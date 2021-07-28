УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10380 відвідувачів онлайн
Новини
4 901 65

Україна допоможе Литві колючим дротом, щоб відгородитися від Білорусі

Україна допоможе Литві колючим дротом, щоб відгородитися від Білорусі

Україна надасть Литві колючий дріт для облаштування кордону з Білоруссю.

Про це повідомив у Фейсбуці міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Не пригадую, щоб гуманітарна допомога надавалася у вигляді… колючого дроту. Але реальність вимагає саме такої дружньої допомоги", - написав Кулеба.

Міністр пояснив, що через дії Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, Литва переживає безпрецедентну міграційну кризу: від початку року там затримали в 35 разів більше нелегалів, ніж у 2020-му.

"Литва взялася терміново укріплювати кордон, але минулого тижня виявилося, що їй бракує… колючого дроту. Трохи вотсап-дипломатії в неділю з литовським колегою Габріеліусом Ландсбергісом, політична воля президента Зеленського і прем’єра Шмигаля допомогти друзям, оперативність дій Мінстратегпрому, і дріт знайшовся, а рішення уряду швидко ухвалене", - зазначив Кулеба.

Міністр підкреслив, що Україна і Литва - союзники і друзі не на словах, а в реальних справах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Естонія передасть Литві 100 км колючого дроту та 3 безпілотники для боротьби з нелегальною міграцією

Автор: 

Литва (2467) мігранти (1131) нелегали (384) допомога (8483) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+24
Ačiū, спасибо, Thank You, merci, Danke, Gracias, Дякую Слава Украине! ,,Брат - не тот брат, который брат, а тот, который помогает в беде".
показати весь коментар
28.07.2021 17:46 Відповісти
+22
Дякую!!
показати весь коментар
28.07.2021 17:39 Відповісти
+15
колючка там не поможет, только минные поля.
показати весь коментар
28.07.2021 17:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это той,что осталась от заграждения от Мордора?
показати весь коментар
28.07.2021 17:35 Відповісти
Литва Украине поставляла оружие, Украина Литве в ответ проволоку?

Украина поможет Литве колючей проволокой - Цензор.НЕТ 6805
показати весь коментар
28.07.2021 17:42 Відповісти
Какое оружие????
показати весь коментар
28.07.2021 17:44 Відповісти
патроны ко всему совецкому стрелковому оружию, ручные пулеметы.
показати весь коментар
28.07.2021 17:49 Відповісти
Склады от совдепа утилизируют
Им к натовским мп да мг этот хлам держать дорого
У нас самих этого гуано с головой
А стрелкового еще и сами можем подкинуть
показати весь коментар
28.07.2021 18:05 Відповісти
Но в Литве же пока нет войны
показати весь коментар
28.07.2021 17:46 Відповісти
а что нужно? огласите список пожалуйста.
показати весь коментар
28.07.2021 17:51 Відповісти
Хотите сказать, что Литве сейчас нужна не проволока, а оружие?! Будет отстреливаться от мигрантов?
показати весь коментар
28.07.2021 18:30 Відповісти
Це залежить від запиту Литви, якщо треба думаю і зброєю поділімось, і чим ще буде треба. Не пересмикуйте.
показати весь коментар
28.07.2021 19:02 Відповісти
Кулеба відчуває себеміністром МЗС ? Креативить все більше?
показати весь коментар
28.07.2021 17:37 Відповісти
Это Кулеба комменты на Цензоре читает. Эту идею ещё неделю назад толкали. Литве надо помочь оперативненько, хотя лучше мин и пулемётов, с такими неадекватными соседями, не найти
показати весь коментар
28.07.2021 17:44 Відповісти
лучше сразу пулеметные расчеты в Литуану отправлять.
показати весь коментар
28.07.2021 17:38 Відповісти
Мовчки це робити треба
показати весь коментар
28.07.2021 17:39 Відповісти
А чого мовчки? Естонці он не мовчать.
показати весь коментар
28.07.2021 17:52 Відповісти
Дякую!!
показати весь коментар
28.07.2021 17:39 Відповісти
только скоро она и нам самим понадобиться ..
показати весь коментар
28.07.2021 17:41 Відповісти
бакай-цынюк ничего не может отправить, потому что на восточной границе ничего построено не было, кроме вырытой канавы в некоторых местах.
показати весь коментар
28.07.2021 17:51 Відповісти
Ačiū, спасибо, Thank You, merci, Danke, Gracias, Дякую Слава Украине! ,,Брат - не тот брат, который брат, а тот, который помогает в беде".
показати весь коментар
28.07.2021 17:46 Відповісти
Политика, дети мои, содержит и некоторые символические жесты...
показати весь коментар
28.07.2021 17:49 Відповісти
Странно почему Польша не помогла..там что колючку не производят?
показати весь коментар
28.07.2021 17:50 Відповісти
Бо вони теж почали укріплювати кордон.
показати весь коментар
28.07.2021 17:53 Відповісти
Польща допоможе своїм союзникам усім тим, що має сама. Допомогла, ясна річ, просто не озвучили СМІ
показати весь коментар
28.07.2021 17:53 Відповісти
это не ягоды под 20 фотокамер на передовую таскать... просто помогают и не пиарятся на этом
показати весь коментар
28.07.2021 19:39 Відповісти
В армії їжа - це одне з найголовніших питань.
Тому Порошенкові РЕСПЕКТ!
Змирися з фактом, що Порошенко наступний Президент України
показати весь коментар
28.07.2021 19:46 Відповісти
Кому ти відповідаєш? Ти одне його ім"я прочитай!!! "Филлипп"! Воно , "придуркувате", навіть не знає, де подвійні букви ставить!!!
показати весь коментар
29.07.2021 09:06 Відповісти
погоджуюсь.
показати весь коментар
29.07.2021 09:24 Відповісти
Покажи фото "Блазня" з ягодами на передовій!
показати весь коментар
29.07.2021 07:04 Відповісти
Слава Богу, що хоч чимось Литві допомогли. Литва, держави Балтії, Польща - це наші стратегічні союзники. Вже давно треба ставити питання про утворення Речі Посполітої.
показати весь коментар
28.07.2021 17:52 Відповісти
Щодо "Речі" - давай "не будемо"! "Польска" нічим від Росії в цьому питанні не відрізнялася! "Буть союзником" - згоден! А "кабаном" - НІ!!! Саме так на Рівненщині, в 30-ті , зверталися до українців "пановє осадніки" - "кабанє"!!!
показати весь коментар
29.07.2021 09:12 Відповісти
Ваш варіант більше реальний. Так, союзником.
показати весь коментар
29.07.2021 09:23 Відповісти
Дивно, хіба Україні колючка не потрібна, щоб від РФ відгородитись?
показати весь коментар
28.07.2021 17:52 Відповісти
колючка там не поможет, только минные поля.
показати весь коментар
28.07.2021 17:54 Відповісти
Як між Кореями! І там перший пункт пропуску відкрили років через 50 після завершення бойових дій!
показати весь коментар
28.07.2021 18:11 Відповісти
Колючка танки не зупинить.
показати весь коментар
28.07.2021 17:54 Відповісти
Файна пропозиція. Основна помилка Порошенко в тому, що в 2014 році не закрив кордони з іп....тою расєєю.
показати весь коментар
28.07.2021 17:54 Відповісти
Ти критикуєш сивочолого гетьмана? Та хто ти такий?
показати весь коментар
28.07.2021 20:42 Відповісти
А ти хто такий?
показати весь коментар
28.07.2021 20:46 Відповісти
Я патріот, а ти мабуть за Зелю голосував.
показати весь коментар
28.07.2021 20:55 Відповісти
хорошо, что можем хотя бы этим помочь нашим друзьям.
показати весь коментар
28.07.2021 17:53 Відповісти
Хоть как то отблагодарим. Проволоку не каждый колючей делает ,тут смекалка нужна. У нас опыт. Как никак много лет за ней пребывали.
показати весь коментар
28.07.2021 18:11 Відповісти
Напейшие прямо: "Ахметов даст Литве проволоку"
Потому шо ему так повелел САМ Верховный и все вот это.
Хотя зачем она Литве?
Кто то видел чтоб просили? Дайте ссылочку.
показати весь коментар
28.07.2021 18:16 Відповісти
https://korrespondent.net/world/4380107-v-lytve-***********-koluichaia-provoloka-yz-za-ukreplenyia-hranytsy-s-belarusui Литві не вистачило проволоки
показати весь коментар
28.07.2021 18:42 Відповісти
тут важен сам жест помощи.. это важно
показати весь коментар
28.07.2021 19:41 Відповісти
И в придачу к колючке добавить Яценюка, спеца по заборам.
показати весь коментар
28.07.2021 18:38 Відповісти
Яценюк пытался скрестить ужей и ежей...при скрещивании пары уж-еж получается метр колючей проволоки
показати весь коментар
28.07.2021 19:08 Відповісти
Стіна будується. Яценюку Респект!
показати весь коментар
28.07.2021 19:47 Відповісти
Дикы свыны ы бродячы пси вже не матимуть шансыв проникнути в Литву ы насолодитись там демократичним життям...
показати весь коментар
28.07.2021 18:41 Відповісти
Лучше бы отправили туда Семенченко с его ЧВК Сидит в тюрме без дела, а так искупил бы полезным дя международного имиджа Украины делом
показати весь коментар
28.07.2021 19:15 Відповісти
Правильное решение.
показати весь коментар
28.07.2021 19:16 Відповісти
Стеной надо помогать.. Надо научит их строить реальные стены.. Яценюк в помощь
показати весь коментар
28.07.2021 19:35 Відповісти
Правильно. Стіна Яценюка будується.
Яценюку респект за це.
показати весь коментар
28.07.2021 19:47 Відповісти
Весьма недешевая хрень, кстати.
Самый бюджетный вариант спирали Бруно - 150 грн погонный метр.
показати весь коментар
28.07.2021 20:45 Відповісти
Mozet potom kupit s vas jesli u vas jest na prodaze takoje,tut nuzno okolo 1000 kilometrov.
показати весь коментар
28.07.2021 21:27 Відповісти
Там же несколько рядов, чтобы между ними не пролезть.
показати весь коментар
28.07.2021 21:29 Відповісти
Da 3 riada tak govoriat nuzno lozit .Teper kak malo imeli tak dva riada lozyli,ne tak kak polozeno
показати весь коментар
28.07.2021 21:40 Відповісти
Великий эксперт профтехучилищя "vidasik" обявилься... Ну неделай позора- хоть что-то почитай... Командующий пограничниками говорит, что такая проволока ефективна, если ставиться на верху забора, а забор должен быть не менше 3-4 метров (как у США у Мексики).. Тогда датчики и постоянное наблюдение нужно.. И оперативное реагирование... А пограничников у нас- 5000 (из них 3000- кабинетные)... Это бесполезно, если нет комплексных мер... ЭС денег недаёт, у самих нету... Опрашивали у литовских продавцов, хотели купить 20 км, но и то отказались... Президент просит скинутся предпринимателей, те его поылают "на..."... А для умственно отсталых- главное проволока...
показати весь коментар
28.07.2021 22:04 Відповісти
Может, всё-таки Украина поможет ПОСТАВКАМИ колючей проволоки ?
Помогать проволокой как-то не с руки - колется.
показати весь коментар
28.07.2021 21:28 Відповісти
Dengi vydeli pravitelstvo na ztenu 41 milion evro,No zakoni zdes zakubki mnogo biurokratiji,vidimo ecio i neopredelilis .Jasno to sto poliaki otkazali poskolku im sama nuzna,a Slovenija i Danija dumajet pomoc s nimi idut peregovori.Estonija podarilia 100 kilometrov koliucki
показати весь коментар
28.07.2021 22:45 Відповісти
Kazetsia teper uze polucili koliucku s estoncax no teper u nix drugaja problema netu cem krepit ix,tam stolbi nuzni i drugoje.Vot zdiot poka eto kupit.Vot eto neponimaju neuzeli nemogli ranse kupit te stolbi
показати весь коментар
28.07.2021 22:56 Відповісти
kogda u nas odin ministr jest byvsi ucitel skoli,a drugoj istorik tak i imejem
показати весь коментар
28.07.2021 23:04 Відповісти
У нас Янукович был заведующий гаражом (и бывший зэк) - и ничего.
Почти ...
показати весь коментар
29.07.2021 18:35 Відповісти
Ona sturman byla rali Dakara takze eto ministr blondinka , ona teper vsio rulit,vot takoje i imejem.A pro koliucku tak objavlen konkurs na pokubku bolsogo kolicestva koliucki,dumaju i vasi ucastvujet kompaniji.Tut ploxo sto sto eto dolgo posle konkursa idut zalobi so vtorogo mesta,sudi i tak daleje.Tak na priamuju mi nemozem po zakonu zakupat,vot potomu i jest takoje kak podarit koliucku,eto problema ne v dengax a v nasix zakonax
показати весь коментар
29.07.2021 19:21 Відповісти
и вертухаями.
показати весь коментар
28.07.2021 21:39 Відповісти
а від москалів Україна вже повністю відгородилась колючим дротом я так розумію?
показати весь коментар
29.07.2021 02:16 Відповісти
 
 