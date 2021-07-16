Білоруський режим штучно заохочує нелегальну міграцію, - Литва в ООН

Литва звернулася до головного комісара ООН у справах біженців і гендиректора Міжнародної організації з міграції (МОМ) з приводу збільшення потоку нелегальних мігрантів, який йде через територію Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС Литви.

За її інформацією, 12 липня постійний представник Литви в Женеві, посол Андрюс Крівас направив листи головному комісару, а також до генерального директора Міжнародної організації з міграції Антоніо Віторіно. У посланні надано інформацію про нелегальну міграцію і прохання відреагувати на цю ситуацію відповідно до наданого мандату.

"Литовський уряд переконаний, що білоруський режим штучно заохочує нелегальну міграцію і використовує її як політичний інструмент для посилення тиску на Литву, яка рішуче критикує масштабні порушення прав людини в Білорусі", - йдеться в посланні.

Також Крівас попросив Управління головного комісара ООН у справах біженців та МОМ публічно оцінити політику Білорусі, а також включити обговорення цього питання до порядку денного організацій.

Це питання обговорювалося під час зустрічі посла Кріваса з генеральним директором МОМ у понеділок, 12 липня.

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За даними прикордонної служби Литви, приблизно 1700 мігрантів прибули в Литву нелегально з Білорусі цього року, з них понад 1000 - у липні.

Половина з них назвали себе громадянами Іраку, а інші прибули з Конго, Камеруну, Гвінеї, Ірану та Афганістану. За останні шість місяців у Литву прибуло в 21 раз більше нелегальних мігрантів, ніж за весь 2020 рік.

Сейм Литви проголосив зростання потоків нелегальних мігрантів з Білорусі гібридною агресією і терміново змінив міграційне законодавство.

В уряді Литви вважають збільшення кількості нелегалів організованою акцією режиму Лукашенка за жорстку позицію Вільнюса про репресії проти інакомислячих у Білорусі і підтримку білоруської опозиції.