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Из-за наплыва мигрантов Литва инициирует внеочередное заседание министерского совета ЕС

Из-за наплыва мигрантов Литва инициирует внеочередное заседание министерского совета ЕС

Литовский министр внутренних дел Агне Билотайте обратилась к главе МВД Словении Алешу Хойсу с просьбой созвать внеочередное заседание совета министров внутренних дел Евросоюза (ЕС).

"После последней встречи министров ВД ЕС прошло всего две недели, а число нелегальных мигрантов за это время возросло почти вдвое. Эта ситуация требует неотложных действий и решений", - цитирует Билотайте в своем сообщении МВД Литвы, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

В письме главе МВД Словении министр также отметила, что Литве нужна ощутимая политическая, финансовая и экспертная поддержка, чтобы остановить поток нелегальной миграции и не позволить мигрантам попадать через Литву в другие государства-члены ЕС.

Также читайте: Украина поможет Литве колючей проволокой, чтобы отгородиться от Беларуси

"Одна из важнейших задач - оборудование физического барьера. Оценивая динамику миграционных потоков, мы считаем, что это единственное прагматичное решение, которое поможет достичь результаты в краткосрочный период", - отмечает Билотайте.

По данным МВД Литвы, в этом году границу страны с Беларусью незаконно пересекли 3145 мигрантов.

Министерство отмечает, что большая часть задержанных мигрантов стремится попасть через Литву в государства Западной Европы.

Также читайте: Нелегальные мигранты устроили бунт в Литве

Автор: 

Литва (2520) мигранты (993) Евросоюз (17328)


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Топ комментарии
+6
Л.мудищев с ****** работают в паре...
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29.07.2021 19:04 Ответить
+6
Украине нужно делать на опережение превентивные задачи .Жёсткий контроль границы и не пускать в Украину беженцев .Это шароёбы,они не будут работать. Это криминал и бардак в стране .
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29.07.2021 19:08 Ответить
+6
Точно. Вот пустили арахамию, и оно теперь болтает своей ерундой...
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29.07.2021 19:13 Ответить
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Л.мудищев с ****** работают в паре...
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29.07.2021 19:04 Ответить
Меркель кусок гавна
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29.07.2021 19:05 Ответить
Это по умолчанию. И байден - лакей путлера.
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29.07.2021 19:06 Ответить
вафел раша иди гуляй отсюда .
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29.07.2021 20:24 Ответить
Усохни, псина презренная... Тьфу. Чмо обиженное.
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29.07.2021 20:31 Ответить
нет. она просто потрепаная руская проститутка.
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29.07.2021 19:49 Ответить
...всех в самолеты и на родину или на необитаемый остров какой.....делов то...
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29.07.2021 19:07 Ответить
Vot Danija poxoze delajet Afriku ix otpravlaijet i tam zdut otveta po ubezicu,takze i Avstralija delajet
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29.07.2021 19:29 Ответить
ну и правильно делает..
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29.07.2021 19:33 Ответить
Зачем вообще пропускать к себе каких то мигрантов? У них есть своя историческая Родина. Одно дело - приехал на заработки, а другое дело - оселился. Так Европа и не заметит, когда произойдет переход из большинства католического - в мусульманское, не заметит как европейское население будет заменено - азиатским. Евросоюзу уже давно нужно решить вопросы ограничения миграции на законодательном уровне.
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30.07.2021 00:46 Ответить
так кто же их пускает то?)...Крэпкый Картошэк авиарейсы их Багдада запустил, и у себя нелегалов-арабчат принимает, Литве нагадить чтобы...)) потом запускает козлиными тропами их через границу в Литву, и ржет как конь педальный...))))
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30.07.2021 05:18 Ответить
скільки ж цих нелегалів у нас?
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29.07.2021 19:07 Ответить
дофига, но не критично еще...
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29.07.2021 19:32 Ответить
У нас халявы нет. Все, кто у нас тусят, зарабатывают тем или иным способом. Если бы была халява, было бы черным-черно на улицах.
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29.07.2021 20:49 Ответить
Украине нужно делать на опережение превентивные задачи .Жёсткий контроль границы и не пускать в Украину беженцев .Это шароёбы,они не будут работать. Это криминал и бардак в стране .
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29.07.2021 19:08 Ответить
Точно. Вот пустили арахамию, и оно теперь болтает своей ерундой...
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29.07.2021 19:13 Ответить
Остановить их можно только стеной построенной на границе или нетрадиционными жесткими мерами . Стена потребует времени и средств , жесткие меры ЕС применять побоиться . Собственно Меркель видимо с путином согласовали такой подход наводнить Литву и Польшу мигрантами если они отказались принимать по квотам сирийцев .
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29.07.2021 19:16 Ответить
ZIostkyje meri obsuzdajetsia uze secas.Stena tut dumali za 2 mesaica budet koliucka xotiabi,no poxoze etogo nebudet,dengi na koliucku uze vydeleni.
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29.07.2021 19:40 Ответить
Колючкой вам уже помогает Эстония -100 км и Украина , только разве толпы арабов и африканцев это остановит ? Нужно срочно решать вопрос с ними , иначе возникнут не только проблемы с содержанием и финансированием , но и с криминалом .
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29.07.2021 20:59 Ответить
Через наплив мігрантів Литва ініціює позачергове засідання міністерської ради ЄС - Цензор.НЕТ 8586 https://censor.net/ru/user/480360

Обкакалася Литва по самі вуха. Після бравурних вересків типа "ми в НАТО, один литовський вояк вартий ... 10 (!) російських, у нас бронепіхота..." А впоратися з кількома тисячами нелегалів - то колючого дроту клянчать, то прикордонників з ЄС, то в паніці вимагають якихось термінових засідань, то надзвичайного стану хочуть"... А як же ви збираєтеся зупинять московську орду так тисяч зі сто? Га, герої... За чужими спинами - то звісно хоробрість проявляється, а проста ситуація - і памперсів не вистачає.
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29.07.2021 22:39 Ответить
Цікаво, чи вивезли з Києва і України тих "паломників", яких навезли з мордора для хресної ходи?
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29.07.2021 19:19 Ответить
їх що, так просто могли пропустити в Україну через кордон? кацапам в,їхати в Україну можна, але гомору скільки, що не захочеш просто так і їхати.... просте шниряння туди-сюди в прошлому.
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29.07.2021 19:24 Ответить
створити в лагерях такі умови, щоб попросились назад до бацьки лукавого... чи до дому...
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29.07.2021 19:21 Ответить
Как только колличество пристреленных пограничниками нелегалов будет превышать 100 человек, то колличество желающих нарушить границу ес уменьшится до нуля.
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29.07.2021 20:28 Ответить
Обкакалася Литва по самі вуха. Після бравурних вересків типа "ми в НАТО, один литовський вояк вартий ... 10 (!) російських, у нас бронепіхота..." А впоратися з кількома тисячами нелегалів - то колючого дроту клянчать, то прикордонників з ЄС, то в паніці вимагають якихось термінових засідань, то надзвичайного стану хочуть"... А як же ви збираєтеся зупинять московську орду так тисяч зі сто? Га, герої... За чужими спинами - то звісно хоробрість проявляється, а проста ситуація - і памперсів не вистачає.
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29.07.2021 21:07 Ответить
...нахрена пограничникам автоматы?
Пусть сдадут как ненужное, а взамен хлеб соль в наряд берут!
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29.07.2021 21:26 Ответить
это не мигранты, а шпионы-деверсанты, всем по 10 лет лагерей, пусть ров по границе копают
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29.07.2021 22:37 Ответить
они в Беларусь не пешком, легально, так что сотрудничали с террористами ...
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29.07.2021 22:41 Ответить
а лучшее решение создание концлагерей в зоне обстрелов рксских на дамбасе,
если русские обстреляют лагерь беженцев, то заявить о том с трибуны ООН
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29.07.2021 22:50 Ответить
Германия приняла 4 млн., и не плачется.
А тут 3 тыс. и уже трагедия?
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30.07.2021 10:27 Ответить
Не плачется потому,что бюргерам влом улицы стало мести,кирпичи класть,..то бишь, заниматься черновой работой,когда есть за нее чем платить "унтерменшам"..Но не учли,что большинству мигрантов до одного места работа им и пособия вполне хватает..
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30.07.2021 12:02 Ответить
 
 