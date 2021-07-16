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Белорусский режим искусственно поощряет нелегальную миграцию, - Литва в ООН

Белорусский режим искусственно поощряет нелегальную миграцию, - Литва в ООН

Литва обратилась к главному комиссару ООН по делам беженцев и гендиректора Международной организации по миграции (МОМ) по поводу увеличения потока нелегальных мигрантов, который идет через территорию Беларуси.


Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Литвы.

По ее информации, 12 июля постоянный представитель Литвы в Женеве, посол Андрюс Кривас направил письма главному комиссару, а также к генеральному директору Международной организации по миграции Антонио Виторино. В послании предоставлена ​​информация о нелегальной миграции и просьба отреагировать на эту ситуацию соответствии с предоставленным мандатом.

"Литовское правительство убеждено, что белорусский режим искусственно поощряет нелегальную миграцию и использует ее как политический инструмент для усиления давления на Литву, которая решительно критикует масштабные нарушения прав человека в Беларуси", - говорится в послании.

Также Кривас попросил Управление главного комиссара ООН по делам беженцев и МОМ публично оценить политику Беларуси, а также включить обсуждение этого вопроса в повестку дня организаций.

Этот вопрос обсуждался во время встречи посла Криваса с генеральным директором МОМ в понедельник, 12 июля.

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По данным пограничной службы Литвы, около 1700 мигрантов прибыли в Литву нелегально из Беларуси в этом году, из них более 1000 - в июле.

Половина из них назвали себя гражданами Ирака, а другие прибыли из Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана и Афганистана. За последние шесть месяцев в Литву прибыло в 21 раз больше нелегальных мигрантов, чем за весь 2020 год.

Сейм Литвы провозгласил рост потоков нелегальных мигрантов из Беларуси гибридной агрессией и срочно изменил миграционное законодательство.

В правительстве Литвы считают увеличение числа нелегалов организованной акцией режима Лукашенко за жесткую позицию Вильнюса по отношению к репрессиям против инакомыслящих в Беларуси и поддержку белорусской оппозиции.

Автор: 

Литва (2496) мигранты (985) нелегалы (453)


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Топ комментарии
+6
только догадались ? только не поощряет, а умышленно завозит ! но, что бы это понять, ещё пару лет должно для озабоченников пройти !
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16.07.2021 00:12
+5
Давайте товарищи, принимайте работяг. Привыкли содержанты на ЕС харчах жить.
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16.07.2021 00:15
+4
Колючий дріт і всі діла.
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16.07.2021 00:16
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только догадались ? только не поощряет, а умышленно завозит ! но, что бы это понять, ещё пару лет должно для озабоченников пройти !
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16.07.2021 00:12 Ответить
Давайте товарищи, принимайте работяг. Привыкли содержанты на ЕС харчах жить.
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16.07.2021 00:15 Ответить
Колючий дріт і всі діла.
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16.07.2021 00:16 Ответить
нужны минные поля
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16.07.2021 06:37 Ответить
Еще хорошо бы рвы с водой и крокодилами.
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16.07.2021 08:14 Ответить
І кулеметні доти...
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16.07.2021 08:09 Ответить
Tak teper i delajetNado bylo ranse etim zaniatsia.Bolgarija toze imela te ze problemi po 20000 v god sli s Turciji,no teper kogda postrojili zabor kolicestvo na 10 raz umensilos i dalse padajet.Segodnia imejem svyse 100 zaderzanix bolsinstvi iz nix irakci.S etimi bez razgovorov vse jedut domoj
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16.07.2021 10:04 Ответить
"Лукашенко подписал закон об отключении интернета и подавлении протестов армией"

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/lukashenko-podpisal-zakon-ob-otklyuchenii-interneta-i-podavlenii-protestov-armiey-1030612903
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16.07.2021 00:47 Ответить
Ударный дрон и хелфаер ракета решит множество проблем . Перестанте толерастить в конце концов .
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16.07.2021 02:25 Ответить
+++ Все равно от этого биомусора пользы Европе никакой. Только плодят Европе все новых зверушек.
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16.07.2021 08:15 Ответить
выловить, дать лопаты и пусть копают от рассвета до заката противотанковый ров на границе
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16.07.2021 06:35 Ответить
так как они засланы лукашенком, то осудить как шпионов
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16.07.2021 06:36 Ответить
можно их отправлять в Украину на работы по разминированию дамбаса
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16.07.2021 06:39 Ответить
Толерастия она такая.
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16.07.2021 07:04 Ответить
Ix zakrivajet tut u nas v tiurmu mozno skazat na pol goda.Im vyjti iz teritoriji nelzia jest oxrana.Pocti vse pojedut domoj otkuda pribyli
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16.07.2021 10:07 Ответить
В том то и дело что почти.
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16.07.2021 13:05 Ответить
А зачем Литва их пускает?
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16.07.2021 09:43 Ответить
Похрен на Литву, если честно, она член ЕС, там помощь в этих вопросах. Нам надо думать про украинскую границу, часть которой, если что, тоже через Белоруссию проходит. Готовы ли мы, если и в нашу сторону побегут чурки? Учитывая новости границы, где погранцов то клепают, то оружие забирают, учитывая беззубость украинской полиции, которую не гоняет пинками только ленивый - у нас даже пара тысяч этих минрантов создаст такой кризич, в сравнении с которым Литва отдыхает. Так что, надо не за Литву переживать, а о собственной стране думать.
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27.07.2021 12:22 Ответить
 
 