Литовський парламент визнав наплив мігрантів з Білорусі гібридною агресією, - резолюція

Литовський парламент у вівторок прийняв резолюцію, якою визнав нелегальну міграцію, яка зросла через Білорусь, гібридною агресією.

Про це повідомляє агентство BNS, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У резолюції констатується, що організовані потоки іноземців з третіх країн, які нелегально перетинають кордон, використовуються для дестабілізації ситуації в Литві.

За документ проголосували 56 членів сейму, проти були два парламентарії і 24 парламентарії утрималися. За резолюцію голосували правлячі фракції, утрималися опозиційні "аграрії".

У прийнятій парламентом резолюції висловлюється стурбованість, що "ця гібридна агресія може розвиватися, використовуватися і стати основою для погроз нового характеру в контексті широкомасштабних військових навчань "Захід".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруська влада інструктує мігрантів, як знищувати документи і поводитися на допитах, - міністр оборони Литви Анушаускас

Тому уряду пропонується для посилення охорони державного кордону та для охорони держкордону на ділянці кордону з Білоруссю залучити армію, а також по всьому периметру цього кордону в максимально короткі терміни встановити фізичне загородження.

Організатори потоків нелегальної міграції, включаючи білоруських фізичних і юридичних осіб, повинні бути притягнуті до відповідальності, щодо них пропонується застосовувати національні санкції і санкції Євросоюзу, йдеться в документі.

У резолюції пропонується трактувати іноземців з третіх країн, які нелегально перетнули кордон Литви і які не мають документів (за винятком жінок з дітьми, вагітних, інвалідів і дітей до 16 років), поки не доведено інше, як ймовірних учасників гібридної атаки. Тому на них повинні поширюватися інші умови затримання і проживання.

Крім того, пропонується ініціювати інформаційну кампанію в країнах походження нелегальної міграції з метою стримування потенційних мігрантів, а також домагатися, повернення нелегальних мігрантів до країн їхнього походження.

Також читайте: Єврокомісар Йохансон про міграційну кризу: Я готова вжити заходів щодо зупинки візового режиму для білорусів

Парламент Литви також звертається до країн-членів ЄС, Єврокомісії та інших інституцій із закликом проявити солідарність і надати Литві необхідну допомогу у відбитті гібридної агресії.

Документ ініціювали голова парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони Лаурінас Касчюнас, голова фракції Союзу вітчизни - Литовських християнських демократів Радвіле Моркунайте-Мікуленене, голова фракції Литовського союзу "селян" і "зелених" Аушріне Норкене, голова фракції Литовської соціал-демократичної фракції Альгірдас Сісас, голова фракції Литовського ліберального руху Еугеніюс Гентвілас, голова фракції Партії праці Віктор Федоров, глава фракції Регіонів Литви Йоанс Пінскус і голова Комітету у закордонних справах Жигімантас Павіленіс.

В цілому на кордоні з Білоруссю в цьому році литовські посадовці затримали 1 716 мігрантів - в 20 разів більше, ніж торік. Більшість з них з країн Близького Сходу і Африки.

Через помітно зрослий потік мігрантів з Білорусі уряд Литви оголосив екстремальну ситуацію в державному масштабі.

Мінськ стверджує, що не зупиняє мігрантів на території Білорусі через санкцій ЄС.

Білорусь (8034) Литва (2518) мігранти (1138) резолюція (285)
как ты представляешь "закрыть границу"?
для начала надо хотя бы ЗАБОР ПОСТРОИТЬ и ВОРОТА ПОСТАВИТЬ,
которые можно ЗАКРЫТЬ!
Авиарейсы, вообще-то арабских авиакомпаний.
Поездом на родину? В Ирак или Афганистан?
В украинских школах географии, ведь, учат?
Прийшли з Литви?
Всех в тюрьму!
закройте границу, в чем проблема?
как ты представляешь "закрыть границу"?
для начала надо хотя бы ЗАБОР ПОСТРОИТЬ и ВОРОТА ПОСТАВИТЬ,
которые можно ЗАКРЫТЬ!
Кулемет максімка дуже непогано замінює паркан.
Ты там и днем и ночью сутками напролет с этим пулеметом наперевес (60+ кг) будешь бегать вдоль границы?
Для чого бігати? Одна черга, і бажання переходити кордон зникне назавжди. Сходи перейди кордон в якійсь турції-ізраїлі, після того кордон свого району не захочеться переходити. В європі придумали слово толерантність щоб виправдати свою безхребетність і продажність проти свого народу.
А вот почему мигранты а Польшу не лезут?
Может потому, что там две контрольно-следовых полосы - м нашей стороны и с польской, полосы отчуждения, да и погранцы чуть ли не друг за другом ходят.
А на литовской границе- ничего...
Vot takoje uze pojavliajestia,govoriat priamo rezut kuskami miaso jesli paprobyvajes prolest Литовський парламент визнав наплив мігрантів з Білорусі гібридною агресією, - резолюція - Цензор.НЕТ 7625
Ispanija poxoze zdelali zelajucix lezt nestalo,a tak bylo sotnimi lezli,
У тому, що кордон не огороджений фізично.
Такі самі розумні як і ти нам говорящу абізянку в президенти вибрали.
Выразили обеспокоенность? Теперь другое дело.
Ne sovsem tak,ecio eti liudi popavsyje v Litvu nelegalno nebudet sytatsia sto oni LItve,budet pod oxranoj poka ix statuts neobsudit po ubezicu.10 dnej dlia obsuzdenije dajiotsia.
Нам эти мигранты тоже без надобности.
Для чого ви їх пустили до себе? Щоб відправити в Литву, так сказати нагадити сусіду, який до речі нічого поганого вам не зробив. Ви вже ничім від раші не відрізняєтесь, так що робіть сесесер 2 і закривайтесь від цивілізації.
Никто их не впускал. Как пришли так и ушли. Пусть правительства других стран караулят своих граждан.
Прийшли з Литви?
А як вони потрапляють на білорусько-литовський кордон?
2 самолёта Багдад-Минск в сутки. Визы на 5 дней если скажешь, что едешь на платную вакцинацию не надо.Батька он даже хитрый.
Таліби вакцинуються в Москві, ІДІЛ в Мінську, докатились "слов'яне".
rasisti vi
Умный мужик Яценюк - он сразу предложил забор строить.
Танки нападут-ненападут, то такое..... а мигрантов ТОЧНО ПОШЛЮТ.
...ну и зачем Литве вся эта возня?)...собрали в кучу это дерьмо в лагеря и поездвми под охраной на родину.. штрафы, из государства их происхождения космические, через межд. родные суды, изьяв ...перестанут вмиг появляться...и Крэпкый Картошэк зря только аавиарейсы дополнительные туда, в тот же Багдад,запускал, на руцке деньги..)))
Авиарейсы, вообще-то арабских авиакомпаний.
Поездом на родину? В Ирак или Афганистан?
В украинских школах географии, ведь, учат?
Tak i budet poletiat oni domoj ,ne vse no bolsinstvo iz nix
авиарейсы- БЕЛавиа гоняет, простой у них теперь, арабам в Беларусь летать то зачем?....спецпоездом, оно много дешевле будет, чем поить кормить одевать и обувать..а паралельно и стену себе физически непроходную на границе строить...
Всех мигрантов - на копание рва на границе с Беларусью. Вновь пойманных - туда же. С правом после трех дней работ свободно уйти в сторону Беларуси. Через месяц Лука сам волком взвоет.
Экий Вы нетолерантный! А как же демократия, права человека, европейская гуманность, наконец?
а че тут негуманного? труд облагораживает человека.
Вы не правы.Я очень толерантен. Я могу часами смотреть, как кто-то копает.
Имеется в виду право стрелять на поражение. Но как они ночью определят что это не женщина с ребенком?
