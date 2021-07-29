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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский наградил орденами и медалями 16 военнослужащих ССО

Зеленский наградил орденами и медалями 16 военнослужащих ССО

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами военнослужащих Сил специальных операций ВСУ.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается в документе, награды присвоены "за личное мужество, проявленное во время боевых действий, образцовое выполнение воинского долга и по случаю Дня Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины".

Орденом "За мужество" II степени награжден 1 военнослужащий, орденом "За мужество" III степени - 9, медалью "За воинскую службу Украине" - 13 воинов, медалью "За безупречную службу" III степени - 2, медалью "Защитнику Отечества" - 1.

Также читайте: Зеленский поздравил воинов с 5-й годовщиной Дня Сил специальных операций: "ССО являются самым молодым и современным видом войск в Украине"

С полным списком награжденных можно ознакомиться тут.

Автор: 

Зеленский Владимир (21057) награда (1820) оборона (5252) ССО (538) ВСУ (6732)


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Бумеранг. Комменты под прошлыми статьями на тему "Порошенко наградил……" /гибрид медальки вешать умеет/ читал статью Во сколько Украине обходятся медальки. /мне медальки даром не нужны/ Награждённому лучше бы дало не висюльку а краденными у него же деньгами/ Вот такая работа как раз для его: ленточки резать, медальками награждать, грозные заявы на СМИ выкладывать . Любит наш гидрант это дело.
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29.07.2021 23:07 Ответить
а себе орден за вагнеровцев повесил?
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29.07.2021 23:13 Ответить
не волнуйтесь ребята!!! тех кто в Вас стрелял и убивал Ваших побратимов я отдал на растерзание путину..... себе ниодного не оставил.
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29.07.2021 23:16 Ответить
это убогое антиукраинское ничтожество не заслужило такой чести, как награждать наших воинов... А героям из ССО Слава! И Слава Украине!
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29.07.2021 23:20 Ответить
Зебабуїн, агент кремлівського ублюдка 100%
Щоб натиснути на Порошенка за час його каденції, путлер арештував його фабрику у Ліпецьку, через що її довелось закрити і розукомплектувати.
Хтось чув - щоб путлер арештував або заборонив проекти Кварталу-95 у Росії?
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29.07.2021 23:28 Ответить
По Первому кацапскому аналу(на Европу) идет реклама 95 квартала!
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30.07.2021 09:53 Ответить
Зеленський нагородив орденами і медалями 16 військовослужбовців ССО - Цензор.НЕТ 4870
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29.07.2021 23:42 Ответить
Медаль « За возвращение Чауса"
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30.07.2021 07:22 Ответить
 
 