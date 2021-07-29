Україна висилає пожежний літак до Туреччини, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив інформацію про те, що Україна висилає літак для допомоги в гасінні пожеж у Туреччині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

Він зазначив: "Висловив своєму другові - Президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану щирі співчуття у зв'язку з масштабними пожежами. Україна надасть Туреччині всю необхідну допомогу. Наш пожежний літак завтра полетить в Туреччину. Український народ буде разом із дружнім турецьким народом у цей важкий час".