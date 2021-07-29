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У трьох регіонах загрозлива тенденція COVID-захворюваності, - Кузін
Зараз в Україні немає ознак спалаху захворюваності на коронавірус. Однак три регіони показують загрозливу тенденцію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву головного санлікаря Ігоря Кузіна в інтерв'ю "Українській правді".
За його словами, більшість регіонів перебуває на рівні плато.
"Поки ми можемо сказати, що в Україні немає ознак спалаху захворюваності ковідом. За підсумками декількох минулих днів ми бачимо, що більшість регіонів - на рівні плато. Загрозливу тенденцію зараз показує Київ, Харківська та Луганська області", - сказав Кузін.
Топ коментарі
+4 Eugen Mk
показати весь коментар29.07.2021 11:05 Відповісти Посилання
+2 Victory Vit
показати весь коментар29.07.2021 11:13 Відповісти Посилання
+1 Alex_dos
показати весь коментар29.07.2021 11:12 Відповісти Посилання
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Киев, Харьковская и Луганская области - сказал мегаэксперд
Не знаю, как во второй и третьей, а вот в Киеве пакашто намордники в магазинах таскают зачемто.
Такой вот облом ковидобесам.
Элементарная логика.
А в итоге именно у вас "угрожающая тенденция" (с) заголовок.