ГФС до 25 августа должна пройти аудит в связи с ликвидацией, - Шмыгаль
Государственная фискальная служба (ГФС) до 25 августа должна пройти аудит в связи с ликвидацией ведомства и созданием нового органа - Бюро экономической безопасности, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Чтобы весь процесс прошел планомерно, до 25 августа должен пройти аудит материально-технических ресурсов ГФС", – сказал Шмыгаль в ходе правительственного заседания в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
БЭБ должно заработать 25 сентября. На следующий день после этого прекратит свое существование Государственная фискальная служба, которая уже находится в процессе ликвидации.
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neAlen
показать весь комментарий21.07.2021 14:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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Андрей Новиков #447863
показать весь комментарий21.07.2021 14:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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