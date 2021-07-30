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Чинний до 31 серпня карантин буде продовжено, - Кузін. ВIДЕО
Карантин, який поки діє в Україні до 31 серпня, буде продовжено.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це заявив головний санлікар Ігор Кузін в ефірі "Сніданку з "1 + 1".
Ситуація з коронавірусом в країні погіршується, підтверджує головний санітарний лікар. Бо, якщо тиждень тому у МОЗ фіксували по три сотні нових випадків, за минулу добу цифра захворювання зросла майже до тисячі.
На скільки саме продовжать карантин - Кузін поки що не знає.
Топ коментарі
+9 Vasilij VG
показати весь коментар30.07.2021 10:09 Відповісти Посилання
+5 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар30.07.2021 10:16 Відповісти Посилання
+4 Підлога Маккартні
показати весь коментар30.07.2021 10:17 Відповісти Посилання
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Филлип Филлипыч,а давай рискнем,помнишь у нас водка была не 40* градусов,а 35...давай больным Дупу загоним,глядишь Нобелевскую премию дадут?
Доктор ты гений...звони Самогонщице Дуське с Арбата...
Ладно на улице или на пляже , но в супермаркетах охрана даже не реагирует на лица без масок . В Киеве хоть требуют надеть маску
Египтяне! Вы самые крутые из всех крутых! Тебя не улыбнуло???? Не?
Круче немцев, англичан, американцев и пр.
Согласись, что твой тезис - тупой и избитый....))))
М.Ю.Лермонтов....