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Новости Борьба с коронавирусом
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Решение о смешивании вакцин от коронавируса будет принимать врач, - Кузин

Решение о смешивании вакцин от коронавируса будет принимать врач, - Кузин

Врач может принять такое только в нескольких случаях. Или это тяжелое, неблагоприятное событие после первой прививки, или гуманитарные проблемы.

Об этом сообщил в интервью "УП" главный санитарный врач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ.

"Основная рекомендация заключалась в том, что, по сути, разрешается смешивание вакцин, но при соблюдении алгоритма. Смешивание той или иной вакцины - это не выбор пациента, это исключительно решение врача, который направляет на вакцинацию", - отметил он.

По словам Кузина, врач может принять такое только в нескольких случаях. Или это тяжелое, неблагоприятное событие после первой прививки, или гуманитарные проблемы.

"Например, если человек за рубежом получил первую прививку Moderna и, вернувшись в Украину, не имеет возможности привиться ею второй раз. К тому же, комбинировать можно или мРНК-вакцины - то есть первая прививка Moderna, вторая - Pfizer или наоборот. Или первая доза AstraZeneca, а вторая - уже мРНК-вакциной, то есть Moderna или Pfizer. Смешивание других типов вакцин сейчас не предусмотрено", - объяснил главный санврач.

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Автор: 

вакцина (3815) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+5
"ВРАЧ".... ну тогда прививаться пойдет только потенциальный самоубийца.
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29.07.2021 11:53 Ответить
+4
Сказал, что терапевт виноват будет, если пациент через неделю кони двинет. Так-то, любая вакцина - это ж одни витамины.
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29.07.2021 11:51 Ответить
+3
Будем смешивать
Решение о смешивании вакцин от коронавируса будет принимать врач, - Кузин - Цензор.НЕТ 1189
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29.07.2021 11:48 Ответить
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Будем смешивать
Решение о смешивании вакцин от коронавируса будет принимать врач, - Кузин - Цензор.НЕТ 1189
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29.07.2021 11:48 Ответить
Сказал, что терапевт виноват будет, если пациент через неделю кони двинет. Так-то, любая вакцина - это ж одни витамины.
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29.07.2021 11:51 Ответить
И сколько людей в Украине умерло в следствие вакциирования, например, Файзром?
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29.07.2021 11:56 Ответить
А вы что, думаете, что такая статистика ведется?
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29.07.2021 17:27 Ответить
А если ты не можешь назвать ни одного доказанного случая смерти в результате вакцинирования, то ты таки п#@дун
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29.07.2021 20:14 Ответить
"ВРАЧ".... ну тогда прививаться пойдет только потенциальный самоубийца.
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29.07.2021 11:53 Ответить
Вацинирует, ваще-то, медсестра
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29.07.2021 11:56 Ответить
А "решение " о смешивании вакцин ( а их последствий не знает ведущая профессура всего мира) будет принимать участковый терапевт, с квалификацией дворника нелегала.
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29.07.2021 12:08 Ответить
А решение о заключении договора с врачом в Украине принимает пациент. А решение о вакцинировании от КОВИДа в Украине тоже принимает пациент.
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29.07.2021 12:09 Ответить
врач - это на россии, от слова врать, а в Украине Лекарь (Лікар)
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29.07.2021 12:07 Ответить
Не лучше Лі ---- Кар ...Кар ....Кар... ( Черный ворон, что ж ты вьешься над моею головой..)
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29.07.2021 12:10 Ответить
Что ищешь, то и находишь...
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29.07.2021 12:13 Ответить
ДЕБИЛЫ!!!! Сваливать на врача ответственность!! Какая у врача может быть компетенция на местах? Это вопросы к производителям и рекомендациям ВОЗ, как и схема лечения ковида. Кстати нашу схему лечения многие критикуют, а взять за примеры успешные в Израиле и т.п. - мозгов и желания в МОЗ нет!!!
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29.07.2021 11:56 Ответить
Какие в наличии остануться те и будут "смешавать" /и медицина тут ни причем, только логистика и коммерция/!
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29.07.2021 11:57 Ответить
Какой врач ? Стоматолог Саша ?
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29.07.2021 12:07 Ответить
Ыыы А откуда врач знает надо ли смешивать и в каких пропорциях?
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29.07.2021 12:16 Ответить
Да какая разнеца, зато крайним будет
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29.07.2021 12:43 Ответить
Докерувались "ЗЕлені" до мишей. Так і кажіть, що "ми дибіли не можемо забезпечити порядок з вакцинацією. Ми кончені і тупі тварі бо не можемо завезти необхідну кількість і налагодити порядок в вакцинуванні".
****** "слуги". Щоб вам всім очі на жопу натягнули.
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29.07.2021 12:47 Ответить
Ага, те что купили диплом и ждут бабла( караул
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29.07.2021 15:04 Ответить
 
 