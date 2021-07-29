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Новости Коронавирус и карантин
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В трех регионах угрожающая тенденция COVID-заболеваемости, - Кузин

В трех регионах угрожающая тенденция COVID-заболеваемости, - Кузин

Сейчас в Украине нет признаков вспышки заболеваемости коронавирусом. Однако три региона показывают угрожающую тенденцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главного санврача Игоря Кузина в интервью "Украинской правде".

По его словам, большинство регионов находится на уровне плато.

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"Пока мы можем сказать, что в Украине нет признаков вспышки заболеваемости ковидом. По итогам нескольких прошедших дней мы видим, что большинство регионов находится на уровне плато. Угрожающую тенденцию сейчас показывает Киев, Харьковская и Луганская области", - сказал Кузин.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25792) Минздрав (4905) Харьковщина (5577) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Луганская область (6516)


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Топ комментарии
+4
А в Херсонской, Николаевской, Одесской народ днём тусит на пляжах, а по ночам в забегаловках - иничо!
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29.07.2021 11:05 Ответить
+2
Да народ отдыхающий из западных областей и центральных в магазины АТБ, КОПЕЙКА, ТАВРИЯ В без масок ходят как у себя дома и на замечания охранника ещё и не довольны мол мы приехали ОТДЫХАТЬ , а не в масках ходить.
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29.07.2021 11:13 Ответить
+1
Заболеваемость в Херсонской обл. увеличилась. По причинам Вами выше описаными.
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29.07.2021 11:12 Ответить
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А в Херсонской, Николаевской, Одесской народ днём тусит на пляжах, а по ночам в забегаловках - иничо!
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29.07.2021 11:05 Ответить
Заболеваемость в Херсонской обл. увеличилась. По причинам Вами выше описаными.
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29.07.2021 11:12 Ответить
Статью читали? Не?
Киев, Харьковская и Луганская области - сказал мегаэксперд

Не знаю, как во второй и третьей, а вот в Киеве пакашто намордники в магазинах таскают зачемто.
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29.07.2021 11:15 Ответить
Звісно що читав. Але підвищення в "Киев, Харьковская и Луганская области" це ще не означа зниження в тій же Херсонскій. В них просто значно більший відсоток підвищення.
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29.07.2021 11:41 Ответить
Это означает, что тус на пляжах с забегаловками, намордники и процент вакцинированных никак не влияют на распространение вирусца.

Такой вот облом ковидобесам.
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29.07.2021 11:47 Ответить
По кількості захворівших Херсонська обл. майже завжди (до липня) пасла задніх. Тепер про це не скажеш.
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29.07.2021 11:53 Ответить
Если люди приезжают на недельку-другую отдохнуть в Одесскую или Херсонскую обл и ловят там вирус, то значительной части из них поставят диагноз уже по возвращению домой.
Элементарная логика.
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29.07.2021 12:20 Ответить
Под угрожающей тенденцией подразумевается снижение уровня заболеваемости.
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29.07.2021 11:20 Ответить
Ачо,лето,жара,июль)...
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29.07.2021 11:11 Ответить
Да народ отдыхающий из западных областей и центральных в магазины АТБ, КОПЕЙКА, ТАВРИЯ В без масок ходят как у себя дома и на замечания охранника ещё и не довольны мол мы приехали ОТДЫХАТЬ , а не в масках ходить.
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29.07.2021 11:13 Ответить
Ничо уже в АТБ охранники против безмасочников не имеют. Это из Херсонской области сведения.
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29.07.2021 11:14 Ответить
АТБ это гадючник чистой воды. Там охранник стоит только для того, чтобы ему крикнули "ОХРАНА ОТМЕНА" больше ни каких функций от не выполняет.
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29.07.2021 11:18 Ответить
Ага, а в копейках, тавриях (ни разу не видел кстате) сплошь английские лорды таряться
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29.07.2021 11:23 Ответить
у нас в Харькове на кассах безмасочников не обслуживают - лично видел, как на замечания охранника на кассе - баран долго пререкался, распыляя своими бацилами по очереди а потом бросил товар и ушел
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29.07.2021 11:20 Ответить
Вот видите.
А в итоге именно у вас "угрожающая тенденция" (с) заголовок.
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29.07.2021 11:23 Ответить
Кстате тоже самое видел в Киеве - ещё и полиция рядом стояла. И опять жеж - "угожающая тенденция"
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29.07.2021 11:27 Ответить
Давайте ще хресні ходи мордорського патріархату влаштовуйте з мокшанськими падсталомніками, може так і поборемо covid.
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29.07.2021 11:18 Ответить
Якраз ті області, де більше всіх транзитних кацапів. Косоворотці потрібно знову вас закрити по квартирах, а то ходите і дивитеся незадоволенними оченятами, а йому сцикотно, тому і "проспав" потрапляння в Україну кацапів заражених "Дельта".
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29.07.2021 12:22 Ответить
 
 