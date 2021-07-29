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В трех регионах угрожающая тенденция COVID-заболеваемости, - Кузин
Сейчас в Украине нет признаков вспышки заболеваемости коронавирусом. Однако три региона показывают угрожающую тенденцию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главного санврача Игоря Кузина в интервью "Украинской правде".
По его словам, большинство регионов находится на уровне плато.
"Пока мы можем сказать, что в Украине нет признаков вспышки заболеваемости ковидом. По итогам нескольких прошедших дней мы видим, что большинство регионов находится на уровне плато. Угрожающую тенденцию сейчас показывает Киев, Харьковская и Луганская области", - сказал Кузин.
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Киев, Харьковская и Луганская области - сказал мегаэксперд
Не знаю, как во второй и третьей, а вот в Киеве пакашто намордники в магазинах таскают зачемто.
Такой вот облом ковидобесам.
Элементарная логика.
А в итоге именно у вас "угрожающая тенденция" (с) заголовок.