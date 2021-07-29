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Новини Коронавірус і карантин
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У трьох регіонах загрозлива тенденція COVID-захворюваності, - Кузін

У трьох регіонах загрозлива тенденція COVID-захворюваності, - Кузін

Зараз в Україні немає ознак спалаху захворюваності на коронавірус. Однак три регіони показують загрозливу тенденцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву головного санлікаря Ігоря Кузіна в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, більшість регіонів перебуває на рівні плато.

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"Поки ми можемо сказати, що в Україні немає ознак спалаху захворюваності ковідом. За підсумками декількох минулих днів ми бачимо, що більшість регіонів -  на рівні плато. Загрозливу тенденцію зараз показує Київ, Харківська та Луганська області", - сказав Кузін.

карантин (18172) Київ (19791) МОЗ (5405) Харківщина (6054) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Луганська область (4899)


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Топ коментарі
+4
А в Херсонской, Николаевской, Одесской народ днём тусит на пляжах, а по ночам в забегаловках - иничо!
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29.07.2021 11:05 Відповісти
+2
Да народ отдыхающий из западных областей и центральных в магазины АТБ, КОПЕЙКА, ТАВРИЯ В без масок ходят как у себя дома и на замечания охранника ещё и не довольны мол мы приехали ОТДЫХАТЬ , а не в масках ходить.
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29.07.2021 11:13 Відповісти
+1
Заболеваемость в Херсонской обл. увеличилась. По причинам Вами выше описаными.
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29.07.2021 11:12 Відповісти
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А в Херсонской, Николаевской, Одесской народ днём тусит на пляжах, а по ночам в забегаловках - иничо!
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29.07.2021 11:05 Відповісти
Заболеваемость в Херсонской обл. увеличилась. По причинам Вами выше описаными.
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29.07.2021 11:12 Відповісти
Статью читали? Не?
Киев, Харьковская и Луганская области - сказал мегаэксперд

Не знаю, как во второй и третьей, а вот в Киеве пакашто намордники в магазинах таскают зачемто.
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29.07.2021 11:15 Відповісти
Звісно що читав. Але підвищення в "Киев, Харьковская и Луганская области" це ще не означа зниження в тій же Херсонскій. В них просто значно більший відсоток підвищення.
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29.07.2021 11:41 Відповісти
Это означает, что тус на пляжах с забегаловками, намордники и процент вакцинированных никак не влияют на распространение вирусца.

Такой вот облом ковидобесам.
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29.07.2021 11:47 Відповісти
По кількості захворівших Херсонська обл. майже завжди (до липня) пасла задніх. Тепер про це не скажеш.
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29.07.2021 11:53 Відповісти
Если люди приезжают на недельку-другую отдохнуть в Одесскую или Херсонскую обл и ловят там вирус, то значительной части из них поставят диагноз уже по возвращению домой.
Элементарная логика.
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29.07.2021 12:20 Відповісти
Под угрожающей тенденцией подразумевается снижение уровня заболеваемости.
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29.07.2021 11:20 Відповісти
Ачо,лето,жара,июль)...
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29.07.2021 11:11 Відповісти
Да народ отдыхающий из западных областей и центральных в магазины АТБ, КОПЕЙКА, ТАВРИЯ В без масок ходят как у себя дома и на замечания охранника ещё и не довольны мол мы приехали ОТДЫХАТЬ , а не в масках ходить.
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29.07.2021 11:13 Відповісти
Ничо уже в АТБ охранники против безмасочников не имеют. Это из Херсонской области сведения.
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29.07.2021 11:14 Відповісти
АТБ это гадючник чистой воды. Там охранник стоит только для того, чтобы ему крикнули "ОХРАНА ОТМЕНА" больше ни каких функций от не выполняет.
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29.07.2021 11:18 Відповісти
Ага, а в копейках, тавриях (ни разу не видел кстате) сплошь английские лорды таряться
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29.07.2021 11:23 Відповісти
у нас в Харькове на кассах безмасочников не обслуживают - лично видел, как на замечания охранника на кассе - баран долго пререкался, распыляя своими бацилами по очереди а потом бросил товар и ушел
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29.07.2021 11:20 Відповісти
Вот видите.
А в итоге именно у вас "угрожающая тенденция" (с) заголовок.
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29.07.2021 11:23 Відповісти
Кстате тоже самое видел в Киеве - ещё и полиция рядом стояла. И опять жеж - "угожающая тенденция"
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29.07.2021 11:27 Відповісти
Давайте ще хресні ходи мордорського патріархату влаштовуйте з мокшанськими падсталомніками, може так і поборемо covid.
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29.07.2021 11:18 Відповісти
Якраз ті області, де більше всіх транзитних кацапів. Косоворотці потрібно знову вас закрити по квартирах, а то ходите і дивитеся незадоволенними оченятами, а йому сцикотно, тому і "проспав" потрапляння в Україну кацапів заражених "Дельта".
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29.07.2021 12:22 Відповісти
 
 