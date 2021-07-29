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Украина высылает пожарный самолет в Турцию, - Зеленский

Украина высылает пожарный самолет в Турцию, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал информацию о том, что Украина высылает самолет для помощи в тушении пожаров в Турции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

Он отметил: "Выразил своему другу - Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. Украина предоставит Турции всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет завтра улетит в Турцию. Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На западном и южном побережьях Турции продолжают бушевать пожары: сотни гектаров леса сгорели дотла. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (21057) пожар (5983) Турция (3508) Эрдоган Реджеп Тайип (927)


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Топ комментарии
+13
Жест верный.
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29.07.2021 23:40 Ответить
+10
Украина высылает пожарный самолет в Турцию, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2245
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29.07.2021 23:59 Ответить
+10
"Украина предоставит флаг Турции всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет завтра улетит в Турции."

Якась тарабарщина.
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30.07.2021 00:05 Ответить
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Во всём копирует *****. Будут там кацапские самолёты совместно с украинским.
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29.07.2021 23:38 Ответить
Ефектні жести. В операції з "вагнерівцями" була задіяна Туреччина. Клоун тупо здав.
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30.07.2021 00:38 Ответить
Зорін з Шкіряком теж летять?
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29.07.2021 23:39 Ответить
Мене досі рве від мему про "капітана Шкіряного Зоряка".
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29.07.2021 23:53 Ответить
Їх там насправді аж троє - серб Зорян, біларус Несторович і українець Шкіряк Україна висилає пожежний літак до Туреччини, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2373

Україна висилає пожежний літак до Туреччини, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4767
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30.07.2021 00:48 Ответить
XDDDD

Україна висилає пожежний літак до Туреччини, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5890
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30.07.2021 00:57 Ответить
Жест верный.
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29.07.2021 23:40 Ответить
...да исполнитель подкачал. Не верю (с)
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29.07.2021 23:42 Ответить
не уверен, шо Турции действительно нужна помощь от Украины.
скорее ето наш 1й пилот буба очередное шоу давит с собой в главной роли...
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29.07.2021 23:44 Ответить
це той Ан-32П "Файркілер" (UR-48086, заводський номер 2901), що МНС перекупив у ДП "Антонов"? - https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2019-07-05-000027-3
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29.07.2021 23:45 Ответить
Тільки Бубочку туди не саджайте! Бо пзда буде Туреччині!
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29.07.2021 23:47 Ответить
а между тем на ТСН состоялась передача где Турция была представлена оккупантом Северного Кипра. Турки естественно смотрели передачу и сделали выводы, что проститутки на окружной это святые женщины.
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29.07.2021 23:51 Ответить
А тсн на каком канале?? Павильно. На плюсах. А проинего СНБО предупреждали.
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30.07.2021 00:06 Ответить
вопрос простой и предполагает ответ "да" или "нет - просила Турция помощи у Украины?
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29.07.2021 23:55 Ответить
Він так державною мовою пише?
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29.07.2021 23:56 Ответить
"Украина предоставит флаг Турции всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет завтра улетит в Турции."

Якась тарабарщина.
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30.07.2021 00:05 Ответить
Ты чего смурной? Какой-то ты сегодня бледный.
―Мой компьютер... Ты знаком с чувством, когда не знаешь, проснулся ты или еще спишь?
―Да, знаком. Это мескалин. От него полный улет. Эй, кончай глаза ломать. Отдохни от PC'шника. Тебе надо оттянутся.
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30.07.2021 00:08 Ответить
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30.07.2021 00:11 Ответить
Ти не здогадався навіть оригінал почитати? Не дивно для особи, що 78% виборців назвала "дебілами". ))))
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30.07.2021 00:51 Ответить
орыгонал де был - там до сих пор и есть - "Украина предоставит флаг Турции всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет завтра улетит в Турции."
нихто и задницей не шевелнул тот "орыгонал" подправить.
новость печитайте внимательно, а не так как я...
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30.07.2021 02:27 Ответить
Це не оригінал, це ****. Оригінал - в Твіттері Президента, українською мовою. Проте такі загадки не для иліти нацеї. ))))
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30.07.2021 04:30 Ответить
маладец - на самом деле так и думал...
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30.07.2021 04:33 Ответить
Нє, то не тарабарщина. То звична манера одного Бубочки формулювати те, що генерує вміст його черепної коробки під дією психотропних засобів. (Ого! Аж сам собою почав пишатися! )
...З жахом думаю: що буде, якщо таке оголосять нормою і вимагатимуть від нас, пересічних громадян того ж самогоУкраїна висилає пожежний літак до Туреччини, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3295.
Жесть!
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30.07.2021 01:13 Ответить
Десь на Тишлангу є добірка того, що верзе Бубочка без підготовки, папірців та екранного тексту перед очима.
То дійсно жесть. Кілька років тому вся країна ловила лулзи зі спічів Віталія Клічко? Так він просто Цицерон у порівнянні із Зеленським. Там справжнісінька шизофазія - обдовбаний наркоманський набір слів...
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30.07.2021 02:15 Ответить
Чогось такого я і чекав. Але свідомо не шукав того трешу. Ану як він виявиться ще більш диким, ніж я припускав?
Мені видається, що Буба зараз у лютій істериці: то готовий плазувати перед китайцями, то учинив психозну колотнечу в силовому блоці, то уже й на Разумкова (!!!) вовком дивиться... А Ара-Хам від Бубиних істерик і сам поніс епічну маячню... Певно, в Гамериці нашому блаЗе!ню мають сказати: "Ти, друже, обісрався - йди обсихати (тобто, на дємбєль). А до виборів Діма тебе замінить". Видно, він про це знає і ніц зробити не може.
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30.07.2021 03:55 Ответить
Украина высылает пожарный самолет в Турцию, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2245
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29.07.2021 23:59 Ответить
У мацкву. На тиждень, щоб із гарантією.
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30.07.2021 00:01 Ответить
Картина маслом ,но слово пацаны надо через Ц. Это от еврейского поц т.е. путин.
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30.07.2021 00:50 Ответить
Выразил своему другу - Президенту Турции Реджепу ****** Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. Украина предоставит флаг Турции всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет завтра улетит в Турции. Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время". P/S Это можно понять если только нюхнуть аля Зечмоленский
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30.07.2021 00:05 Ответить
Це вже занадто страшні лінгвістичні борошна. Що малося у краєвиді під словами "предоставит флаг Турции" - навіть у мене нема сечі таке розшифрувати.
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30.07.2021 00:36 Ответить
Пожарный самолет-это правильно. Лишним он не будет.
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30.07.2021 00:52 Ответить
Завтра выездной цирк "СНБО" посетит с гастролями Донецкую область.
Там смешные клоуны расскажут как "борец с олигархами" Вова Зеленский будет добивать олигархов подписав законопроект №3508-д 😀
прощающий олигархам их долги на 106 млрд. гривен (51 полностью, 55 - реструктуризация)
во как )
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30.07.2021 00:54 Ответить
Султан Эрдоган в ответочку пришлет 100 Байрактаров и 100 новейших Дронов Акинчи... на которых стоят украинские двигатели...
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30.07.2021 04:07 Ответить
Карпаты напряглись
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30.07.2021 05:20 Ответить
ну лягли вы под кацапню с вашим криворогатым тро-ло-ло...
ну так и лежите там себе и под кацапию подскуливайте с ермаченком.
шо вам в Америке обломилось?
пионеры, уклонисты и кацапаские агенты?
деньги нада? - та сидите дома - грабьте пахарей.
шары в США не будет - отменяйте визит клопа....
ваша зеленая клоунская тварь тут никому не нужна....
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30.07.2021 05:31 Ответить
...Воува, давай ищо пожарные танки брось в атаку. Это так феерически: супермЭн на огненном самолёте в ад с огнетушителем наперевес
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30.07.2021 05:33 Ответить
Що поганого вам зробила Туреччина, що ви бажаєте їм такого ґармаґедону? 🔥🔥🔥
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30.07.2021 07:17 Ответить
Эта экскурсия в Туречину обойдется украинским налогоплательшикам в курглую сумму.
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30.07.2021 05:58 Ответить
В прошлом году, когда горели леса в Чернобыле, где был этот пожарный самолет?!
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30.07.2021 06:05 Ответить
в Турции
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30.07.2021 06:13 Ответить
на самом деле читаешь новости на Цензоре?
жутко становится - и просвета не видно...
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30.07.2021 06:12 Ответить
ох и накосячили мы в 80х...
даже такое ***** как буба де то в 80 году таки зачали.....
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30.07.2021 06:18 Ответить
какая зрадулька, айайай.
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30.07.2021 06:37 Ответить
міжнародна політика = "0"(((
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30.07.2021 07:11 Ответить
Петров и Боширов есть среди отдыхающих ? Как только ************ Пуйло дал зелёный на полёты в Турцию , сразу пожар. Подозрительно.
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30.07.2021 07:15 Ответить
Один самолет для таких пожаров , очень и очень мало. Хотя бы три , а лучше пять , если они конечно у нас есть. С каждым годом во всем мире пожаров становится все больше , и такая техника будет все более востребована. "Антонов" мог бы этим и воспользоваться.
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30.07.2021 07:34 Ответить
антонов , похоже, уже всё ...
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30.07.2021 08:49 Ответить
Україна висилає пожежний літак до Туреччини, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3538
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30.07.2021 07:47 Ответить
клован решил подмазаться за счёт народа Украины, там пожар четвёртый день, а Бабадакаль только с сосны слез ...
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30.07.2021 08:48 Ответить
типа турция бедная и нет у них самолетов.
зачем так их унижать, такой лицемерной помощью?
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30.07.2021 11:10 Ответить
Або від природної дурості, або ж цілком свідомо дратувати турків.
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30.07.2021 13:37 Ответить
 
 