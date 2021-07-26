УКР
Нелегальні мігранти влаштували бунт у Литві

Нелегали з Іраку оголосили голодування і забороняють іншим мігрантам брати доставлену владою їжу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.

Бунт виник у центрі для нелегальних мігрантів Алітуського району.

"Все почалося вранці, коли не дозволили роздавати мігрантам привезену їжу. Їжу не дозволили брати навіть дітям і підліткам, а також жінкам", - сказав заступник директора адміністрації Алітуського муніципалітету Віргіліюс Пранскявічюс.

За словами мера Алітуського району Альгірдаса Врубляускаса, невдоволення серед мігрантів почало проявлятися ще минулої п'ятниці - після того як у Веребеяй приїхали журналісти одного комерційного телеканалу.

Читайте також: Білоруський режим штучно заохочує нелегальну міграцію, - Литва в ООН

"Побачивши відеокамери, вони швидко згадали про свої права, почали кричати freedom і висувати вимоги. Одна з них - надіслати лікаря, який оглянув би всіх охочих, - ми виконали цю вимогу. Але інші вимоги, на кшталт повернення телефонів - не в нашій компетенції", - сказав Врубляускас.

За словами Пранскявічюса, у вихідні мігранти трохи заспокоїлися, оскільки їм обіцяли, що їхні вимоги розглянуть відповідальні особи.

"Але від нинішнього ранку й мови немає про переговори. Вони викинули їжу. Самі іракці їсти відмовляються, вони заборонили й іншим брати їжу. Єдина вимога - випустити їх з території", - сказав він.

Автор: 

бунт (64) Литва (2558) мігранти (1138) нелегали (385)
Топ коментарі
+71
почему их просто не выпрут обратно на родину? им нравится их содержать?
26.07.2021 22:54 Відповісти
+49
Зачем на родину?
вопрос можно решить проще и дешевле...
привезти ночью на белорусскую границу и сказать:
"вот за тем лесом Германия - которая дает мигрантам
ну оооочень большие пособия"...
26.07.2021 23:32 Відповісти
+39
понятно что эти массовые переходы и бунты мигрантов, инспирируются КГБ Білоруси и ФСБ Рашкостана.. залить слезоточивым газом мигрантов и заставить петь "Боже! храни НАТО!"
26.07.2021 22:58 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Если журналюг не пускать то ничего не будет...будет обычный трудовой лагерь с закрытым доступом
27.07.2021 11:36 Відповісти
Среди журналистов дохрена леваков - проникнут и разнюхают. Да банально любой беженец на мобильный телефон снимет, это ж не концлагерь. Рано или поздно информация дойдет.
27.07.2021 11:48 Відповісти
В любом случае мигранты должны знать, что их ожидает ад...и поток сразу уменьшиться
27.07.2021 11:58 Відповісти
китайцы уйгуров еще сильнее прессуют и плевать хотели на журнашлюх .
27.07.2021 21:17 Відповісти
Нравятся режимы, плюющие на СМИ и права человека? Есть в планах переселение в Северную Корею?
28.07.2021 08:57 Відповісти
Байдену видимо прессовка уйгуров нравиться . На вопрос журналиста о насилии китая над уйгурами он ответил - это вопрос культуры . А в планах переселение из США конечно есть . После того как страну набивают до отказа липовыми беженцами из Африки и Южной Америки жить становиться некомфортно . Надо успеть пока не станет как в ЮАР .
29.07.2021 19:26 Відповісти
Гнать сцаными тряпками на родину, мне такой евросоюз нах ненужен!
27.07.2021 09:52 Відповісти
Ой, как же я с Вами согласен! 👍🤝
27.07.2021 11:27 Відповісти
Он уже такой .даже хуже..
27.07.2021 20:02 Відповісти
А чего телефоны отбирают? Боятся что будут снимать? Главное имидж?
27.07.2021 10:19 Відповісти
Телефоны забрали, чтобы твоя гебня их не использовала для своих провокаций.
27.07.2021 10:39 Відповісти
1. отделить эту группу от остальных
2. выявить лидеров.
3. лидерам отбить яйца.
4. и повесить их на столбах
5. могу поспорить что потом есть будут все даже те кто не ел.
27.07.2021 10:39 Відповісти
Отбить яйца должны подсадные миграниты - без шуму и пыли - мол разборки среди своих. А полиция - выявить и наказать тех, с кем разобрались профессионалы. Клин клином вышибают.
27.07.2021 11:35 Відповісти
согласен что моё решение прямолинейно. но рабочее )
27.07.2021 11:47 Відповісти
Выкиньте их в бульборейх. Пусть усатый с ними сам парится
27.07.2021 11:08 Відповісти
Усатый вместе с грустной лошадью побегут жаловаться в ООН на нарушение прав человека.
27.07.2021 11:36 Відповісти
А в чем проблема? Кушать не хотят - пусть голодают. Это их выбор. Еще могут назад в Белоруссию вернуться, если не нравится как их принимают в Литве.
27.07.2021 12:51 Відповісти
Але литваки подобаються - на весь світ пишаються, що вони в ЄС і НАТО (тут один навіть кричав, що один литовський вояк вартий ... 10 російських!). А упоратися з кількома сотнями нелегалів - то колючих дротів їм не вистачає, то прикордонників з ЄС кличуть на допомогу, то чуть чи не до ООН волають та світового сойобщества... А як же ви намірені стримати московсько-білоруське вторгнення, "герої" за чужими спинами?
27.07.2021 13:53 Відповісти
Я же литовцам говорил : поймали , развернули на 180 градусов и дали пинка под ж**у . по верх голов автоматную очередь для ускорения , пусть бегут назад к лукадрищеву который их к вам засылает . Ваша толерастия погубит вас .
27.07.2021 21:06 Відповісти
Литовцы , вы относитесь к людям живущим по законам средневековья по теперешним нормам гуманизма и морали . Ничего у вас не выйдет . Нелегалы за 5 лет превратят Литву в помойку . Используйте ту же тактику что и лукашенко иначе проиграете .
27.07.2021 21:16 Відповісти
Пора воскрешать парней дядюшки Мюллера, они быстро навели бы порядок.
27.07.2021 21:27 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 