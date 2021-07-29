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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський нагородив орденами і медалями 16 військовослужбовців ССО

Зеленський нагородив орденами і медалями 16 військовослужбовців ССО

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Як наголошується в документі, нагороди присвоєно "за особисту мужність, виявлену під час бойових дій, зразкове виконання військового обов'язку та з нагоди Дня Сил спеціальних операцій Збройних Сил України".

Орденом "За мужність" II ступеня нагороджено 1 військовослужбовця, орденом "За мужність" III ступеня - 9, медаллю "За військову службу Україні" - 13 воїнів, медаллю "За бездоганну службу" III ступеня - 2, медаллю "Захиснику Вітчизни" - 1 .

З повним списком нагороджених можна ознайомитися тут.

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) нагорода (1282) оборона (4855) ССО (531) ЗСУ (7714)


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Бумеранг. Комменты под прошлыми статьями на тему "Порошенко наградил……" /гибрид медальки вешать умеет/ читал статью Во сколько Украине обходятся медальки. /мне медальки даром не нужны/ Награждённому лучше бы дало не висюльку а краденными у него же деньгами/ Вот такая работа как раз для его: ленточки резать, медальками награждать, грозные заявы на СМИ выкладывать . Любит наш гидрант это дело.
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29.07.2021 23:07 Відповісти
а себе орден за вагнеровцев повесил?
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29.07.2021 23:13 Відповісти
не волнуйтесь ребята!!! тех кто в Вас стрелял и убивал Ваших побратимов я отдал на растерзание путину..... себе ниодного не оставил.
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29.07.2021 23:16 Відповісти
это убогое антиукраинское ничтожество не заслужило такой чести, как награждать наших воинов... А героям из ССО Слава! И Слава Украине!
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29.07.2021 23:20 Відповісти
Зебабуїн, агент кремлівського ублюдка 100%
Щоб натиснути на Порошенка за час його каденції, путлер арештував його фабрику у Ліпецьку, через що її довелось закрити і розукомплектувати.
Хтось чув - щоб путлер арештував або заборонив проекти Кварталу-95 у Росії?
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29.07.2021 23:28 Відповісти
По Первому кацапскому аналу(на Европу) идет реклама 95 квартала!
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30.07.2021 09:53 Відповісти
Зеленський нагородив орденами і медалями 16 військовослужбовців ССО - Цензор.НЕТ 4870
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29.07.2021 23:42 Відповісти
Медаль « За возвращение Чауса"
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30.07.2021 07:22 Відповісти
 
 