Україна допоможе Литві колючим дротом, щоб відгородитися від Білорусі
Україна надасть Литві колючий дріт для облаштування кордону з Білоруссю.
Про це повідомив у Фейсбуці міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Не пригадую, щоб гуманітарна допомога надавалася у вигляді… колючого дроту. Але реальність вимагає саме такої дружньої допомоги", - написав Кулеба.
Міністр пояснив, що через дії Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, Литва переживає безпрецедентну міграційну кризу: від початку року там затримали в 35 разів більше нелегалів, ніж у 2020-му.
"Литва взялася терміново укріплювати кордон, але минулого тижня виявилося, що їй бракує… колючого дроту. Трохи вотсап-дипломатії в неділю з литовським колегою Габріеліусом Ландсбергісом, політична воля президента Зеленського і прем’єра Шмигаля допомогти друзям, оперативність дій Мінстратегпрому, і дріт знайшовся, а рішення уряду швидко ухвалене", - зазначив Кулеба.
Міністр підкреслив, що Україна і Литва - союзники і друзі не на словах, а в реальних справах.
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Им к натовским мп да мг этот хлам держать дорого
У нас самих этого гуано с головой
А стрелкового еще и сами можем подкинуть
Тому Порошенкові РЕСПЕКТ!
Змирися з фактом, що Порошенко наступний Президент України
Потому шо ему так повелел САМ Верховный и все вот это.
Хотя зачем она Литве?
Кто то видел чтоб просили? Дайте ссылочку.
Яценюку респект за це.
Самый бюджетный вариант спирали Бруно - 150 грн погонный метр.
Помогать проволокой как-то не с руки - колется.
Почти ...