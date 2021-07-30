Действующий до 31 августа карантин будет продлен, - Кузин. ВИДЕО

Карантин, который пока действует в Украине до 31 августа, будет продлен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом заявил главный санврач Игорь Кузин в эфире "Сніданку з 1+1".

По его словам, ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Если неделю назад фиксировали по три сотни новых случаев, то за минувшие сутки цифра выросла почти до тысячи.

На сколько именно продлят карантин - Кузин пока что не знает.

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