Україна висилає пожежний літак до Туреччини, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив інформацію про те, що Україна висилає літак для допомоги в гасінні пожеж у Туреччині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.
Він зазначив: "Висловив своєму другові - Президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану щирі співчуття у зв'язку з масштабними пожежами. Україна надасть Туреччині всю необхідну допомогу. Наш пожежний літак завтра полетить в Туреччину. Український народ буде разом із дружнім турецьким народом у цей важкий час".
Топ коментарі
+13 NonCFist
показати весь коментар29.07.2021 23:40 Відповісти Посилання
+10 Павло ШОвте
показати весь коментар29.07.2021 23:59 Відповісти Посилання
+10 5 копійок
показати весь коментар30.07.2021 00:05 Відповісти Посилання
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скорее ето наш 1й пилот буба очередное шоу давит с собой в главной роли...
Якась тарабарщина.
―Мой компьютер... Ты знаком с чувством, когда не знаешь, проснулся ты или еще спишь?
―Да, знаком. Это мескалин. От него полный улет. Эй, кончай глаза ломать. Отдохни от PC'шника. Тебе надо оттянутся.
нихто и задницей не шевелнул тот "орыгонал" подправить.
новость печитайте внимательно, а не так как я...
...З жахом думаю: що буде, якщо таке оголосять нормою і вимагатимуть від нас, пересічних громадян того ж самого.
Жесть!
То дійсно жесть. Кілька років тому вся країна ловила лулзи зі спічів Віталія Клічко? Так він просто Цицерон у порівнянні із Зеленським. Там справжнісінька шизофазія - обдовбаний наркоманський набір слів...
Мені видається, що Буба зараз у лютій істериці: то готовий плазувати перед китайцями, то учинив психозну колотнечу в силовому блоці, то уже й на Разумкова (!!!) вовком дивиться... А Ара-Хам від Бубиних істерик і сам поніс епічну маячню... Певно, в Гамериці нашому блаЗе!ню мають сказати: "Ти, друже, обісрався - йди обсихати (тобто, на дємбєль). А до виборів Діма тебе замінить". Видно, він про це знає і ніц зробити не може.
Там смешные клоуны расскажут как "борец с олигархами" Вова Зеленский будет добивать олигархов подписав законопроект №3508-д 😀
прощающий олигархам их долги на 106 млрд. гривен (51 полностью, 55 - реструктуризация)
во как )
ну так и лежите там себе и под кацапию подскуливайте с ермаченком.
шо вам в Америке обломилось?
пионеры, уклонисты и кацапаские агенты?
деньги нада? - та сидите дома - грабьте пахарей.
шары в США не будет - отменяйте визит клопа....
ваша зеленая клоунская тварь тут никому не нужна....
жутко становится - и просвета не видно...
даже такое ***** как буба де то в 80 году таки зачали.....
зачем так их унижать, такой лицемерной помощью?