Литовський парламент визнав наплив мігрантів з Білорусі гібридною агресією, - резолюція

Литовський парламент у вівторок прийняв резолюцію, якою визнав нелегальну міграцію, яка зросла через Білорусь, гібридною агресією.

У резолюції констатується, що організовані потоки іноземців з третіх країн, які нелегально перетинають кордон, використовуються для дестабілізації ситуації в Литві.

За документ проголосували 56 членів сейму, проти були два парламентарії і 24 парламентарії утрималися. За резолюцію голосували правлячі фракції, утрималися опозиційні "аграрії".

У прийнятій парламентом резолюції висловлюється стурбованість, що "ця гібридна агресія може розвиватися, використовуватися і стати основою для погроз нового характеру в контексті широкомасштабних військових навчань "Захід".

Тому уряду пропонується для посилення охорони державного кордону та для охорони держкордону на ділянці кордону з Білоруссю залучити армію, а також по всьому периметру цього кордону в максимально короткі терміни встановити фізичне загородження.

Організатори потоків нелегальної міграції, включаючи білоруських фізичних і юридичних осіб, повинні бути притягнуті до відповідальності, щодо них пропонується застосовувати національні санкції і санкції Євросоюзу, йдеться в документі.

У резолюції пропонується трактувати іноземців з третіх країн, які нелегально перетнули кордон Литви і які не мають документів (за винятком жінок з дітьми, вагітних, інвалідів і дітей до 16 років), поки не доведено інше, як ймовірних учасників гібридної атаки. Тому на них повинні поширюватися інші умови затримання і проживання.

Крім того, пропонується ініціювати інформаційну кампанію в країнах походження нелегальної міграції з метою стримування потенційних мігрантів, а також домагатися, повернення нелегальних мігрантів до країн їхнього походження.

Парламент Литви також звертається до країн-членів ЄС, Єврокомісії та інших інституцій із закликом проявити солідарність і надати Литві необхідну допомогу у відбитті гібридної агресії.

Документ ініціювали голова парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони Лаурінас Касчюнас, голова фракції Союзу вітчизни - Литовських християнських демократів Радвіле Моркунайте-Мікуленене, голова фракції Литовського союзу "селян" і "зелених" Аушріне Норкене, голова фракції Литовської соціал-демократичної фракції Альгірдас Сісас, голова фракції Литовського ліберального руху Еугеніюс Гентвілас, голова фракції Партії праці Віктор Федоров, глава фракції Регіонів Литви Йоанс Пінскус і голова Комітету у закордонних справах Жигімантас Павіленіс.

В цілому на кордоні з Білоруссю в цьому році литовські посадовці затримали 1 716 мігрантів - в 20 разів більше, ніж торік. Більшість з них з країн Близького Сходу і Африки.

Через помітно зрослий потік мігрантів з Білорусі уряд Литви оголосив екстремальну ситуацію в державному масштабі.

Мінськ стверджує, що не зупиняє мігрантів на території Білорусі через санкцій ЄС.