Решение о смешивании вакцин от коронавируса будет принимать врач, - Кузин

Врач может принять такое только в нескольких случаях. Или это тяжелое, неблагоприятное событие после первой прививки, или гуманитарные проблемы.

Об этом сообщил в интервью "УП" главный санитарный врач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ.

"Основная рекомендация заключалась в том, что, по сути, разрешается смешивание вакцин, но при соблюдении алгоритма. Смешивание той или иной вакцины - это не выбор пациента, это исключительно решение врача, который направляет на вакцинацию", - отметил он.

По словам Кузина, врач может принять такое только в нескольких случаях. Или это тяжелое, неблагоприятное событие после первой прививки, или гуманитарные проблемы.

"Например, если человек за рубежом получил первую прививку Moderna и, вернувшись в Украину, не имеет возможности привиться ею второй раз. К тому же, комбинировать можно или мРНК-вакцины - то есть первая прививка Moderna, вторая - Pfizer или наоборот. Или первая доза AstraZeneca, а вторая - уже мРНК-вакциной, то есть Moderna или Pfizer. Смешивание других типов вакцин сейчас не предусмотрено", - объяснил главный санврач.

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