Украина высылает пожарный самолет в Турцию, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал информацию о том, что Украина высылает самолет для помощи в тушении пожаров в Турции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

Он отметил: "Выразил своему другу - Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. Украина предоставит Турции всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет завтра улетит в Турцию. Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время".

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