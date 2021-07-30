За місяць до початку навчального року вакциновано 51% педагогів, - Кузін
Міністерство охорони здоров'я заявило, що за місяць до початку навчального року в Україні вакцинували від ковіду вже 51% працівників освіти.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, коментуючи встановлену урядом вимогу, за якої школи в "жовтій", "помаранчевій" та "червоній" зоні зможуть працювати, тільки якщо буде 80% щепленого персоналу.
"Зараз 51 відсоток педагогів вже вакциновані, і ті, хто не вакцинувався, зазвичай не відмовлялися, а люди перебували у відпустках, бо це літо. Сподіваємося, що ці 30 відсотків, які потрібні для відкриття шкіл, встигнуть вакцинувати за серпень і ми зможемо відкривати всі школи 1 вересня", - сказав він.
Кузін пояснив, що цей поріг встановили для захисту самих педагогів. В інших країнах спалахи дельта-штаму коронавірусу в школах відбувалися переважно саме серед персоналу, а не учнів.
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