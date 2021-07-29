Зеленський нагородив орденами і медалями 16 військовослужбовців ССО
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Як наголошується в документі, нагороди присвоєно "за особисту мужність, виявлену під час бойових дій, зразкове виконання військового обов'язку та з нагоди Дня Сил спеціальних операцій Збройних Сил України".
Орденом "За мужність" II ступеня нагороджено 1 військовослужбовця, орденом "За мужність" III ступеня - 9, медаллю "За військову службу Україні" - 13 воїнів, медаллю "За бездоганну службу" III ступеня - 2, медаллю "Захиснику Вітчизни" - 1 .
З повним списком нагороджених можна ознайомитися тут.
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Щоб натиснути на Порошенка за час його каденції, путлер арештував його фабрику у Ліпецьку, через що її довелось закрити і розукомплектувати.
Хтось чув - щоб путлер арештував або заборонив проекти Кварталу-95 у Росії?