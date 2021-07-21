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ГФС до 25 августа должна пройти аудит в связи с ликвидацией, - Шмыгаль

ГФС до 25 августа должна пройти аудит в связи с ликвидацией, - Шмыгаль

Государственная фискальная служба (ГФС) до 25 августа должна пройти аудит в связи с ликвидацией ведомства и созданием нового органа - Бюро экономической безопасности, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Чтобы весь процесс прошел планомерно, до 25 августа должен пройти аудит материально-технических ресурсов ГФС", – сказал Шмыгаль в ходе правительственного заседания в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

БЭБ должно заработать 25 сентября. На следующий день после этого прекратит свое существование Государственная фискальная служба, которая уже находится в процессе ликвидации.

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Автор: 

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ЗУ6іли замітають сліди на афери з пдв
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21.07.2021 14:31 Ответить
А де аудит податкових справ, яки знаходяться в розробці? Все в топку! Чи то результат податкової амністії? Ухилення від сплати податків та інші фінансові злочини не повинні мати строку давнини. За злочини проти народу України винні повинні відповісти!
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21.07.2021 14:52 Ответить
 
 