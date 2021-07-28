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Украина поможет Литве колючей проволокой, чтобы отгородиться от Беларуси

Украина поможет Литве колючей проволокой, чтобы отгородиться от Беларуси

Украина предоставит Литве колючую проволоку для обустройства границы с Беларусью.

Об этом сообщил в Фейсбуке министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Не припомню, чтобы гуманитарная помощь предоставлялась в виде... колючей проволоки. Но реальность требует именно такой дружеской помощи", - написал Кулеба.

Министр пояснил, что из-за действий захватившего власть в Беларуси Лукашенко Литва переживает беспрецедентный миграционный кризис: с начала года там задержали в 35 раз больше нелегалов, чем в 2020-м.

Читайте: Нелегальные мигранты устроили бунт в Литве

Литва взялась срочно укреплять границу, но на прошлой неделе оказалось, что ей не хватает ... колючей проволоки. Немного вотсап-дипломатии в воскресенье с литовским коллегой Габриелиусом Ландсбергисом, политическая воля президента Зеленского и премьера Шмыгаля помочь друзьям, оперативность действий Минстратегпрома, и проволока нашлась, а решение правительства быстро принято", - отметил Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украина и Литва - союзники и друзья не на словах, а в реальных делах.

Также читайте: Эстония передаст Литве 100 км колючей проволоки и 3 беспилотника для борьбы с нелегальной миграцией

Автор: 

Литва (2520) мигранты (993) нелегалы (453) помощь (7903) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+24
Ačiū, спасибо, Thank You, merci, Danke, Gracias, Дякую Слава Украине! ,,Брат - не тот брат, который брат, а тот, который помогает в беде".
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28.07.2021 17:46 Ответить
+22
Дякую!!
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28.07.2021 17:39 Ответить
+15
колючка там не поможет, только минные поля.
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28.07.2021 17:54 Ответить
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Это той,что осталась от заграждения от Мордора?
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28.07.2021 17:35 Ответить
Литва Украине поставляла оружие, Украина Литве в ответ проволоку?

Украина поможет Литве колючей проволокой - Цензор.НЕТ 6805
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28.07.2021 17:42 Ответить
Какое оружие????
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28.07.2021 17:44 Ответить
патроны ко всему совецкому стрелковому оружию, ручные пулеметы.
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28.07.2021 17:49 Ответить
Склады от совдепа утилизируют
Им к натовским мп да мг этот хлам держать дорого
У нас самих этого гуано с головой
А стрелкового еще и сами можем подкинуть
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28.07.2021 18:05 Ответить
Но в Литве же пока нет войны
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28.07.2021 17:46 Ответить
а что нужно? огласите список пожалуйста.
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28.07.2021 17:51 Ответить
Хотите сказать, что Литве сейчас нужна не проволока, а оружие?! Будет отстреливаться от мигрантов?
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28.07.2021 18:30 Ответить
Це залежить від запиту Литви, якщо треба думаю і зброєю поділімось, і чим ще буде треба. Не пересмикуйте.
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28.07.2021 19:02 Ответить
Кулеба відчуває себеміністром МЗС ? Креативить все більше?
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28.07.2021 17:37 Ответить
Это Кулеба комменты на Цензоре читает. Эту идею ещё неделю назад толкали. Литве надо помочь оперативненько, хотя лучше мин и пулемётов, с такими неадекватными соседями, не найти
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28.07.2021 17:44 Ответить
лучше сразу пулеметные расчеты в Литуану отправлять.
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28.07.2021 17:38 Ответить
Мовчки це робити треба
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28.07.2021 17:39 Ответить
А чого мовчки? Естонці он не мовчать.
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28.07.2021 17:52 Ответить
Дякую!!
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28.07.2021 17:39 Ответить
только скоро она и нам самим понадобиться ..
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28.07.2021 17:41 Ответить
бакай-цынюк ничего не может отправить, потому что на восточной границе ничего построено не было, кроме вырытой канавы в некоторых местах.
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28.07.2021 17:51 Ответить
Ačiū, спасибо, Thank You, merci, Danke, Gracias, Дякую Слава Украине! ,,Брат - не тот брат, который брат, а тот, который помогает в беде".
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28.07.2021 17:46 Ответить
Политика, дети мои, содержит и некоторые символические жесты...
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28.07.2021 17:49 Ответить
Странно почему Польша не помогла..там что колючку не производят?
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28.07.2021 17:50 Ответить
Бо вони теж почали укріплювати кордон.
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28.07.2021 17:53 Ответить
Польща допоможе своїм союзникам усім тим, що має сама. Допомогла, ясна річ, просто не озвучили СМІ
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28.07.2021 17:53 Ответить
это не ягоды под 20 фотокамер на передовую таскать... просто помогают и не пиарятся на этом
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28.07.2021 19:39 Ответить
В армії їжа - це одне з найголовніших питань.
Тому Порошенкові РЕСПЕКТ!
Змирися з фактом, що Порошенко наступний Президент України
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28.07.2021 19:46 Ответить
Кому ти відповідаєш? Ти одне його ім"я прочитай!!! "Филлипп"! Воно , "придуркувате", навіть не знає, де подвійні букви ставить!!!
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29.07.2021 09:06 Ответить
погоджуюсь.
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29.07.2021 09:24 Ответить
Покажи фото "Блазня" з ягодами на передовій!
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29.07.2021 07:04 Ответить
Слава Богу, що хоч чимось Литві допомогли. Литва, держави Балтії, Польща - це наші стратегічні союзники. Вже давно треба ставити питання про утворення Речі Посполітої.
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28.07.2021 17:52 Ответить
Щодо "Речі" - давай "не будемо"! "Польска" нічим від Росії в цьому питанні не відрізнялася! "Буть союзником" - згоден! А "кабаном" - НІ!!! Саме так на Рівненщині, в 30-ті , зверталися до українців "пановє осадніки" - "кабанє"!!!
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29.07.2021 09:12 Ответить
Ваш варіант більше реальний. Так, союзником.
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29.07.2021 09:23 Ответить
Дивно, хіба Україні колючка не потрібна, щоб від РФ відгородитись?
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28.07.2021 17:52 Ответить
колючка там не поможет, только минные поля.
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28.07.2021 17:54 Ответить
Як між Кореями! І там перший пункт пропуску відкрили років через 50 після завершення бойових дій!
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28.07.2021 18:11 Ответить
Колючка танки не зупинить.
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28.07.2021 17:54 Ответить
Файна пропозиція. Основна помилка Порошенко в тому, що в 2014 році не закрив кордони з іп....тою расєєю.
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28.07.2021 17:54 Ответить
Ти критикуєш сивочолого гетьмана? Та хто ти такий?
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28.07.2021 20:42 Ответить
А ти хто такий?
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28.07.2021 20:46 Ответить
Я патріот, а ти мабуть за Зелю голосував.
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28.07.2021 20:55 Ответить
хорошо, что можем хотя бы этим помочь нашим друзьям.
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28.07.2021 17:53 Ответить
Хоть как то отблагодарим. Проволоку не каждый колючей делает ,тут смекалка нужна. У нас опыт. Как никак много лет за ней пребывали.
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28.07.2021 18:11 Ответить
Напейшие прямо: "Ахметов даст Литве проволоку"
Потому шо ему так повелел САМ Верховный и все вот это.
Хотя зачем она Литве?
Кто то видел чтоб просили? Дайте ссылочку.
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28.07.2021 18:16 Ответить
https://korrespondent.net/world/4380107-v-lytve-***********-koluichaia-provoloka-yz-za-ukreplenyia-hranytsy-s-belarusui Литві не вистачило проволоки
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28.07.2021 18:42 Ответить
тут важен сам жест помощи.. это важно
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28.07.2021 19:41 Ответить
И в придачу к колючке добавить Яценюка, спеца по заборам.
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28.07.2021 18:38 Ответить
Яценюк пытался скрестить ужей и ежей...при скрещивании пары уж-еж получается метр колючей проволоки
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28.07.2021 19:08 Ответить
Стіна будується. Яценюку Респект!
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28.07.2021 19:47 Ответить
Дикы свыны ы бродячы пси вже не матимуть шансыв проникнути в Литву ы насолодитись там демократичним життям...
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28.07.2021 18:41 Ответить
Лучше бы отправили туда Семенченко с его ЧВК Сидит в тюрме без дела, а так искупил бы полезным дя международного имиджа Украины делом
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28.07.2021 19:15 Ответить
Правильное решение.
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28.07.2021 19:16 Ответить
Стеной надо помогать.. Надо научит их строить реальные стены.. Яценюк в помощь
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28.07.2021 19:35 Ответить
Правильно. Стіна Яценюка будується.
Яценюку респект за це.
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28.07.2021 19:47 Ответить
Весьма недешевая хрень, кстати.
Самый бюджетный вариант спирали Бруно - 150 грн погонный метр.
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28.07.2021 20:45 Ответить
Mozet potom kupit s vas jesli u vas jest na prodaze takoje,tut nuzno okolo 1000 kilometrov.
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28.07.2021 21:27 Ответить
Там же несколько рядов, чтобы между ними не пролезть.
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28.07.2021 21:29 Ответить
Da 3 riada tak govoriat nuzno lozit .Teper kak malo imeli tak dva riada lozyli,ne tak kak polozeno
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28.07.2021 21:40 Ответить
Великий эксперт профтехучилищя "vidasik" обявилься... Ну неделай позора- хоть что-то почитай... Командующий пограничниками говорит, что такая проволока ефективна, если ставиться на верху забора, а забор должен быть не менше 3-4 метров (как у США у Мексики).. Тогда датчики и постоянное наблюдение нужно.. И оперативное реагирование... А пограничников у нас- 5000 (из них 3000- кабинетные)... Это бесполезно, если нет комплексных мер... ЭС денег недаёт, у самих нету... Опрашивали у литовских продавцов, хотели купить 20 км, но и то отказались... Президент просит скинутся предпринимателей, те его поылают "на..."... А для умственно отсталых- главное проволока...
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28.07.2021 22:04 Ответить
Может, всё-таки Украина поможет ПОСТАВКАМИ колючей проволоки ?
Помогать проволокой как-то не с руки - колется.
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28.07.2021 21:28 Ответить
Dengi vydeli pravitelstvo na ztenu 41 milion evro,No zakoni zdes zakubki mnogo biurokratiji,vidimo ecio i neopredelilis .Jasno to sto poliaki otkazali poskolku im sama nuzna,a Slovenija i Danija dumajet pomoc s nimi idut peregovori.Estonija podarilia 100 kilometrov koliucki
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28.07.2021 22:45 Ответить
Kazetsia teper uze polucili koliucku s estoncax no teper u nix drugaja problema netu cem krepit ix,tam stolbi nuzni i drugoje.Vot zdiot poka eto kupit.Vot eto neponimaju neuzeli nemogli ranse kupit te stolbi
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28.07.2021 22:56 Ответить
kogda u nas odin ministr jest byvsi ucitel skoli,a drugoj istorik tak i imejem
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28.07.2021 23:04 Ответить
У нас Янукович был заведующий гаражом (и бывший зэк) - и ничего.
Почти ...
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29.07.2021 18:35 Ответить
Ona sturman byla rali Dakara takze eto ministr blondinka , ona teper vsio rulit,vot takoje i imejem.A pro koliucku tak objavlen konkurs na pokubku bolsogo kolicestva koliucki,dumaju i vasi ucastvujet kompaniji.Tut ploxo sto sto eto dolgo posle konkursa idut zalobi so vtorogo mesta,sudi i tak daleje.Tak na priamuju mi nemozem po zakonu zakupat,vot potomu i jest takoje kak podarit koliucku,eto problema ne v dengax a v nasix zakonax
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29.07.2021 19:21 Ответить
и вертухаями.
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28.07.2021 21:39 Ответить
а від москалів Україна вже повністю відгородилась колючим дротом я так розумію?
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29.07.2021 02:16 Ответить
 
 