Проблема нелегалов из Беларуси усугубляется - количество нелегальных переходов границы превысило тысячу, - президент Литвы Науседа

Количество нелегальных мигрантов, которые пытались незаконно проникнуть в ЕС через границу Беларуси с Литвой, превысило тысячу человек.

Об этом заявил журналистам перед встречей с главой Европейского совета Шарлем Мишелем президент Литвы Гитанас Науседа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обсудим ситуацию беспрецедентного миграционного кризиса, с которым сталкивается Литва. Режим Беларуси использует миграцию для того, чтобы оказывать давление на Литву и на Евросоюз. Мы убеждены, что европейские институты окажут всю необходимую помощь для улучшения защиты внешних границ", - сказал президент Литвы.

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Он также выразил уверенность, что правительство Литвы должно действовать немедленно для укрепления внешней границы ЕС.

"Эта проблема усугубляется. Ранее говорили о 600 незаконных мигрантах, но в течение нескольких дней ситуация ухудшилась, сейчас количество нелегальных переходов границы превысило тысячу... Нам очень трудно работать с режимом в Беларуси, легитимность которого мы не признаем... Мигранты, пересекающие границу, - это инструмент политических манипуляций, используется против Литвы и Евросоюза. Безусловно, есть прямая связь между санкциями против Беларуси, введенными со стороны ЕС, и действиями, которые режим Лукашенко осуществляет сейчас на границах", - заявил Науседа.

В то же время он подчеркнул, что важно и в дальнейшем оказівать давление на официальный Минск и поддерживать гражданское общество в Беларуси с целью проведения независимых и свободных выборов в этой стране.

Как сообщалось, в начале июня Литва стала объектом миграционной атаки. Пограничные службы страны столкнулись с резким ростом числа нелегалов из Ирака и Сирии, прибывающих со стороны Беларуси. По мнению литовских политиков, таким образом режим Лукашенко ответил на введение санкций ЕС за системные нарушения прав человека и за принудительную посадку пассажирского самолета компании Ryanair. 26 мая Лукашенко заявил, что теперь западные страны должны самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и нелегальной миграцией на границе с Беларусью.