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Новости Коронавирус и карантин
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За месяц до начала учебного года вакцинирован 51% педагогов, - Кузин

За месяц до начала учебного года вакцинирован 51% педагогов, - Кузин

Министерство здравоохранения заявило, что за месяц до начала учебного года в Украине вакцинировали от ковида уже 51% работников образования.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, комментируя установленное правительством требование, при котором школы в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах смогут работать, только если будет 80% привитого персонала.

"Сейчас 51 процент педагогов уже вакцинирован, и те, кто не вакцинировался, обычно не отказывались, а люди находились в отпусках, потому что это лето. Надеемся, что эти 30 процентов, которые нужны для открытия школ успеют вакцинировать за август и мы сможем открывать все школы 1 сентября", - сказал он.

Кузин пояснил, что этот порог установили для защиты самых педагогов. В других странах вспышки дельта-штамма коронавируса в школах происходили в основном именно среди персонала, а не учеников.

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вакцина (3815) карантин (16729) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Нужно им сказать, что все кто привьются будут получать 4000 $ в меся, а потом сказать, шо то была шутка
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30.07.2021 10:50 Ответить
Вам уже так сказали в 2019 году и вы схавали
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30.07.2021 10:51 Ответить
За месяц до начала учебного года вакцинирован 51% педагогов, - Кузин - Цензор.НЕТ 4510

Привить насильно. Вот настоящая любовь. А примитивные люди только про зарплату чешут....
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30.07.2021 10:58 Ответить
Так у вас уже на работу не привитых скотомицином спутником-вектор не пускают. А привитых скотомицином спутником-вектор не пускают другие страны Зато и привитых скотомицином спутником-вектор, и не привитых скотомицином спутником-вектор у вас пускают в одну общую очередь в крематорий
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30.07.2021 11:05 Ответить
А это у нас глубоко верующий и трижды уколотый вылез? Та кто ж тебе запрещает, перепуганный? Колись на здоровье.
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30.07.2021 11:19 Ответить
Что ты стрелки переводишь?!! Вас и не спрашивают - принудительно колют скотомицином спутник-вектор, и без QR-кода на работу не пускают и, даже, в магазин
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30.07.2021 11:21 Ответить
Интересно другое, - когда эти 51% осознают, что с ними сделали такие, как Кузин и ему подобные, что они с ними сделают?
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30.07.2021 11:01 Ответить
Нічого.
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30.07.2021 11:06 Ответить
Не 51%, а 73%
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30.07.2021 11:15 Ответить
 
 