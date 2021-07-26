Нелегальные мигранты устроили бунт в Литве
Нелегалы из Ирака объявили голодовку и запрещают другим мигрантам брать доставленную властями еду.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Delfi.
Бунт возник в центре для нелегальных мигрантов в Алитусском районе.
"Все началось утром, когда не разрешили раздавать мигрантам привезенную еду. Еду не разрешили брать даже детям и подросткам, а также женщинам", – сказал замдиректора администрации Алитусского муниципалитета Виргилиюс Пранскявичюс.
По словам мэра Алитусского района Альгирдаса Врубляускаса, недовольство среди мигрантов начало проявляться еще в минувшую пятницу – после того как в Веребеяй приехали журналисты одного коммерческого телеканала.
"Увидев видеокамеры, они быстро вспомнили о своих правах, стали кричать freedom и выдвигать требования. Одно из них – прислать врача который осмотрел бы всех желающих, – мы выполнили это требование. Но остальные требования, вроде возвращения телефонов - не в нашей компетенции", – сказал Врубляускас.
По словам Пранскявичюса, в выходные мигранты немного успокоились, поскольку им обещали, что их требования рассмотрят ответственные лица.
"Но с сегодняшнего утра и речи нет о переговорах. Они выбросили еду. Сами иракцы есть отказываются, они запретили и другим брать еду. Единственное требование – выпустить их с территории", – сказал он.
2. выявить лидеров.
3. лидерам отбить яйца.
4. и повесить их на столбах
5. могу поспорить что потом есть будут все даже те кто не ел.