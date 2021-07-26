Нелегальные мигранты устроили бунт в Литве

Нелегалы из Ирака объявили голодовку и запрещают другим мигрантам брать доставленную властями еду.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Delfi.

Бунт возник в центре для нелегальных мигрантов в Алитусском районе.

"Все началось утром, когда не разрешили раздавать мигрантам привезенную еду. Еду не разрешили брать даже детям и подросткам, а также женщинам", – сказал замдиректора администрации Алитусского муниципалитета Виргилиюс Пранскявичюс.

По словам мэра Алитусского района Альгирдаса Врубляускаса, недовольство среди мигрантов начало проявляться еще в минувшую пятницу – после того как в Веребеяй приехали журналисты одного коммерческого телеканала.

Читайте: Эстония передаст Литве 100 км колючей проволоки и 3 беспилотника для борьбы с нелегальной миграцией

"Увидев видеокамеры, они быстро вспомнили о своих правах, стали кричать freedom и выдвигать требования. Одно из них – прислать врача который осмотрел бы всех желающих, – мы выполнили это требование. Но остальные требования, вроде возвращения телефонов - не в нашей компетенции", – сказал Врубляускас.

По словам Пранскявичюса, в выходные мигранты немного успокоились, поскольку им обещали, что их требования рассмотрят ответственные лица.

Также читайте: Белорусский режим искусственно поощряет нелегальную миграцию, - Литва в ООН

"Но с сегодняшнего утра и речи нет о переговорах. Они выбросили еду. Сами иракцы есть отказываются, они запретили и другим брать еду. Единственное требование – выпустить их с территории", – сказал он.