Україна допоможе Литві колючим дротом, щоб відгородитися від Білорусі

Україна надасть Литві колючий дріт для облаштування кордону з Білоруссю.

Про це повідомив у Фейсбуці міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Не пригадую, щоб гуманітарна допомога надавалася у вигляді… колючого дроту. Але реальність вимагає саме такої дружньої допомоги", - написав Кулеба.

Міністр пояснив, що через дії Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, Литва переживає безпрецедентну міграційну кризу: від початку року там затримали в 35 разів більше нелегалів, ніж у 2020-му.

"Литва взялася терміново укріплювати кордон, але минулого тижня виявилося, що їй бракує… колючого дроту. Трохи вотсап-дипломатії в неділю з литовським колегою Габріеліусом Ландсбергісом, політична воля президента Зеленського і прем’єра Шмигаля допомогти друзям, оперативність дій Мінстратегпрому, і дріт знайшовся, а рішення уряду швидко ухвалене", - зазначив Кулеба.

Міністр підкреслив, що Україна і Литва - союзники і друзі не на словах, а в реальних справах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Естонія передасть Литві 100 км колючого дроту та 3 безпілотники для боротьби з нелегальною міграцією