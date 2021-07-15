Чехия предложила Литве разместить своих полицейских на границе с Беларусью

Чехия предложила разместить своих полицейских на границе Беларуси и Литвы, которая столкнулась с наплывом нелегальных мигрантов из территории Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter заявил глава МИД Чехии Якуб Кульганек.

"Мы поддерживаем Литву, которая сталкивается с беспрецедентной миграционной проблемой, спровоцированной беспринципным режимом Лукашенко. Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек предложил помощь, в том числе разместить полицейских на границе с Беларусью", - написал чешский министр.

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По данным пограничной службы Литвы, около 1700 мигрантов прибыли в Литву нелегально из Беларуси в этом году, из них более 1000 - в июле.

Половина из них назвали себя гражданами Ирака, а другие прибыли из Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана и Афганистана. За последние шесть месяцев в Литву прибыло в 21 раз больше нелегальных мигрантов, чем за весь 2020 год.

Сейм Литвы провозгласил рост потоков нелегальных мигрантов из Беларуси гибридной агрессией и срочно изменил миграционное законодательство.

В правительстве Литвы считают увеличение числа нелегалов организованной акцией режима Лукашенко за жесткую позицию Вильнюса о репрессиях против инакомыслящих в Беларуси и поддержку белорусской оппозиции.