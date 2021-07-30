Україна вперше за 30 років отримала Стратегію зовнішньополітичної діяльності, - Кулеба

Стратегію затвердила Рада національної безпеки та оборони.

Про це на брифінгу за результатами засідання РНБО заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулася історична подія. Вперше за 30 років незалежності Україна отримала чітку, зрозумілу і змістовну стратегію зовнішньополітичної діяльності", - сказав він.

За словами Кулеби, раніше через відсутність стратегії Україна проходила через "хитання з одного боку в інший".

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Документ визначає мету зовнішньої політики держави - утвердження України у світі як сильної й авторитетної європейської країни. Досягнення цієї мети буде відбуватися за 6 пріоритетними напрямками:

1) Забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України.

2) Протидія агресивній політиці Російської Федерації.

3) Курс на членство в ЄС і НАТО.

4) Просування українського експорту і залучення інвестицій.

5) Захист прав та інтересів громадян України за кордоном.

6) Просування позитивного іміджу України у світі.

Загалом у стратегії 250 пунктів. Вони передбачають, що Україна позиціонує себе як активного учасника міжнародної політики; формує архітектуру безпеки в регіоні та світі; є країною нових економічних можливостей.