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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Чинний до 31 серпня карантин буде продовжено, - Кузін. ВIДЕО

Карантин, який поки діє в Україні до 31 серпня, буде продовжено.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це заявив головний санлікар Ігор Кузін в ефірі "Сніданку з "1 + 1".

Ситуація з коронавірусом в країні погіршується, підтверджує головний санітарний лікар. Бо, якщо тиждень тому у МОЗ фіксували по три сотні нових випадків, за минулу добу цифра захворювання зросла майже до тисячі.

На скільки саме продовжать карантин - Кузін поки що не знає.

Також читайте: Рішення про змішування вакцин проти коронавірусу ухвалюватиме лікар, - Кузін

карантин (18172) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
А что это за карантин, когда клоуны позволяют стотысячную ходу московских попов?? Еще и без масок??
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30.07.2021 10:09 Відповісти
+5
Кузю и Ляшко в отставку за церковный ход в период карантина !!!!
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30.07.2021 10:16 Відповісти
+4
Я тоже щетаю, шо нинада никаких карантинов и локдаунов. И так экономика Украины похожа на друшлак с этими зе-кретинами. А то опять запретят покупать, лампочки, трусы и батарейки... Кто прищепился, кто нет - их личное дело. Кто прав: ковид дисссиденты и коронабесы - рассудит время
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30.07.2021 10:17 Відповісти
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30.07.2021 10:01 Відповісти
Жерти, жерти, нажератися, як завіщувало найвеличніше Чмо.
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30.07.2021 10:15 Відповісти
Доктор Борменталь,каже Преображенский,у нас аврал ..Пандемия внезапно налетела...с чего начнем?
Филлип Филлипыч,а давай рискнем,помнишь у нас водка была не 40* градусов,а 35...давай больным Дупу загоним,глядишь Нобелевскую премию дадут?
Доктор ты гений...звони Самогонщице Дуське с Арбата...
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30.07.2021 10:02 Відповісти
Вибори,перевиборів на носі.( В носі,По носі)🙄
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30.07.2021 10:02 Відповісти
А что это за карантин, когда клоуны позволяют стотысячную ходу московских попов?? Еще и без масок??
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30.07.2021 10:09 Відповісти
Я тоже щетаю, шо нинада никаких карантинов и локдаунов. И так экономика Украины похожа на друшлак с этими зе-кретинами. А то опять запретят покупать, лампочки, трусы и батарейки... Кто прищепился, кто нет - их личное дело. Кто прав: ковид дисссиденты и коронабесы - рассудит время
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30.07.2021 10:17 Відповісти
Зачем?, кто хотел-вакцинировался, кто нет- то нет…
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30.07.2021 10:09 Відповісти
Чтобы собрать в Киеве 100 000 баранов Хмірь СкреПОНОСкій Вадим Новинский потратил миллиард гривен...,теперь РАБссиянское быдло Путлера точно одиннарот стал
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30.07.2021 10:13 Відповісти
Канечна, продлен. С 1 сентября поднятие цен на электроенергию и прочую комуналку. Дабы нарид не высказал массовое недовольство - всем ходить в намордниках и не собираться больше трех
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30.07.2021 10:13 Відповісти
Кузю в отставку - вся Одесса без масок
Ладно на улице или на пляже , но в супермаркетах охрана даже не реагирует на лица без масок . В Киеве хоть требуют надеть маску
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30.07.2021 10:15 Відповісти
Судячи з усього - чим північніше - тим розумніші в Україні люди! У нас рідко побачиш "босу пику"! Навіть на тролейбусних зупинках!
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30.07.2021 11:26 Відповісти
По ярму скучаешь?
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30.07.2021 18:59 Відповісти
Кузю и Ляшко в отставку за церковный ход в период карантина !!!!
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30.07.2021 10:16 Відповісти
В 988 году в конце июля в Константинополь оправилась делегация из Киевской Руси во главе с князем Владимиром,по некоторым данным 5 000 лучников,домой в Киев 2 авгута 988 года вернулись с ТОМОСом,в те времена,не то что РАБссии,даже Мокшандии Хана Батыя не существовало...,которую он начал строить в 1237 году...,Бараны кремлевские отмечают "свой" типа праздник...
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30.07.2021 10:22 Відповісти
А пирамида Хеопса стояла уже 3.5 тыс. лет!!!!!!!!!! .

Египтяне! Вы самые крутые из всех крутых! Тебя не улыбнуло???? Не?
Круче немцев, англичан, американцев и пр.
Согласись, что твой тезис - тупой и избитый....))))
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30.07.2021 10:47 Відповісти
Ашо за карантин, кто в курсе?
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30.07.2021 10:25 Відповісти
Путлер отдал приказ о праздновании Куликовской битвы 1380 года....в 2030 году,типа юбилей 650 лет.Но самой битвы никогда не было в природе...стаду баранов явно не хватает Скреп и хромосомы...Депилы пля...сказал бы Лавров...
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30.07.2021 10:29 Відповісти
Куликовская битва - битва, которой не было..
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30.07.2021 14:15 Відповісти
Наступит Год,РАБссии Черный Год...
М.Ю.Лермонтов....
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30.07.2021 10:33 Відповісти
Мифологизмы Путлера закончатся ,а дальше Мрак...Золотордынцы Чингизиды Батыя...,Азияты блин,нет у вас истории,и никогда не было...,вы никто...
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30.07.2021 10:43 Відповісти
Веике питання: На підставі чого такі тварини, як Кузін і Ляшко, збираються продовжити карантин? На підставі ними ж намальованої "липової" статистики, що грунтується на тестах ПЦР, про які сам розробник цієї метидики К. Мулліс казав, що вона не придатна для виявлення вірусів в організмі людини?
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30.07.2021 11:17 Відповісти
Краще ролдовжити для наріду карантин до 31 березня 2014 року, щоб не лякали і не створювали перешкод "зеленим" відпочивати і грабувати.
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30.07.2021 12:21 Відповісти
На кузю пора иски готовить один выграет будет прецендент на возмещение вреда.
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30.07.2021 15:16 Відповісти
Чтоб тебе и вашим подельникам так в аду дни продлевали, падло.
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30.07.2021 19:13 Відповісти
 
 