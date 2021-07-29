УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4789 відвідувачів онлайн
Новини
2 944 32

Через наплив мігрантів Литва ініціює позачергове засідання міністерської ради ЄС

Через наплив мігрантів Литва ініціює позачергове засідання міністерської ради ЄС

"Після останньої зустрічі міністрів ВД ЄС минуло лише два тижні, а кількість нелегальних мігрантів за цей час зросла майже удвічі. Ця ситуація вимагає невідкладних дій і рішень", - цитує Білотайте у своєму повідомленні МВС Литви, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Литовський міністр внутрішніх справ Агне Білотайте звернулася до голови МВС Словенії Алеша Хойса з проханням скликати позачергове засідання ради міністрів внутрішніх справ Євросоюзу (ЄС).

У листі голові МВС Словенії міністр також зазначила, що Литві потрібна відчутна політична, фінансова та експертна підтримка, щоб зупинити потік нелегальної міграції і не дозволити мігрантам потрапляти через Литву в інші держави-члени ЄС.

"Одне з найважливіших завдань - обладнання фізичного бар'єру. Оцінюючи динаміку міграційних потоків, ми вважаємо, що це єдине прагматичне рішення, яке допоможе досягти результату в короткостроковий період", - зазначає Білотайте.

За даними МВС Литви, цього року кордон країни з Білоруссю незаконно перетнули 3145 мігрантів.

Міністерство зазначає, що велика частина затриманих мігрантів прагне потрапити через Литву в держави Західної Європи.

Автор: 

Литва (2467) мігранти (1131) Євросоюз (13767)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Л.мудищев с ****** работают в паре...
показати весь коментар
29.07.2021 19:04 Відповісти
+6
Украине нужно делать на опережение превентивные задачи .Жёсткий контроль границы и не пускать в Украину беженцев .Это шароёбы,они не будут работать. Это криминал и бардак в стране .
показати весь коментар
29.07.2021 19:08 Відповісти
+6
Точно. Вот пустили арахамию, и оно теперь болтает своей ерундой...
показати весь коментар
29.07.2021 19:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Л.мудищев с ****** работают в паре...
показати весь коментар
29.07.2021 19:04 Відповісти
Меркель кусок гавна
показати весь коментар
29.07.2021 19:05 Відповісти
Это по умолчанию. И байден - лакей путлера.
показати весь коментар
29.07.2021 19:06 Відповісти
вафел раша иди гуляй отсюда .
показати весь коментар
29.07.2021 20:24 Відповісти
Усохни, псина презренная... Тьфу. Чмо обиженное.
показати весь коментар
29.07.2021 20:31 Відповісти
нет. она просто потрепаная руская проститутка.
показати весь коментар
29.07.2021 19:49 Відповісти
...всех в самолеты и на родину или на необитаемый остров какой.....делов то...
показати весь коментар
29.07.2021 19:07 Відповісти
Vot Danija poxoze delajet Afriku ix otpravlaijet i tam zdut otveta po ubezicu,takze i Avstralija delajet
показати весь коментар
29.07.2021 19:29 Відповісти
ну и правильно делает..
показати весь коментар
29.07.2021 19:33 Відповісти
Зачем вообще пропускать к себе каких то мигрантов? У них есть своя историческая Родина. Одно дело - приехал на заработки, а другое дело - оселился. Так Европа и не заметит, когда произойдет переход из большинства католического - в мусульманское, не заметит как европейское население будет заменено - азиатским. Евросоюзу уже давно нужно решить вопросы ограничения миграции на законодательном уровне.
показати весь коментар
30.07.2021 00:46 Відповісти
так кто же их пускает то?)...Крэпкый Картошэк авиарейсы их Багдада запустил, и у себя нелегалов-арабчат принимает, Литве нагадить чтобы...)) потом запускает козлиными тропами их через границу в Литву, и ржет как конь педальный...))))
показати весь коментар
30.07.2021 05:18 Відповісти
скільки ж цих нелегалів у нас?
показати весь коментар
29.07.2021 19:07 Відповісти
дофига, но не критично еще...
показати весь коментар
29.07.2021 19:32 Відповісти
У нас халявы нет. Все, кто у нас тусят, зарабатывают тем или иным способом. Если бы была халява, было бы черным-черно на улицах.
показати весь коментар
29.07.2021 20:49 Відповісти
Украине нужно делать на опережение превентивные задачи .Жёсткий контроль границы и не пускать в Украину беженцев .Это шароёбы,они не будут работать. Это криминал и бардак в стране .
показати весь коментар
29.07.2021 19:08 Відповісти
Точно. Вот пустили арахамию, и оно теперь болтает своей ерундой...
показати весь коментар
29.07.2021 19:13 Відповісти
Остановить их можно только стеной построенной на границе или нетрадиционными жесткими мерами . Стена потребует времени и средств , жесткие меры ЕС применять побоиться . Собственно Меркель видимо с путином согласовали такой подход наводнить Литву и Польшу мигрантами если они отказались принимать по квотам сирийцев .
показати весь коментар
29.07.2021 19:16 Відповісти
ZIostkyje meri obsuzdajetsia uze secas.Stena tut dumali za 2 mesaica budet koliucka xotiabi,no poxoze etogo nebudet,dengi na koliucku uze vydeleni.
показати весь коментар
29.07.2021 19:40 Відповісти
Колючкой вам уже помогает Эстония -100 км и Украина , только разве толпы арабов и африканцев это остановит ? Нужно срочно решать вопрос с ними , иначе возникнут не только проблемы с содержанием и финансированием , но и с криминалом .
показати весь коментар
29.07.2021 20:59 Відповісти
Через наплив мігрантів Литва ініціює позачергове засідання міністерської ради ЄС - Цензор.НЕТ 8586 https://censor.net/ru/user/480360

Обкакалася Литва по самі вуха. Після бравурних вересків типа "ми в НАТО, один литовський вояк вартий ... 10 (!) російських, у нас бронепіхота..." А впоратися з кількома тисячами нелегалів - то колючого дроту клянчать, то прикордонників з ЄС, то в паніці вимагають якихось термінових засідань, то надзвичайного стану хочуть"... А як же ви збираєтеся зупинять московську орду так тисяч зі сто? Га, герої... За чужими спинами - то звісно хоробрість проявляється, а проста ситуація - і памперсів не вистачає.
показати весь коментар
29.07.2021 22:39 Відповісти
Цікаво, чи вивезли з Києва і України тих "паломників", яких навезли з мордора для хресної ходи?
показати весь коментар
29.07.2021 19:19 Відповісти
їх що, так просто могли пропустити в Україну через кордон? кацапам в,їхати в Україну можна, але гомору скільки, що не захочеш просто так і їхати.... просте шниряння туди-сюди в прошлому.
показати весь коментар
29.07.2021 19:24 Відповісти
створити в лагерях такі умови, щоб попросились назад до бацьки лукавого... чи до дому...
показати весь коментар
29.07.2021 19:21 Відповісти
Как только колличество пристреленных пограничниками нелегалов будет превышать 100 человек, то колличество желающих нарушить границу ес уменьшится до нуля.
показати весь коментар
29.07.2021 20:28 Відповісти
Обкакалася Литва по самі вуха. Після бравурних вересків типа "ми в НАТО, один литовський вояк вартий ... 10 (!) російських, у нас бронепіхота..." А впоратися з кількома тисячами нелегалів - то колючого дроту клянчать, то прикордонників з ЄС, то в паніці вимагають якихось термінових засідань, то надзвичайного стану хочуть"... А як же ви збираєтеся зупинять московську орду так тисяч зі сто? Га, герої... За чужими спинами - то звісно хоробрість проявляється, а проста ситуація - і памперсів не вистачає.
показати весь коментар
29.07.2021 21:07 Відповісти
...нахрена пограничникам автоматы?
Пусть сдадут как ненужное, а взамен хлеб соль в наряд берут!
показати весь коментар
29.07.2021 21:26 Відповісти
это не мигранты, а шпионы-деверсанты, всем по 10 лет лагерей, пусть ров по границе копают
показати весь коментар
29.07.2021 22:37 Відповісти
они в Беларусь не пешком, легально, так что сотрудничали с террористами ...
показати весь коментар
29.07.2021 22:41 Відповісти
а лучшее решение создание концлагерей в зоне обстрелов рксских на дамбасе,
если русские обстреляют лагерь беженцев, то заявить о том с трибуны ООН
показати весь коментар
29.07.2021 22:50 Відповісти
Германия приняла 4 млн., и не плачется.
А тут 3 тыс. и уже трагедия?
показати весь коментар
30.07.2021 10:27 Відповісти
Не плачется потому,что бюргерам влом улицы стало мести,кирпичи класть,..то бишь, заниматься черновой работой,когда есть за нее чем платить "унтерменшам"..Но не учли,что большинству мигрантов до одного места работа им и пособия вполне хватает..
показати весь коментар
30.07.2021 12:02 Відповісти
 
 