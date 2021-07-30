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Действующий до 31 августа карантин будет продлен, - Кузин. ВИДЕО
Карантин, который пока действует в Украине до 31 августа, будет продлен.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом заявил главный санврач Игорь Кузин в эфире "Сніданку з 1+1".
По его словам, ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Если неделю назад фиксировали по три сотни новых случаев, то за минувшие сутки цифра выросла почти до тысячи.
На сколько именно продлят карантин - Кузин пока что не знает.
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+9 Vasilij VG
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+4 Підлога Маккартні
показать весь комментарий30.07.2021 10:17 Ответить Ссылка
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Филлип Филлипыч,а давай рискнем,помнишь у нас водка была не 40* градусов,а 35...давай больным Дупу загоним,глядишь Нобелевскую премию дадут?
Доктор ты гений...звони Самогонщице Дуське с Арбата...
Ладно на улице или на пляже , но в супермаркетах охрана даже не реагирует на лица без масок . В Киеве хоть требуют надеть маску
Египтяне! Вы самые крутые из всех крутых! Тебя не улыбнуло???? Не?
Круче немцев, англичан, американцев и пр.
Согласись, что твой тезис - тупой и избитый....))))
М.Ю.Лермонтов....