Украина поможет Литве колючей проволокой, чтобы отгородиться от Беларуси
Украина предоставит Литве колючую проволоку для обустройства границы с Беларусью.
Об этом сообщил в Фейсбуке министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Не припомню, чтобы гуманитарная помощь предоставлялась в виде... колючей проволоки. Но реальность требует именно такой дружеской помощи", - написал Кулеба.
Министр пояснил, что из-за действий захватившего власть в Беларуси Лукашенко Литва переживает беспрецедентный миграционный кризис: с начала года там задержали в 35 раз больше нелегалов, чем в 2020-м.
Литва взялась срочно укреплять границу, но на прошлой неделе оказалось, что ей не хватает ... колючей проволоки. Немного вотсап-дипломатии в воскресенье с литовским коллегой Габриелиусом Ландсбергисом, политическая воля президента Зеленского и премьера Шмыгаля помочь друзьям, оперативность действий Минстратегпрома, и проволока нашлась, а решение правительства быстро принято", - отметил Кулеба.
Министр подчеркнул, что Украина и Литва - союзники и друзья не на словах, а в реальных делах.
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Им к натовским мп да мг этот хлам держать дорого
У нас самих этого гуано с головой
А стрелкового еще и сами можем подкинуть
Тому Порошенкові РЕСПЕКТ!
Змирися з фактом, що Порошенко наступний Президент України
Потому шо ему так повелел САМ Верховный и все вот это.
Хотя зачем она Литве?
Кто то видел чтоб просили? Дайте ссылочку.
Яценюку респект за це.
Самый бюджетный вариант спирали Бруно - 150 грн погонный метр.
Помогать проволокой как-то не с руки - колется.
Почти ...