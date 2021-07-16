Белорусский режим искусственно поощряет нелегальную миграцию, - Литва в ООН

Литва обратилась к главному комиссару ООН по делам беженцев и гендиректора Международной организации по миграции (МОМ) по поводу увеличения потока нелегальных мигрантов, который идет через территорию Беларуси.



Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Литвы.

По ее информации, 12 июля постоянный представитель Литвы в Женеве, посол Андрюс Кривас направил письма главному комиссару, а также к генеральному директору Международной организации по миграции Антонио Виторино. В послании предоставлена ​​информация о нелегальной миграции и просьба отреагировать на эту ситуацию соответствии с предоставленным мандатом.

"Литовское правительство убеждено, что белорусский режим искусственно поощряет нелегальную миграцию и использует ее как политический инструмент для усиления давления на Литву, которая решительно критикует масштабные нарушения прав человека в Беларуси", - говорится в послании.

Также Кривас попросил Управление главного комиссара ООН по делам беженцев и МОМ публично оценить политику Беларуси, а также включить обсуждение этого вопроса в повестку дня организаций.

Этот вопрос обсуждался во время встречи посла Криваса с генеральным директором МОМ в понедельник, 12 июля.

Также читайте: Чехия предложила Литве разместить своих полицейских на границе с Беларусью

По данным пограничной службы Литвы, около 1700 мигрантов прибыли в Литву нелегально из Беларуси в этом году, из них более 1000 - в июле.

Половина из них назвали себя гражданами Ирака, а другие прибыли из Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана и Афганистана. За последние шесть месяцев в Литву прибыло в 21 раз больше нелегальных мигрантов, чем за весь 2020 год.

Сейм Литвы провозгласил рост потоков нелегальных мигрантов из Беларуси гибридной агрессией и срочно изменил миграционное законодательство.

В правительстве Литвы считают увеличение числа нелегалов организованной акцией режима Лукашенко за жесткую позицию Вильнюса по отношению к репрессиям против инакомыслящих в Беларуси и поддержку белорусской оппозиции.