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Проблема нелегалов из Беларуси усугубляется - количество нелегальных переходов границы превысило тысячу, - президент Литвы Науседа

Проблема нелегалов из Беларуси усугубляется - количество нелегальных переходов границы превысило тысячу, - президент Литвы Науседа

Количество нелегальных мигрантов, которые пытались незаконно проникнуть в ЕС через границу Беларуси с Литвой, превысило тысячу человек.

Об этом заявил журналистам перед встречей с главой Европейского совета Шарлем Мишелем президент Литвы Гитанас Науседа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обсудим ситуацию беспрецедентного миграционного кризиса, с которым сталкивается Литва. Режим Беларуси использует миграцию для того, чтобы оказывать давление на Литву и на Евросоюз. Мы убеждены, что европейские институты окажут всю необходимую помощь для улучшения защиты внешних границ", - сказал президент Литвы.

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Он также выразил уверенность, что правительство Литвы должно действовать немедленно для укрепления внешней границы ЕС.

"Эта проблема усугубляется. Ранее говорили о 600 незаконных мигрантах, но в течение нескольких дней ситуация ухудшилась, сейчас количество нелегальных переходов границы превысило тысячу... Нам очень трудно работать с режимом в Беларуси, легитимность которого мы не признаем... Мигранты, пересекающие границу, - это инструмент политических манипуляций, используется против Литвы и Евросоюза. Безусловно, есть прямая связь между санкциями против Беларуси, введенными со стороны ЕС, и действиями, которые режим Лукашенко осуществляет сейчас на границах", - заявил Науседа.

В то же время он подчеркнул, что важно и в дальнейшем оказівать давление на официальный Минск и поддерживать гражданское общество в Беларуси с целью проведения независимых и свободных выборов в этой стране.

Как сообщалось, в начале июня Литва стала объектом миграционной атаки. Пограничные службы страны столкнулись с резким ростом числа нелегалов из Ирака и Сирии, прибывающих со стороны Беларуси. По мнению литовских политиков, таким образом режим Лукашенко ответил на введение санкций ЕС за системные нарушения прав человека и за принудительную посадку пассажирского самолета компании Ryanair. 26 мая Лукашенко заявил, что теперь западные страны должны самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и нелегальной миграцией на границе с Беларусью.

Автор: 

беженцы (1643) Беларусь (7898) Литва (2472) мигранты (981) Науседа Гитанас (266)


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Топ комментарии
+5
Будуйте стіну з колючого дроту, бо вони і у вас почнуть хороводити.
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06.07.2021 10:09
+3
Отстрел нарушителей быстро решит данную проблему.
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06.07.2021 10:10
+2
Segodnia 130 pojmali,oni i nebezit,sami zdajutsia i prosit ubezyce.Tut nado sodit ix tiurmu za narusenyje granici,togda zelajucix bylo malo.Polovina irakci,mnogo i Kongo,Kamerun,Gvineja.S arffikanskami stranami jest dogovora gde mozno ix vernut obratno domoj
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06.07.2021 10:40
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Будуйте стіну з колючого дроту, бо вони і у вас почнуть хороводити.
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06.07.2021 10:09 Ответить
Отстрел нарушителей быстро решит данную проблему.
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06.07.2021 10:10 Ответить
Закрывайте границу.
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06.07.2021 10:11 Ответить
Жертвою білі руси обрали Литву. Не Україну.
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06.07.2021 10:12 Ответить
Короче, дайте денег
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06.07.2021 10:17 Ответить
Стреляйте в нарушителей границы из бульбомёта!
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06.07.2021 10:25 Ответить
скоро на бульбофермі одні колорадські жуки залишаться
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06.07.2021 10:39 Ответить
Segodnia 130 pojmali,oni i nebezit,sami zdajutsia i prosit ubezyce.Tut nado sodit ix tiurmu za narusenyje granici,togda zelajucix bylo malo.Polovina irakci,mnogo i Kongo,Kamerun,Gvineja.S arffikanskami stranami jest dogovora gde mozno ix vernut obratno domoj
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06.07.2021 10:40 Ответить
Поймали , отдубасили палками , показали куда бежать назад или пулю в лоб . А вы их приняли и теперь они никуда не уйдут . Вас лукашенко поимеет с нелегалами как путин всю европу сирийцами заселил . И все из-за вашей евротолерантности . Хотите победить действуйте жестко .
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06.07.2021 19:17 Ответить
до: мы не хотим чтоб у нас было как на майдане.
после: мы хотим туда где был майдан.
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06.07.2021 10:42 Ответить
Науседа, спитайте б/л на пресухє ото зє💩43 чи воює Україна і чи є ввху вбивцею? Наперед вдячний.
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06.07.2021 10:50 Ответить
Вот результат ватных мирных протестов! Теперь шатальщики диктатора бегут из страны.
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06.07.2021 10:53 Ответить
И это только начало. Скоро мигранты хлынут потоком.
Как только "сарафанное радио" эмигрантов разнесет весть о "дырке в заборе" Литвы и Белоруси ...
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06.07.2021 12:14 Ответить
 
 