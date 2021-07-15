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Чехия предложила Литве разместить своих полицейских на границе с Беларусью

Чехия предложила Литве разместить своих полицейских на границе с Беларусью

Чехия предложила разместить своих полицейских на границе Беларуси и Литвы, которая столкнулась с наплывом нелегальных мигрантов из территории Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в  Twitter заявил  глава МИД Чехии Якуб Кульганек.

"Мы поддерживаем Литву, которая сталкивается с беспрецедентной миграционной проблемой, спровоцированной беспринципным режимом Лукашенко. Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек предложил помощь, в том числе разместить полицейских на границе с Беларусью", - написал чешский министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусские власти инструктируют мигрантов, как уничтожать документы и вести себя на допросах, - министр обороны Литвы Анушаускас

По данным пограничной службы Литвы, около 1700 мигрантов прибыли в Литву нелегально из Беларуси в этом году, из них более 1000 - в июле.

Половина из них назвали себя гражданами Ирака, а другие прибыли из Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана и Афганистана. За последние шесть месяцев в Литву прибыло в 21 раз больше нелегальных мигрантов, чем за весь 2020 год.

Сейм Литвы провозгласил рост потоков нелегальных мигрантов из Беларуси гибридной агрессией и срочно изменил миграционное законодательство.

В правительстве Литвы считают увеличение числа нелегалов организованной акцией режима Лукашенко за жесткую позицию Вильнюса о репрессиях против инакомыслящих в Беларуси и поддержку белорусской оппозиции.

Автор: 

Литва (2496) мигранты (985) Чехия (1734)


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Топ комментарии
+7
Vot takoje budet luci pogranicnik .Takije budet i Litve.Bolgariji posle takogo umensilos imigrantov s Turciji 10 raz.2016- 2018 godu jesli imeli po 20000 imigrantov god,to 2019 uze 1800 kogda byla postrojena takaja stenaЧехия предложила Литве разместить своих полицейских на границе с Беларусью - Цензор.НЕТ 9180
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15.07.2021 21:08
+5
Лучше венгров. Они на границе с Сербией быстро «порядок» навели, когда кацапы туда сирийцев массово свозили
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15.07.2021 21:04
+3
ага, лучше правосеков на той границе разместите и ни один узбек не захочет ее переходить добровольно....
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15.07.2021 21:02
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ага, лучше правосеков на той границе разместите и ни один узбек не захочет ее переходить добровольно....
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15.07.2021 21:02 Ответить
Лучше венгров. Они на границе с Сербией быстро «порядок» навели, когда кацапы туда сирийцев массово свозили
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15.07.2021 21:04 Ответить
Я вот чего то не пойму.. Границы ЕС вообще прозрачные и не перекрыты со странами не входящими в союз. Там что проходной двор...Или оно теперь так принято...
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15.07.2021 21:05 Ответить
Tolko teper naciali strojit,sperva concertina lozyt,potom budet kak na foto nize.Mezdu procim odno losia uze pojmali.Probyval pereprignut nevysloЧехія запропонувала Литві розмістити своїх поліцейських на кордоні з Білоруссю - Цензор.НЕТ 8999
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15.07.2021 21:38 Ответить
Budet podnimat vyse do 3 metrov,togda los nebudet prygat.Eto i on ponimajet , 2 metra oni probyvajet pereprignut
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15.07.2021 21:46 Ответить
Чехи какие то не толерантные что ли...
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15.07.2021 21:06 Ответить
Vot takoje budet luci pogranicnik .Takije budet i Litve.Bolgariji posle takogo umensilos imigrantov s Turciji 10 raz.2016- 2018 godu jesli imeli po 20000 imigrantov god,to 2019 uze 1800 kogda byla postrojena takaja stenaЧехия предложила Литве разместить своих полицейских на границе с Беларусью - Цензор.НЕТ 9180
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15.07.2021 21:08 Ответить
Лучше всего их отпугивали бигборды на границе Польши и Литвы: Работы нет, социальные маленькие, добро пожаловать ))
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15.07.2021 21:18 Ответить
Лукашеску организовал типа беженцев своих по примеру Хмыря Мавзолейного типа беженцев из Сирии в страны ЕС...,схематоз известный,избавится от нежелательного своего насэлэния,а оставить только Шариковых и послушных Швондеров...
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15.07.2021 21:13 Ответить
Со вчерашнего дня страны ЕС открыли для Украины БезВиз в полном объеме...,ехайте отдыхать куда хотите....,курорты бывшей Югославии самое то,особенно Хорватия..высший пилотаж...
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15.07.2021 21:15 Ответить
Непонятно эта история.Гкрмания и Франция принимает весь сброд ,а тут защита. Что то в немецком и французском евромейском паровозе не так.С таким подходом нас , развалит Евросоюз
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15.07.2021 21:18 Ответить
Мавзолейные Хмыри хотят отобрать футбольный клуб Шахтер Донецк у Рината Ахметова...видимо хотят из его игроков создать сборную РАБссии...,стадион "Калбасс-арена" в ДАУНетске превращен в дерьмо...чисто Хрюсская забава... Симферопольскую "Таврию" подключите еще...будет у вас крыс нехилая сборная... даж на чемпионат мира попадете...
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15.07.2021 21:24 Ответить
 
 