За місяць до початку навчального року вакциновано 51% педагогів, - Кузін

Міністерство охорони здоров'я заявило, що за місяць до початку навчального року в Україні вакцинували від ковіду вже 51% працівників освіти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, коментуючи встановлену урядом вимогу, за якої школи в "жовтій", "помаранчевій" та "червоній" зоні зможуть працювати, тільки якщо буде 80% щепленого персоналу.

"Зараз 51 відсоток педагогів вже вакциновані, і ті, хто не вакцинувався, зазвичай не відмовлялися, а люди перебували у відпустках, бо це літо. Сподіваємося, що ці 30 відсотків, які потрібні для відкриття шкіл, встигнуть вакцинувати за серпень і ми зможемо відкривати всі школи 1 вересня", - сказав він.

Кузін пояснив, що цей поріг встановили для захисту самих педагогів. В інших країнах спалахи дельта-штаму коронавірусу в школах відбувалися переважно саме серед персоналу, а не учнів.

Також дивіться: Чинний до 31 серпня карантин буде продовжено, - Кузін. ВIДЕО