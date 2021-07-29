Через наплив мігрантів Литва ініціює позачергове засідання міністерської ради ЄС

"Після останньої зустрічі міністрів ВД ЄС минуло лише два тижні, а кількість нелегальних мігрантів за цей час зросла майже удвічі. Ця ситуація вимагає невідкладних дій і рішень", - цитує Білотайте у своєму повідомленні МВС Литви, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Литовський міністр внутрішніх справ Агне Білотайте звернулася до голови МВС Словенії Алеша Хойса з проханням скликати позачергове засідання ради міністрів внутрішніх справ Євросоюзу (ЄС).

У листі голові МВС Словенії міністр також зазначила, що Литві потрібна відчутна політична, фінансова та експертна підтримка, щоб зупинити потік нелегальної міграції і не дозволити мігрантам потрапляти через Литву в інші держави-члени ЄС.

"Одне з найважливіших завдань - обладнання фізичного бар'єру. Оцінюючи динаміку міграційних потоків, ми вважаємо, що це єдине прагматичне рішення, яке допоможе досягти результату в короткостроковий період", - зазначає Білотайте.

За даними МВС Литви, цього року кордон країни з Білоруссю незаконно перетнули 3145 мігрантів.

Міністерство зазначає, що велика частина затриманих мігрантів прагне потрапити через Литву в держави Західної Європи.