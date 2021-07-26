Нелегальні мігранти влаштували бунт у Литві
Нелегали з Іраку оголосили голодування і забороняють іншим мігрантам брати доставлену владою їжу.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.
Бунт виник у центрі для нелегальних мігрантів Алітуського району.
"Все почалося вранці, коли не дозволили роздавати мігрантам привезену їжу. Їжу не дозволили брати навіть дітям і підліткам, а також жінкам", - сказав заступник директора адміністрації Алітуського муніципалітету Віргіліюс Пранскявічюс.
За словами мера Алітуського району Альгірдаса Врубляускаса, невдоволення серед мігрантів почало проявлятися ще минулої п'ятниці - після того як у Веребеяй приїхали журналісти одного комерційного телеканалу.
"Побачивши відеокамери, вони швидко згадали про свої права, почали кричати freedom і висувати вимоги. Одна з них - надіслати лікаря, який оглянув би всіх охочих, - ми виконали цю вимогу. Але інші вимоги, на кшталт повернення телефонів - не в нашій компетенції", - сказав Врубляускас.
За словами Пранскявічюса, у вихідні мігранти трохи заспокоїлися, оскільки їм обіцяли, що їхні вимоги розглянуть відповідальні особи.
"Але від нинішнього ранку й мови немає про переговори. Вони викинули їжу. Самі іракці їсти відмовляються, вони заборонили й іншим брати їжу. Єдина вимога - випустити їх з території", - сказав він.
