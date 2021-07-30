Чинний до 31 серпня карантин буде продовжено, - Кузін. ВIДЕО

Карантин, який поки діє в Україні до 31 серпня, буде продовжено.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це заявив головний санлікар Ігор Кузін в ефірі "Сніданку з "1 + 1".

Ситуація з коронавірусом в країні погіршується, підтверджує головний санітарний лікар. Бо, якщо тиждень тому у МОЗ фіксували по три сотні нових випадків, за минулу добу цифра захворювання зросла майже до тисячі.

На скільки саме продовжать карантин - Кузін поки що не знає.

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