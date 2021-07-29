Из-за наплыва мигрантов Литва инициирует внеочередное заседание министерского совета ЕС
Литовский министр внутренних дел Агне Билотайте обратилась к главе МВД Словении Алешу Хойсу с просьбой созвать внеочередное заседание совета министров внутренних дел Евросоюза (ЕС).
"После последней встречи министров ВД ЕС прошло всего две недели, а число нелегальных мигрантов за это время возросло почти вдвое. Эта ситуация требует неотложных действий и решений", - цитирует Билотайте в своем сообщении МВД Литвы, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В письме главе МВД Словении министр также отметила, что Литве нужна ощутимая политическая, финансовая и экспертная поддержка, чтобы остановить поток нелегальной миграции и не позволить мигрантам попадать через Литву в другие государства-члены ЕС.
"Одна из важнейших задач - оборудование физического барьера. Оценивая динамику миграционных потоков, мы считаем, что это единственное прагматичное решение, которое поможет достичь результаты в краткосрочный период", - отмечает Билотайте.
По данным МВД Литвы, в этом году границу страны с Беларусью незаконно пересекли 3145 мигрантов.
Министерство отмечает, что большая часть задержанных мигрантов стремится попасть через Литву в государства Западной Европы.
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Обкакалася Литва по самі вуха. Після бравурних вересків типа "ми в НАТО, один литовський вояк вартий ... 10 (!) російських, у нас бронепіхота..." А впоратися з кількома тисячами нелегалів - то колючого дроту клянчать, то прикордонників з ЄС, то в паніці вимагають якихось термінових засідань, то надзвичайного стану хочуть"... А як же ви збираєтеся зупинять московську орду так тисяч зі сто? Га, герої... За чужими спинами - то звісно хоробрість проявляється, а проста ситуація - і памперсів не вистачає.
Пусть сдадут как ненужное, а взамен хлеб соль в наряд берут!
если русские обстреляют лагерь беженцев, то заявить о том с трибуны ООН
А тут 3 тыс. и уже трагедия?