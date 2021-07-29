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Новини Боротьба з коронавірусом
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Рішення про змішування вакцин проти коронавірусу ухвалюватиме лікар, - Кузін

Рішення про змішування вакцин проти коронавірусу ухвалюватиме лікар, - Кузін

Лікар може вирішити так лише в декількох випадках. Або це важка, несприятлива подія після першого щеплення, або гуманітарні проблеми.

Про це повідомив в інтерв'ю "УП" головний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.

"Основна рекомендація полягала в тому, що по суті дозволяється змішування вакцин, але за дотримання алгоритму. Змішування тієї чи іншої вакцини – це не вибір пацієнта, це виключно рішення лікаря, який направляє на вакцинацію", - зазначив він.

За словами Кузіна, лікар може ухвалити таке лише в кількох випадках. Або це важка, несприятлива подія після першого щеплення, або гуманітарні проблеми.

"Наприклад, якщо людина за кордоном отримала перше щеплення Moderna і, повернувшись до України, не має можливості щепитися нею вдруге. До того ж комбінувати можна або мРНК-вакцини – тобто перше щеплення Moderna, друге – Pfizer або навпаки. Або перша доза AstraZeneca, а друга – вже мРНК-вакциною, тобто Moderna або Pfizer. Змішування інших типів вакцин зараз не передбачено", - пояснив головний санлікар.

Також читайте: У трьох регіонах загрозлива тенденція COVID-захворюваності, - Кузін

Автор: 

вакцина (4419) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+5
"ВРАЧ".... ну тогда прививаться пойдет только потенциальный самоубийца.
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29.07.2021 11:53 Відповісти
+4
Сказал, что терапевт виноват будет, если пациент через неделю кони двинет. Так-то, любая вакцина - это ж одни витамины.
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29.07.2021 11:51 Відповісти
+3
Будем смешивать
Решение о смешивании вакцин от коронавируса будет принимать врач, - Кузин - Цензор.НЕТ 1189
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29.07.2021 11:48 Відповісти
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Будем смешивать
Решение о смешивании вакцин от коронавируса будет принимать врач, - Кузин - Цензор.НЕТ 1189
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29.07.2021 11:48 Відповісти
Сказал, что терапевт виноват будет, если пациент через неделю кони двинет. Так-то, любая вакцина - это ж одни витамины.
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29.07.2021 11:51 Відповісти
И сколько людей в Украине умерло в следствие вакциирования, например, Файзром?
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29.07.2021 11:56 Відповісти
А вы что, думаете, что такая статистика ведется?
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29.07.2021 17:27 Відповісти
А если ты не можешь назвать ни одного доказанного случая смерти в результате вакцинирования, то ты таки п#@дун
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29.07.2021 20:14 Відповісти
"ВРАЧ".... ну тогда прививаться пойдет только потенциальный самоубийца.
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29.07.2021 11:53 Відповісти
Вацинирует, ваще-то, медсестра
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29.07.2021 11:56 Відповісти
А "решение " о смешивании вакцин ( а их последствий не знает ведущая профессура всего мира) будет принимать участковый терапевт, с квалификацией дворника нелегала.
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29.07.2021 12:08 Відповісти
А решение о заключении договора с врачом в Украине принимает пациент. А решение о вакцинировании от КОВИДа в Украине тоже принимает пациент.
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29.07.2021 12:09 Відповісти
врач - это на россии, от слова врать, а в Украине Лекарь (Лікар)
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29.07.2021 12:07 Відповісти
Не лучше Лі ---- Кар ...Кар ....Кар... ( Черный ворон, что ж ты вьешься над моею головой..)
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29.07.2021 12:10 Відповісти
Что ищешь, то и находишь...
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29.07.2021 12:13 Відповісти
ДЕБИЛЫ!!!! Сваливать на врача ответственность!! Какая у врача может быть компетенция на местах? Это вопросы к производителям и рекомендациям ВОЗ, как и схема лечения ковида. Кстати нашу схему лечения многие критикуют, а взять за примеры успешные в Израиле и т.п. - мозгов и желания в МОЗ нет!!!
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29.07.2021 11:56 Відповісти
Какие в наличии остануться те и будут "смешавать" /и медицина тут ни причем, только логистика и коммерция/!
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29.07.2021 11:57 Відповісти
Какой врач ? Стоматолог Саша ?
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29.07.2021 12:07 Відповісти
Ыыы А откуда врач знает надо ли смешивать и в каких пропорциях?
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29.07.2021 12:16 Відповісти
Да какая разнеца, зато крайним будет
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29.07.2021 12:43 Відповісти
Докерувались "ЗЕлені" до мишей. Так і кажіть, що "ми дибіли не можемо забезпечити порядок з вакцинацією. Ми кончені і тупі тварі бо не можемо завезти необхідну кількість і налагодити порядок в вакцинуванні".
****** "слуги". Щоб вам всім очі на жопу натягнули.
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29.07.2021 12:47 Відповісти
Ага, те что купили диплом и ждут бабла( караул
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29.07.2021 15:04 Відповісти
 
 