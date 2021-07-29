Через наплив мігрантів Литва ініціює позачергове засідання міністерської ради ЄС
"Після останньої зустрічі міністрів ВД ЄС минуло лише два тижні, а кількість нелегальних мігрантів за цей час зросла майже удвічі. Ця ситуація вимагає невідкладних дій і рішень", - цитує Білотайте у своєму повідомленні МВС Литви, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Литовський міністр внутрішніх справ Агне Білотайте звернулася до голови МВС Словенії Алеша Хойса з проханням скликати позачергове засідання ради міністрів внутрішніх справ Євросоюзу (ЄС).
У листі голові МВС Словенії міністр також зазначила, що Литві потрібна відчутна політична, фінансова та експертна підтримка, щоб зупинити потік нелегальної міграції і не дозволити мігрантам потрапляти через Литву в інші держави-члени ЄС.
"Одне з найважливіших завдань - обладнання фізичного бар'єру. Оцінюючи динаміку міграційних потоків, ми вважаємо, що це єдине прагматичне рішення, яке допоможе досягти результату в короткостроковий період", - зазначає Білотайте.
За даними МВС Литви, цього року кордон країни з Білоруссю незаконно перетнули 3145 мігрантів.
Міністерство зазначає, що велика частина затриманих мігрантів прагне потрапити через Литву в держави Західної Європи.
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Обкакалася Литва по самі вуха. Після бравурних вересків типа "ми в НАТО, один литовський вояк вартий ... 10 (!) російських, у нас бронепіхота..." А впоратися з кількома тисячами нелегалів - то колючого дроту клянчать, то прикордонників з ЄС, то в паніці вимагають якихось термінових засідань, то надзвичайного стану хочуть"... А як же ви збираєтеся зупинять московську орду так тисяч зі сто? Га, герої... За чужими спинами - то звісно хоробрість проявляється, а проста ситуація - і памперсів не вистачає.
Пусть сдадут как ненужное, а взамен хлеб соль в наряд берут!
если русские обстреляют лагерь беженцев, то заявить о том с трибуны ООН
А тут 3 тыс. и уже трагедия?