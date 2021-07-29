Зеленский наградил орденами и медалями 16 военнослужащих ССО
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами военнослужащих Сил специальных операций ВСУ.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается в документе, награды присвоены "за личное мужество, проявленное во время боевых действий, образцовое выполнение воинского долга и по случаю Дня Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины".
Орденом "За мужество" II степени награжден 1 военнослужащий, орденом "За мужество" III степени - 9, медалью "За воинскую службу Украине" - 13 воинов, медалью "За безупречную службу" III степени - 2, медалью "Защитнику Отечества" - 1.
С полным списком награжденных можно ознакомиться тут.
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Щоб натиснути на Порошенка за час його каденції, путлер арештував його фабрику у Ліпецьку, через що її довелось закрити і розукомплектувати.
Хтось чув - щоб путлер арештував або заборонив проекти Кварталу-95 у Росії?