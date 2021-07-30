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Новини Коронавірус і карантин
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За місяць до початку навчального року вакциновано 51% педагогів, - Кузін

За місяць до початку навчального року вакциновано 51% педагогів, - Кузін

Міністерство охорони здоров'я заявило, що за місяць до початку навчального року в Україні вакцинували від ковіду вже 51% працівників освіти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, коментуючи встановлену урядом вимогу, за якої школи в "жовтій", "помаранчевій" та "червоній" зоні зможуть працювати, тільки якщо буде 80% щепленого персоналу.

"Зараз 51 відсоток педагогів вже вакциновані, і ті, хто не вакцинувався, зазвичай не відмовлялися, а люди перебували у відпустках, бо це літо. Сподіваємося, що ці 30 відсотків, які потрібні для відкриття шкіл, встигнуть вакцинувати за серпень і ми зможемо відкривати всі школи 1 вересня", - сказав він.

Кузін пояснив, що цей поріг встановили для захисту самих педагогів. В інших країнах спалахи дельта-штаму коронавірусу в школах відбувалися переважно саме серед персоналу, а не учнів.

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Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Нужно им сказать, что все кто привьются будут получать 4000 $ в меся, а потом сказать, шо то была шутка
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30.07.2021 10:50 Відповісти
Вам уже так сказали в 2019 году и вы схавали
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30.07.2021 10:51 Відповісти
За месяц до начала учебного года вакцинирован 51% педагогов, - Кузин - Цензор.НЕТ 4510

Привить насильно. Вот настоящая любовь. А примитивные люди только про зарплату чешут....
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30.07.2021 10:58 Відповісти
Так у вас уже на работу не привитых скотомицином спутником-вектор не пускают. А привитых скотомицином спутником-вектор не пускают другие страны Зато и привитых скотомицином спутником-вектор, и не привитых скотомицином спутником-вектор у вас пускают в одну общую очередь в крематорий
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30.07.2021 11:05 Відповісти
А это у нас глубоко верующий и трижды уколотый вылез? Та кто ж тебе запрещает, перепуганный? Колись на здоровье.
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30.07.2021 11:19 Відповісти
Что ты стрелки переводишь?!! Вас и не спрашивают - принудительно колют скотомицином спутник-вектор, и без QR-кода на работу не пускают и, даже, в магазин
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30.07.2021 11:21 Відповісти
Интересно другое, - когда эти 51% осознают, что с ними сделали такие, как Кузин и ему подобные, что они с ними сделают?
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30.07.2021 11:01 Відповісти
Нічого.
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30.07.2021 11:06 Відповісти
Не 51%, а 73%
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30.07.2021 11:15 Відповісти
 
 