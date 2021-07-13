РУС
Литовский парламент признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, - резолюция

Литовский парламент во вторник принял резолюцию, которой признал возросшую нелегальную миграцию через Беларусь гибридной агрессией.

Об этом сообщает агентство BNS, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В резолюции констатируется, что организованные потоки нелегально пересекающих границу иностранцев из третьих стран используются для дестабилизации ситуации в Литве.

За документ проголосовали 56 членов сейма, против были два парламентария и 24 парламентария воздержались. За резолюцию голосовали правящие фракции, воздержались оппозиционные "аграрии".

В принятой парламентом резолюции выражается обеспокоенность, что "эта гибридная агрессия может развиваться, использоваться и стать основой для угроз нового характера в контексте широкомасштабных военных учений "Запад".

Поэтому правительству предлагается для усиления охраны государственной границы и для охраны госграницы на участке границы с Беларусью привлечь армию, а также по всему периметру этой границы в максимально короткие сроки установить физическое заграждение.

Организаторы потоков нелегальной миграции, включая белорусских физических и юридических лиц, должны быть привлечены к ответственности, в отношении них предлагается применять национальные санкции и санкции Евросоюза, говорится в документе.

Читайте также: Белорусские власти инструктируют мигрантов, как уничтожать документы и вести себя на допросах, - министр обороны Литвы Анушаускас

В резолюции предлагается трактовать иностранцев из третьих стран, нелегально пересекших границу Литвы и не имеющих документов (за исключением женщин с детьми, беременных, инвалидов и детей до 16 лет), пока не доказано иное, как вероятных активных участников гибридной атаки. Поэтому на них должны распространяться другие условия задержания и проживания.

Кроме того, предлагается инициировать информационную кампанию в странах происхождения нелегальной миграции в целях сдерживания потенциальных мигрантов, а также добиваться, возвращения нелегальных мигрантов в страны их происхождения.

Парламент Литвы также обращается к странам-членам ЕС, Еврокомиссии и другим институциям с призывом проявить солидарность и предоставить Литве необходимую помощь в отражении гибридной агрессии.

Документ инициировали председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас, глава фракции Союза отечества - Литовских христианских демократов Радвиле Моркунайте-Микуленене, главы фракции Литовского союза "крестьян" и "зеленых" Аушрине Норкене, главы фракции Литовской социал-демократической фракции Альгирдас Сисас, глава фракции Литовского либерального движения Эугениюс Гентвилас, глава фракции Партии труда Виктор Федоров, глава фракции Регионов Литвы Йоанс Пинскус и председатель Комитета по иностранным делам Жигимантас Павиленис.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали 1 716 мигрантов - в 20 раз больше, чем в прошлом году. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки.

Читайте также: Санкции в отношении Беларуси из-за миграционного кризиса могут затронуть авиакомпании, - министр обороны Литвы Анушаускас

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.

Минск утверждает, что не останавливает мигрантов на территории Беларуси по причине санкций ЕС.

Беларусь (7978) Литва (2567) мигранты (996) резолюция (337)
+5
как ты представляешь "закрыть границу"?
для начала надо хотя бы ЗАБОР ПОСТРОИТЬ и ВОРОТА ПОСТАВИТЬ,
которые можно ЗАКРЫТЬ!
показать весь комментарий
13.07.2021 15:06 Ответить
+4
Авиарейсы, вообще-то арабских авиакомпаний.
Поездом на родину? В Ирак или Афганистан?
В украинских школах географии, ведь, учат?
показать весь комментарий
13.07.2021 15:22 Ответить
+3
Прийшли з Литви?
показать весь комментарий
13.07.2021 15:31 Ответить
Всех в тюрьму!
показать весь комментарий
13.07.2021 14:59 Ответить
закройте границу, в чем проблема?
показать весь комментарий
13.07.2021 15:01 Ответить
как ты представляешь "закрыть границу"?
для начала надо хотя бы ЗАБОР ПОСТРОИТЬ и ВОРОТА ПОСТАВИТЬ,
которые можно ЗАКРЫТЬ!
показать весь комментарий
13.07.2021 15:06 Ответить
Кулемет максімка дуже непогано замінює паркан.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:11 Ответить
Ты там и днем и ночью сутками напролет с этим пулеметом наперевес (60+ кг) будешь бегать вдоль границы?
показать весь комментарий
13.07.2021 15:18 Ответить
Для чого бігати? Одна черга, і бажання переходити кордон зникне назавжди. Сходи перейди кордон в якійсь турції-ізраїлі, після того кордон свого району не захочеться переходити. В європі придумали слово толерантність щоб виправдати свою безхребетність і продажність проти свого народу.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:30 Ответить
А вот почему мигранты а Польшу не лезут?
Может потому, что там две контрольно-следовых полосы - м нашей стороны и с польской, полосы отчуждения, да и погранцы чуть ли не друг за другом ходят.
А на литовской границе- ничего...
показать весь комментарий
13.07.2021 15:27 Ответить
Vot takoje uze pojavliajestia,govoriat priamo rezut kuskami miaso jesli paprobyvajes prolest Литовський парламент визнав наплив мігрантів з Білорусі гібридною агресією, - резолюція - Цензор.НЕТ 7625
показать весь комментарий
13.07.2021 16:25 Ответить
Ispanija poxoze zdelali zelajucix lezt nestalo,a tak bylo sotnimi lezli,
показать весь комментарий
13.07.2021 16:30 Ответить
У тому, що кордон не огороджений фізично.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:15 Ответить
Такі самі розумні як і ти нам говорящу абізянку в президенти вибрали.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:32 Ответить
Выразили обеспокоенность? Теперь другое дело.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:03 Ответить
Ne sovsem tak,ecio eti liudi popavsyje v Litvu nelegalno nebudet sytatsia sto oni LItve,budet pod oxranoj poka ix statuts neobsudit po ubezicu.10 dnej dlia obsuzdenije dajiotsia.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:34 Ответить
Нам эти мигранты тоже без надобности.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:04 Ответить
Для чого ви їх пустили до себе? Щоб відправити в Литву, так сказати нагадити сусіду, який до речі нічого поганого вам не зробив. Ви вже ничім від раші не відрізняєтесь, так що робіть сесесер 2 і закривайтесь від цивілізації.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:15 Ответить
Никто их не впускал. Как пришли так и ушли. Пусть правительства других стран караулят своих граждан.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:18 Ответить
Прийшли з Литви?
показать весь комментарий
13.07.2021 15:31 Ответить
А як вони потрапляють на білорусько-литовський кордон?
показать весь комментарий
13.07.2021 15:16 Ответить
2 самолёта Багдад-Минск в сутки. Визы на 5 дней если скажешь, что едешь на платную вакцинацию не надо.Батька он даже хитрый.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:19 Ответить
Таліби вакцинуються в Москві, ІДІЛ в Мінську, докатились "слов'яне".
показать весь комментарий
13.07.2021 15:32 Ответить
rasisti vi
показать весь комментарий
13.07.2021 19:27 Ответить
Умный мужик Яценюк - он сразу предложил забор строить.
Танки нападут-ненападут, то такое..... а мигрантов ТОЧНО ПОШЛЮТ.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:05 Ответить
...ну и зачем Литве вся эта возня?)...собрали в кучу это дерьмо в лагеря и поездвми под охраной на родину.. штрафы, из государства их происхождения космические, через межд. родные суды, изьяв ...перестанут вмиг появляться...и Крэпкый Картошэк зря только аавиарейсы дополнительные туда, в тот же Багдад,запускал, на руцке деньги..)))
показать весь комментарий
13.07.2021 15:19 Ответить
Авиарейсы, вообще-то арабских авиакомпаний.
Поездом на родину? В Ирак или Афганистан?
В украинских школах географии, ведь, учат?
показать весь комментарий
13.07.2021 15:22 Ответить
Tak i budet poletiat oni domoj ,ne vse no bolsinstvo iz nix
показать весь комментарий
13.07.2021 19:25 Ответить
авиарейсы- БЕЛавиа гоняет, простой у них теперь, арабам в Беларусь летать то зачем?....спецпоездом, оно много дешевле будет, чем поить кормить одевать и обувать..а паралельно и стену себе физически непроходную на границе строить...
показать весь комментарий
13.07.2021 15:30 Ответить
Всех мигрантов - на копание рва на границе с Беларусью. Вновь пойманных - туда же. С правом после трех дней работ свободно уйти в сторону Беларуси. Через месяц Лука сам волком взвоет.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:57 Ответить
Экий Вы нетолерантный! А как же демократия, права человека, европейская гуманность, наконец?
показать весь комментарий
13.07.2021 16:04 Ответить
а че тут негуманного? труд облагораживает человека.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:31 Ответить
Вы не правы.Я очень толерантен. Я могу часами смотреть, как кто-то копает.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:51 Ответить
Имеется в виду право стрелять на поражение. Но как они ночью определят что это не женщина с ребенком?
показать весь комментарий
13.07.2021 17:50 Ответить
 
 