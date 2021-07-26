РУС
Новости
Нелегальные мигранты устроили бунт в Литве

Нелегалы из Ирака объявили голодовку и запрещают другим мигрантам брать доставленную властями еду.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Delfi.

Бунт возник в центре для нелегальных мигрантов в Алитусском районе.

"Все началось утром, когда не разрешили раздавать мигрантам привезенную еду. Еду не разрешили брать даже детям и подросткам, а также женщинам", – сказал замдиректора администрации Алитусского муниципалитета Виргилиюс Пранскявичюс.

По словам мэра Алитусского района Альгирдаса Врубляускаса, недовольство среди мигрантов начало проявляться еще в минувшую пятницу – после того как в Веребеяй приехали журналисты одного коммерческого телеканала.

Читайте: Эстония передаст Литве 100 км колючей проволоки и 3 беспилотника для борьбы с нелегальной миграцией

"Увидев видеокамеры, они быстро вспомнили о своих правах, стали кричать freedom и выдвигать требования. Одно из них – прислать врача который осмотрел бы всех желающих, – мы выполнили это требование. Но остальные требования, вроде возвращения телефонов - не в нашей компетенции", – сказал Врубляускас.

По словам Пранскявичюса, в выходные мигранты немного успокоились, поскольку им обещали, что их требования рассмотрят ответственные лица.

Также читайте: Белорусский режим искусственно поощряет нелегальную миграцию, - Литва в ООН

"Но с сегодняшнего утра и речи нет о переговорах. Они выбросили еду. Сами иракцы есть отказываются, они запретили и другим брать еду. Единственное требование – выпустить их с территории", – сказал он.

Автор: 

бунт (148) Литва (2605) мигранты (996) нелегалы (454)
Топ комментарии
+71
почему их просто не выпрут обратно на родину? им нравится их содержать?
26.07.2021 22:54 Ответить
+49
Зачем на родину?
вопрос можно решить проще и дешевле...
привезти ночью на белорусскую границу и сказать:
"вот за тем лесом Германия - которая дает мигрантам
ну оооочень большие пособия"...
26.07.2021 23:32 Ответить
+39
понятно что эти массовые переходы и бунты мигрантов, инспирируются КГБ Білоруси и ФСБ Рашкостана.. залить слезоточивым газом мигрантов и заставить петь "Боже! храни НАТО!"
26.07.2021 22:58 Ответить
Страница 2 из 2
Если журналюг не пускать то ничего не будет...будет обычный трудовой лагерь с закрытым доступом
27.07.2021 11:36 Ответить
Среди журналистов дохрена леваков - проникнут и разнюхают. Да банально любой беженец на мобильный телефон снимет, это ж не концлагерь. Рано или поздно информация дойдет.
27.07.2021 11:48 Ответить
В любом случае мигранты должны знать, что их ожидает ад...и поток сразу уменьшиться
27.07.2021 11:58 Ответить
китайцы уйгуров еще сильнее прессуют и плевать хотели на журнашлюх .
27.07.2021 21:17 Ответить
Нравятся режимы, плюющие на СМИ и права человека? Есть в планах переселение в Северную Корею?
28.07.2021 08:57 Ответить
Байдену видимо прессовка уйгуров нравиться . На вопрос журналиста о насилии китая над уйгурами он ответил - это вопрос культуры . А в планах переселение из США конечно есть . После того как страну набивают до отказа липовыми беженцами из Африки и Южной Америки жить становиться некомфортно . Надо успеть пока не станет как в ЮАР .
29.07.2021 19:26 Ответить
Гнать сцаными тряпками на родину, мне такой евросоюз нах ненужен!
27.07.2021 09:52 Ответить
Ой, как же я с Вами согласен! 👍🤝
27.07.2021 11:27 Ответить
Он уже такой .даже хуже..
27.07.2021 20:02 Ответить
А чего телефоны отбирают? Боятся что будут снимать? Главное имидж?
27.07.2021 10:19 Ответить
Телефоны забрали, чтобы твоя гебня их не использовала для своих провокаций.
27.07.2021 10:39 Ответить
1. отделить эту группу от остальных
2. выявить лидеров.
3. лидерам отбить яйца.
4. и повесить их на столбах
5. могу поспорить что потом есть будут все даже те кто не ел.
27.07.2021 10:39 Ответить
Отбить яйца должны подсадные миграниты - без шуму и пыли - мол разборки среди своих. А полиция - выявить и наказать тех, с кем разобрались профессионалы. Клин клином вышибают.
27.07.2021 11:35 Ответить
согласен что моё решение прямолинейно. но рабочее )
27.07.2021 11:47 Ответить
Выкиньте их в бульборейх. Пусть усатый с ними сам парится
27.07.2021 11:08 Ответить
Усатый вместе с грустной лошадью побегут жаловаться в ООН на нарушение прав человека.
27.07.2021 11:36 Ответить
А в чем проблема? Кушать не хотят - пусть голодают. Это их выбор. Еще могут назад в Белоруссию вернуться, если не нравится как их принимают в Литве.
27.07.2021 12:51 Ответить
Але литваки подобаються - на весь світ пишаються, що вони в ЄС і НАТО (тут один навіть кричав, що один литовський вояк вартий ... 10 російських!). А упоратися з кількома сотнями нелегалів - то колючих дротів їм не вистачає, то прикордонників з ЄС кличуть на допомогу, то чуть чи не до ООН волають та світового сойобщества... А як же ви намірені стримати московсько-білоруське вторгнення, "герої" за чужими спинами?
27.07.2021 13:53 Ответить
Я же литовцам говорил : поймали , развернули на 180 градусов и дали пинка под ж**у . по верх голов автоматную очередь для ускорения , пусть бегут назад к лукадрищеву который их к вам засылает . Ваша толерастия погубит вас .
27.07.2021 21:06 Ответить
Литовцы , вы относитесь к людям живущим по законам средневековья по теперешним нормам гуманизма и морали . Ничего у вас не выйдет . Нелегалы за 5 лет превратят Литву в помойку . Используйте ту же тактику что и лукашенко иначе проиграете .
27.07.2021 21:16 Ответить
Пора воскрешать парней дядюшки Мюллера, они быстро навели бы порядок.
27.07.2021 21:27 Ответить
Страница 2 из 2
 
 