.

Читайте: Глава ГФСУ Мельник попал в скандал: разоблачена схема закрытия уголовных дел против налоговых уклонистов

Что касается заявлений Железняка о том, что фирмы-нарушители якобы зачисляли компенсации на свои собственные счета, в ГФС это прокомментировали вот так: "Например, уплата НДС в бюджет осуществляется предприятием через пополнение личного спецсчета этого же предприятия, но название банка получателя - казначейство Украины, то есть в соответствующем платежном поручении плательщиком будет считаться предприятие "А" и получателем будет предприятие "А", но счет получателя будет в Государственном казначействе Украины (госбюджет). Это лишь общее описание процедуры зачисления средств в бюджет".

Обвинения Железняка в ГФС называют необоснованными.

"Народный депутат из профильного Комитета Верховной Рады по вопросам налогов, хорошо разбираясь в процедуре их уплаты, не может допускать такие грубые ошибки в описании якобы вмешательства ГФС в процедуру их уплаты, вероятно, его целью является другое - дискредитировать ДФС", - считают в Службе.

Также читайте: ГФС до 25 августа должна пройти аудит в связи с ликвидацией, - Шмыгаль