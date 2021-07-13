Литовский парламент признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, - резолюция

Литовский парламент во вторник принял резолюцию, которой признал возросшую нелегальную миграцию через Беларусь гибридной агрессией.

В резолюции констатируется, что организованные потоки нелегально пересекающих границу иностранцев из третьих стран используются для дестабилизации ситуации в Литве.

За документ проголосовали 56 членов сейма, против были два парламентария и 24 парламентария воздержались. За резолюцию голосовали правящие фракции, воздержались оппозиционные "аграрии".

В принятой парламентом резолюции выражается обеспокоенность, что "эта гибридная агрессия может развиваться, использоваться и стать основой для угроз нового характера в контексте широкомасштабных военных учений "Запад".

Поэтому правительству предлагается для усиления охраны государственной границы и для охраны госграницы на участке границы с Беларусью привлечь армию, а также по всему периметру этой границы в максимально короткие сроки установить физическое заграждение.

Организаторы потоков нелегальной миграции, включая белорусских физических и юридических лиц, должны быть привлечены к ответственности, в отношении них предлагается применять национальные санкции и санкции Евросоюза, говорится в документе.

В резолюции предлагается трактовать иностранцев из третьих стран, нелегально пересекших границу Литвы и не имеющих документов (за исключением женщин с детьми, беременных, инвалидов и детей до 16 лет), пока не доказано иное, как вероятных активных участников гибридной атаки. Поэтому на них должны распространяться другие условия задержания и проживания.

Кроме того, предлагается инициировать информационную кампанию в странах происхождения нелегальной миграции в целях сдерживания потенциальных мигрантов, а также добиваться, возвращения нелегальных мигрантов в страны их происхождения.

Парламент Литвы также обращается к странам-членам ЕС, Еврокомиссии и другим институциям с призывом проявить солидарность и предоставить Литве необходимую помощь в отражении гибридной агрессии.

Документ инициировали председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас, глава фракции Союза отечества - Литовских христианских демократов Радвиле Моркунайте-Микуленене, главы фракции Литовского союза "крестьян" и "зеленых" Аушрине Норкене, главы фракции Литовской социал-демократической фракции Альгирдас Сисас, глава фракции Литовского либерального движения Эугениюс Гентвилас, глава фракции Партии труда Виктор Федоров, глава фракции Регионов Литвы Йоанс Пинскус и председатель Комитета по иностранным делам Жигимантас Павиленис.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали 1 716 мигрантов - в 20 раз больше, чем в прошлом году. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.

Минск утверждает, что не останавливает мигрантов на территории Беларуси по причине санкций ЕС.