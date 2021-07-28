Украина поможет Литве колючей проволокой, чтобы отгородиться от Беларуси

Украина предоставит Литве колючую проволоку для обустройства границы с Беларусью.

Об этом сообщил в Фейсбуке министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Не припомню, чтобы гуманитарная помощь предоставлялась в виде... колючей проволоки. Но реальность требует именно такой дружеской помощи", - написал Кулеба.

Министр пояснил, что из-за действий захватившего власть в Беларуси Лукашенко Литва переживает беспрецедентный миграционный кризис: с начала года там задержали в 35 раз больше нелегалов, чем в 2020-м.

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Литва взялась срочно укреплять границу, но на прошлой неделе оказалось, что ей не хватает ... колючей проволоки. Немного вотсап-дипломатии в воскресенье с литовским коллегой Габриелиусом Ландсбергисом, политическая воля президента Зеленского и премьера Шмыгаля помочь друзьям, оперативность действий Минстратегпрома, и проволока нашлась, а решение правительства быстро принято", - отметил Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украина и Литва - союзники и друзья не на словах, а в реальных делах.

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