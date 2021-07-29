Рішення про змішування вакцин проти коронавірусу ухвалюватиме лікар, - Кузін

Лікар може вирішити так лише в декількох випадках. Або це важка, несприятлива подія після першого щеплення, або гуманітарні проблеми.

Про це повідомив в інтерв'ю "УП" головний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.

"Основна рекомендація полягала в тому, що по суті дозволяється змішування вакцин, але за дотримання алгоритму. Змішування тієї чи іншої вакцини – це не вибір пацієнта, це виключно рішення лікаря, який направляє на вакцинацію", - зазначив він.

За словами Кузіна, лікар може ухвалити таке лише в кількох випадках. Або це важка, несприятлива подія після першого щеплення, або гуманітарні проблеми.

"Наприклад, якщо людина за кордоном отримала перше щеплення Moderna і, повернувшись до України, не має можливості щепитися нею вдруге. До того ж комбінувати можна або мРНК-вакцини – тобто перше щеплення Moderna, друге – Pfizer або навпаки. Або перша доза AstraZeneca, а друга – вже мРНК-вакциною, тобто Moderna або Pfizer. Змішування інших типів вакцин зараз не передбачено", - пояснив головний санлікар.

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