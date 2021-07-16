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Новини
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Білоруський режим штучно заохочує нелегальну міграцію, - Литва в ООН

Білоруський режим штучно заохочує нелегальну міграцію, - Литва в ООН

Литва звернулася до головного комісара ООН у справах біженців і гендиректора Міжнародної організації з міграції (МОМ) з приводу збільшення потоку нелегальних мігрантів, який йде через територію Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС Литви.

За її інформацією, 12 липня постійний представник Литви в Женеві, посол Андрюс Крівас направив листи головному комісару, а також до генерального директора Міжнародної організації з міграції Антоніо Віторіно. У посланні надано інформацію про нелегальну міграцію і прохання відреагувати на цю ситуацію відповідно до наданого мандату.

"Литовський уряд переконаний, що білоруський режим штучно заохочує нелегальну міграцію і використовує її як політичний інструмент для посилення тиску на Литву, яка рішуче критикує масштабні порушення прав людини в Білорусі", - йдеться в посланні.

Також Крівас попросив Управління головного комісара ООН у справах біженців та МОМ публічно оцінити політику Білорусі, а також включити обговорення цього питання до порядку денного організацій.

Це питання обговорювалося під час зустрічі посла Кріваса з генеральним директором МОМ у понеділок, 12 липня.

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За даними прикордонної служби Литви, приблизно 1700 мігрантів прибули в Литву нелегально з Білорусі цього року, з них понад 1000 - у липні.

Половина з них назвали себе громадянами Іраку, а інші прибули з Конго, Камеруну, Гвінеї, Ірану та Афганістану. За останні шість місяців у Литву прибуло в 21 раз більше нелегальних мігрантів, ніж за весь 2020 рік.

Сейм Литви проголосив зростання потоків нелегальних мігрантів з Білорусі гібридною агресією і терміново змінив міграційне законодавство.

В уряді Литви вважають збільшення кількості нелегалів організованою акцією режиму Лукашенка за жорстку позицію Вільнюса про репресії проти інакомислячих у Білорусі і підтримку білоруської опозиції.

Автор: 

Литва (2437) мігранти (1118) нелегали (384)


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Топ коментарі
+6
только догадались ? только не поощряет, а умышленно завозит ! но, что бы это понять, ещё пару лет должно для озабоченников пройти !
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16.07.2021 00:12
+5
Давайте товарищи, принимайте работяг. Привыкли содержанты на ЕС харчах жить.
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16.07.2021 00:15
+4
Колючий дріт і всі діла.
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16.07.2021 00:16
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только догадались ? только не поощряет, а умышленно завозит ! но, что бы это понять, ещё пару лет должно для озабоченников пройти !
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16.07.2021 00:12 Відповісти
Давайте товарищи, принимайте работяг. Привыкли содержанты на ЕС харчах жить.
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16.07.2021 00:15 Відповісти
Колючий дріт і всі діла.
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16.07.2021 00:16 Відповісти
нужны минные поля
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16.07.2021 06:37 Відповісти
Еще хорошо бы рвы с водой и крокодилами.
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16.07.2021 08:14 Відповісти
І кулеметні доти...
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16.07.2021 08:09 Відповісти
Tak teper i delajetNado bylo ranse etim zaniatsia.Bolgarija toze imela te ze problemi po 20000 v god sli s Turciji,no teper kogda postrojili zabor kolicestvo na 10 raz umensilos i dalse padajet.Segodnia imejem svyse 100 zaderzanix bolsinstvi iz nix irakci.S etimi bez razgovorov vse jedut domoj
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16.07.2021 10:04 Відповісти
"Лукашенко подписал закон об отключении интернета и подавлении протестов армией"

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/lukashenko-podpisal-zakon-ob-otklyuchenii-interneta-i-podavlenii-protestov-armiey-1030612903
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16.07.2021 00:47 Відповісти
Ударный дрон и хелфаер ракета решит множество проблем . Перестанте толерастить в конце концов .
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16.07.2021 02:25 Відповісти
+++ Все равно от этого биомусора пользы Европе никакой. Только плодят Европе все новых зверушек.
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16.07.2021 08:15 Відповісти
выловить, дать лопаты и пусть копают от рассвета до заката противотанковый ров на границе
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16.07.2021 06:35 Відповісти
так как они засланы лукашенком, то осудить как шпионов
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16.07.2021 06:36 Відповісти
можно их отправлять в Украину на работы по разминированию дамбаса
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16.07.2021 06:39 Відповісти
Толерастия она такая.
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16.07.2021 07:04 Відповісти
Ix zakrivajet tut u nas v tiurmu mozno skazat na pol goda.Im vyjti iz teritoriji nelzia jest oxrana.Pocti vse pojedut domoj otkuda pribyli
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16.07.2021 10:07 Відповісти
В том то и дело что почти.
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16.07.2021 13:05 Відповісти
А зачем Литва их пускает?
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16.07.2021 09:43 Відповісти
Похрен на Литву, если честно, она член ЕС, там помощь в этих вопросах. Нам надо думать про украинскую границу, часть которой, если что, тоже через Белоруссию проходит. Готовы ли мы, если и в нашу сторону побегут чурки? Учитывая новости границы, где погранцов то клепают, то оружие забирают, учитывая беззубость украинской полиции, которую не гоняет пинками только ленивый - у нас даже пара тысяч этих минрантов создаст такой кризич, в сравнении с которым Литва отдыхает. Так что, надо не за Литву переживать, а о собственной стране думать.
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27.07.2021 12:22 Відповісти
 
 