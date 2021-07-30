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Действующий до 31 августа карантин будет продлен, - Кузин. ВИДЕО

Карантин, который пока действует в Украине до 31 августа, будет продлен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом заявил главный санврач Игорь Кузин в эфире "Сніданку з 1+1".

По его словам, ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Если неделю назад фиксировали по три сотни новых случаев, то за минувшие сутки цифра выросла почти до тысячи.

На сколько именно продлят карантин - Кузин пока что не знает.

Также читайте: Решение о смешивании вакцин от коронавируса будет принимать врач, - Кузин

Автор: 

карантин (16729) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
А что это за карантин, когда клоуны позволяют стотысячную ходу московских попов?? Еще и без масок??
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30.07.2021 10:09 Ответить
+5
Кузю и Ляшко в отставку за церковный ход в период карантина !!!!
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30.07.2021 10:16 Ответить
+4
Я тоже щетаю, шо нинада никаких карантинов и локдаунов. И так экономика Украины похожа на друшлак с этими зе-кретинами. А то опять запретят покупать, лампочки, трусы и батарейки... Кто прищепился, кто нет - их личное дело. Кто прав: ковид дисссиденты и коронабесы - рассудит время
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30.07.2021 10:17 Ответить
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Аппетит приходит с едой.
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30.07.2021 10:01 Ответить
Жерти, жерти, нажератися, як завіщувало найвеличніше Чмо.
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30.07.2021 10:15 Ответить
Доктор Борменталь,каже Преображенский,у нас аврал ..Пандемия внезапно налетела...с чего начнем?
Филлип Филлипыч,а давай рискнем,помнишь у нас водка была не 40* градусов,а 35...давай больным Дупу загоним,глядишь Нобелевскую премию дадут?
Доктор ты гений...звони Самогонщице Дуське с Арбата...
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30.07.2021 10:02 Ответить
Вибори,перевиборів на носі.( В носі,По носі)🙄
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30.07.2021 10:02 Ответить
А что это за карантин, когда клоуны позволяют стотысячную ходу московских попов?? Еще и без масок??
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30.07.2021 10:09 Ответить
Я тоже щетаю, шо нинада никаких карантинов и локдаунов. И так экономика Украины похожа на друшлак с этими зе-кретинами. А то опять запретят покупать, лампочки, трусы и батарейки... Кто прищепился, кто нет - их личное дело. Кто прав: ковид дисссиденты и коронабесы - рассудит время
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30.07.2021 10:17 Ответить
Зачем?, кто хотел-вакцинировался, кто нет- то нет…
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30.07.2021 10:09 Ответить
Чтобы собрать в Киеве 100 000 баранов Хмірь СкреПОНОСкій Вадим Новинский потратил миллиард гривен...,теперь РАБссиянское быдло Путлера точно одиннарот стал
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30.07.2021 10:13 Ответить
Канечна, продлен. С 1 сентября поднятие цен на электроенергию и прочую комуналку. Дабы нарид не высказал массовое недовольство - всем ходить в намордниках и не собираться больше трех
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30.07.2021 10:13 Ответить
Кузю в отставку - вся Одесса без масок
Ладно на улице или на пляже , но в супермаркетах охрана даже не реагирует на лица без масок . В Киеве хоть требуют надеть маску
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30.07.2021 10:15 Ответить
Судячи з усього - чим північніше - тим розумніші в Україні люди! У нас рідко побачиш "босу пику"! Навіть на тролейбусних зупинках!
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30.07.2021 11:26 Ответить
По ярму скучаешь?
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30.07.2021 18:59 Ответить
Кузю и Ляшко в отставку за церковный ход в период карантина !!!!
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30.07.2021 10:16 Ответить
В 988 году в конце июля в Константинополь оправилась делегация из Киевской Руси во главе с князем Владимиром,по некоторым данным 5 000 лучников,домой в Киев 2 авгута 988 года вернулись с ТОМОСом,в те времена,не то что РАБссии,даже Мокшандии Хана Батыя не существовало...,которую он начал строить в 1237 году...,Бараны кремлевские отмечают "свой" типа праздник...
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30.07.2021 10:22 Ответить
А пирамида Хеопса стояла уже 3.5 тыс. лет!!!!!!!!!! .

Египтяне! Вы самые крутые из всех крутых! Тебя не улыбнуло???? Не?
Круче немцев, англичан, американцев и пр.
Согласись, что твой тезис - тупой и избитый....))))
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30.07.2021 10:47 Ответить
Ашо за карантин, кто в курсе?
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30.07.2021 10:25 Ответить
Путлер отдал приказ о праздновании Куликовской битвы 1380 года....в 2030 году,типа юбилей 650 лет.Но самой битвы никогда не было в природе...стаду баранов явно не хватает Скреп и хромосомы...Депилы пля...сказал бы Лавров...
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30.07.2021 10:29 Ответить
Куликовская битва - битва, которой не было..
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30.07.2021 14:15 Ответить
Наступит Год,РАБссии Черный Год...
М.Ю.Лермонтов....
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30.07.2021 10:33 Ответить
Мифологизмы Путлера закончатся ,а дальше Мрак...Золотордынцы Чингизиды Батыя...,Азияты блин,нет у вас истории,и никогда не было...,вы никто...
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30.07.2021 10:43 Ответить
Веике питання: На підставі чого такі тварини, як Кузін і Ляшко, збираються продовжити карантин? На підставі ними ж намальованої "липової" статистики, що грунтується на тестах ПЦР, про які сам розробник цієї метидики К. Мулліс казав, що вона не придатна для виявлення вірусів в організмі людини?
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30.07.2021 11:17 Ответить
Краще ролдовжити для наріду карантин до 31 березня 2014 року, щоб не лякали і не створювали перешкод "зеленим" відпочивати і грабувати.
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30.07.2021 12:21 Ответить
На кузю пора иски готовить один выграет будет прецендент на возмещение вреда.
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30.07.2021 15:16 Ответить
Чтоб тебе и вашим подельникам так в аду дни продлевали, падло.
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30.07.2021 19:13 Ответить
 
 