У трьох регіонах загрозлива тенденція COVID-захворюваності, - Кузін

Зараз в Україні немає ознак спалаху захворюваності на коронавірус. Однак три регіони показують загрозливу тенденцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву головного санлікаря Ігоря Кузіна в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, більшість регіонів перебуває на рівні плато.

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"Поки ми можемо сказати, що в Україні немає ознак спалаху захворюваності ковідом. За підсумками декількох минулих днів ми бачимо, що більшість регіонів - на рівні плато. Загрозливу тенденцію зараз показує Київ, Харківська та Луганська області", - сказав Кузін.