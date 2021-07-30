УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3527 відвідувачів онлайн
Новини
2 223 80

Україна вперше за 30 років отримала Стратегію зовнішньополітичної діяльності, - Кулеба

Україна вперше за 30 років отримала Стратегію зовнішньополітичної діяльності, - Кулеба

Стратегію затвердила Рада національної безпеки та оборони.

Про це на брифінгу за результатами засідання РНБО заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулася історична подія. Вперше за 30 років незалежності Україна отримала чітку, зрозумілу і змістовну стратегію зовнішньополітичної діяльності", - сказав він.

За словами Кулеби, раніше через відсутність стратегії Україна проходила через "хитання з одного боку в інший".

Читайте також: Кулеба представив першу Стратегію публічної дипломатії МЗС України і назвав сім її напрямів

Документ визначає мету зовнішньої політики держави - утвердження України у світі як сильної й авторитетної європейської країни. Досягнення цієї мети буде відбуватися за 6 пріоритетними напрямками:

1) Забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України.

2) Протидія агресивній політиці Російської Федерації.

3) Курс на членство в ЄС і НАТО.

4) Просування українського експорту і залучення інвестицій.

5) Захист прав та інтересів громадян України за кордоном.

6) Просування позитивного іміджу України у світі.

Загалом у стратегії 250 пунктів. Вони передбачають, що Україна позиціонує себе як активного учасника міжнародної політики; формує архітектуру безпеки в регіоні та світі; є країною нових економічних можливостей.

Автор: 

МЗС (4203) РНБО (2303) стратегія (202) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Всі ці пункти 2014 року! Ваша зелена стратегія ось на цій світлині:

Украина впервые за 30 лет получила Стратегию внешнеполитической деятельности, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2848
показати весь коментар
30.07.2021 18:58 Відповісти
+11
имитация бурной деятельности
показати весь коментар
30.07.2021 18:57 Відповісти
+11
Украина впервые за 30 лет получила Стратегию внешнеполитической деятельности, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8789
показати весь коментар
30.07.2021 19:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
имитация бурной деятельности
показати весь коментар
30.07.2021 18:57 Відповісти
Кулебу потрібно звільнити після підписання угоди між США та Німеччиною про добудову та експлуатацію газогону Північний потік-2. Більші провали були тільки в порошенка під час підписання Мінських угод! Це катастрофа і за неї мають нести відповідальність всіх хто причетний до невдалої дипломатії! Посла в США, зняти, посла в Німеччині зняти, міністра МЗС зняти, Єрмаку сувору догану, тільки тоді США будуть бачити що Україна реально занепокоєна підписанням зрадницького договору! Ми маємо чітку артикулювати своє бачення ситуації ще до поїздки Зеленського на зустріч з Байденом. В Україні мають летіти голови всіх хто недопрацював і публічно влада має пояснювати що це все через брудну оборудку США та Німеччини, яку Україна не змогла унеможливити! Запуск Північного потоку-2 це зупинка транзиту газу взимку і сотні тисяч загиблих українців від переохолодження!
показати весь коментар
30.07.2021 19:46 Відповісти
КАЦАП ТЫ ЛУЧШЕ МОЖЕШЬ ! ЗАКРОЙ СВОЙ ПОГАНЫЙ РОТ!!!
показати весь коментар
30.07.2021 20:45 Відповісти
Або, як говорить їх улюблений депутат, «тупой собачий рот».
показати весь коментар
30.07.2021 23:39 Відповісти
Коли когось звинувачуєш в кацапізмі, то хоча б спробуй писати українською, бо якось дебільно виглядає.
показати весь коментар
31.07.2021 09:48 Відповісти
Всі ці пункти 2014 року! Ваша зелена стратегія ось на цій світлині:

Украина впервые за 30 лет получила Стратегию внешнеполитической деятельности, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2848
показати весь коментар
30.07.2021 18:58 Відповісти
Украина впервые за 30 лет получила Стратегию внешнеполитической деятельности, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8789
показати весь коментар
30.07.2021 19:05 Відповісти
Вы не совсем понимаете, что происходит - всего какие-нибудь два года у власти и чел почти въехал чем живет страна с 14-го года! Да, ещё с запаздыванием на 6-7 лет, но никто от него и этого не ожидал!
показати весь коментар
27.08.2021 19:02 Відповісти
А як же розворот на Китай, зєбіли блд??!!
показати весь коментар
30.07.2021 19:03 Відповісти
Оно и видно. Просрали все и на всех фронтах. Вот это стратегия, так стратегия.
показати весь коментар
30.07.2021 19:03 Відповісти
а было что просырать?)))
показати весь коментар
30.07.2021 19:23 Відповісти
Вам в Раше нечего. За последние 20 лет просрано все. Наслаждайтесь
показати весь коментар
30.07.2021 19:27 Відповісти
ну с рашкой все понятно, какие великие достижения были просраны зеленским?)))
показати весь коментар
30.07.2021 19:31 Відповісти
топ-топ в Гугл.
показати весь коментар
30.07.2021 19:32 Відповісти
результат выборов 2019г. я и без гугля знаю)))
показати весь коментар
30.07.2021 19:38 Відповісти
Ну вот и кушайте. Смачного и не сильно обляпайтесь.
показати весь коментар
30.07.2021 19:42 Відповісти
значит выборы, как оценка достижений вас не вполне устраивают?))) ну тогда будем читать умные комменты на цензоре и подсчитывать лайки)))
показати весь коментар
30.07.2021 19:55 Відповісти
Т.е. когда люмпен выбирал вора и любителя ***** Яныка -- это было хорошо? Меня это, действительно, не устроило в отличие от вас. Смачного.
показати весь коментар
30.07.2021 20:02 Відповісти
откуда вы знаете, что меня это устроило? но я знаю одного человека, который пошел работать в правительство при яныке, которого в отличие от вас и меня, это вполне тогда устраивало)))
показати весь коментар
30.07.2021 20:08 Відповісти
Ну вы же выбрали реинкарнацию рыгов снова во власть, значит вас это устроило. Доказано эмпирически.
показати весь коментар
30.07.2021 20:10 Відповісти
все наоборот народ отстранил одного из основателя партии рыгов порошенко, который с 2005г работал на разных гос.должностях и за это время превратился из простого никому неизвестному до 2004г миллионера в миллиардера, входящего в 10 самых богатых людей украины)))
показати весь коментар
30.07.2021 20:21 Відповісти
Вранье. Снова тупое вранье.Порошенко никогда не был основателем партии рыгов. Этот тупой фейк не используют уже даже самые тупые зебилы. Вы исключение.
показати весь коментар
30.07.2021 20:23 Відповісти
очень хорошо, что вы не отрицаете, тот факт что находясь на гос службе он превратился в одного из самых богатых людей украины.))) ну а в партии регионов этот святой человек тоже не состоял?)))
показати весь коментар
30.07.2021 20:46 Відповісти
Опять вранье. И опять тупое вранье. Вы прямо уникум по упорной тупости. Он не состоял. И самое смешное, что когда, согласно вашему дебильному фейку, "Партия солидарности Украины" (потом "Солидарность") типа входила в число "сооснователей" ПР, то Порох не мог чисто физически входить в число ее отцов основателей, т.к. "Солидарность" в то время возглавлял Михаил Антонюк. Председателем "Солидарности" Порох стал только в декабре 2001 года, когда она присоединилась к блоку "Наша Украина". Вы бы проверяли инфу в сети перед тем, как так по дебильному врать. Ну и что снова соврете такое по тупее?
показати весь коментар
30.07.2021 21:10 Відповісти
Создание Партии регионов [ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Party_of_Regions&action=edit&section=3 править ]
17 ноября 2000 г. на III внеочередном съезде партии было принято решение о слиянии пяти политических партий: « https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=For_Beautiful_Ukraine&action=edit&redlink=1 За прекрасную Украину» ( https://en.wikipedia.org/wiki/Leonid_Chernovetsky Леонид Черновецкий ), https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=All-Ukrainian_Party_of_Pensioners&action=edit&redlink=1 Всеукраинской партии пенсионеров (А. Капуста), https://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_Labor_(Ukraine) Партии труда (Валентин Ландык), https://en.wikipedia.org/wiki/Solidarity_(Ukraine) Партии солидарности. Украина ( https://en.wikipedia.org/wiki/Petro_Poroshenko Петр Порошенко ) и Партия регионального возрождения Украины ( https://en.wikipedia.org/wiki/Volodymyr_Vasylyovych_Rybak Владимир Рыбак ) в новую под названием Партия регионального возрождения «Трудовая солидарность Украины». Сопредседателями нового политического строя стали https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Valentyn_Landyk&action=edit&redlink=1 Валентин Ландык , https://en.wikipedia.org/wiki/Petro_Poroshenko Петр Порошенко и https://en.wikipedia.org/wiki/Volodymyr_Vasylyovych_Rybak Владимир Рыбак . Также до слиянияhttps://en.wikipedia.org/wiki/Solidarity_(Ukraine) Партия Солидарности Украины была полностью покинута ее базовой партией https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Serhiy_Dovhan&action=edit&redlink=1 Сергея Довгана , https://en.wikipedia.org/wiki/Peasant_Party_of_Ukraine Крестьянской партией Украины , которая распустила свой союз с Солидарностью. 21 февраля 2001 года https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Justice_(Ukraine) Минюст зарегистрировал вновь созданную Партию регионального возрождения «Трудовая солидарность Украины». https://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_Regions правда на английском, но думаю, что такой умник как вы осилит)))
показати весь коментар
30.07.2021 21:41 Відповісти
Я понимаю, что вы тупо упорный. Но даже в этом нужно иметь меру. Еще раз для тупо упорного.

".... Солідарність
Партію Солідарність створено в травні 2000.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-14 [14] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-15 [15] Першим головою партії «Солідарність» був https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Михайло Антонюк , з https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 15 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 р. ним став https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петро Порошенко .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-:0-16 [16] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-17 [17] У грудні 2001 року партія приєдналася до виборчого блоку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%C2%BB «Наша Україна» , а її лідер, Петро Порошенко, став керівником виборчого штабу блоку. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2002 Парламентські вибори 2002 року були останніми, у яких брала участь партія. До парламенту від партії пройшло шестеро кандидатів.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-:0-16 [16] ..."

И только тупые рашенские служивые тут так палятся и приводят цитати с рашенской Вики. Ну и? Все тупые фейки выдали или в вашей методичке еще осталось что-то по тупее?
показати весь коментар
30.07.2021 21:52 Відповісти
Стратегия окончания войны. Зеленский озвучил план реинтеграции Донбасса.-Выйдут войска, мы (я и Мендель ) зайдем ( и наведём там шорох , дадим стране угля).
показати весь коментар
30.07.2021 19:04 Відповісти
зная ваш зеленый "Совет национальной безопасности и обороны" то уже как бы и не по себе...
показати весь коментар
30.07.2021 19:06 Відповісти
Кулєба кому підспівуєш ? Клоунам імітаторам? Хоча... а ти чим займаєшся...
показати весь коментар
30.07.2021 19:07 Відповісти
запоминаем - любая кулеба под зеленым - зеленая.
а значит ей "какая разница" - хапнуть и свалить пока дело до смереки не дошло.
представляю все ето кодло хамовитых ногтисток и фотографов с тамадами,
ломящееся через границу из Украины, в апреле 2004го
показати весь коментар
30.07.2021 19:14 Відповісти
Программа кандидата в президенты - это и есть его стратегия на 5 лет работы. Л-логика!
снбо опять занимается хернёй
показати весь коментар
30.07.2021 19:14 Відповісти
Ну хоть тут нормальная новость
показати весь коментар
30.07.2021 19:18 Відповісти
ця новина для інформаційного затьмарення про ЧАУСА
показати весь коментар
30.07.2021 19:22 Відповісти
Что значит громкое слово "получила"? Вам, зеленым зебилам, надо было 2 года у власти чтобы понять очевидное и уже давно опубликованное? Или начало доходить, что по результатам вашего "управления" страной только уголовные дела с максимальной степенью наказания будут?
показати весь коментар
30.07.2021 19:20 Відповісти
неожиданная стратегия
показати весь коментар
30.07.2021 19:23 Відповісти
Ну все, нарешті у них є стратегія. Це зовсім змінює суб'єктніть цих об'єктів! У нас в селі теж щойно прийняли стратєгію до 2041 року. Заплановано збудувати громадську вбиральню і перекопати клумбу. Тепер вишукують кошти. Велике вбиральництво. Тож й нашій зовнішній політиці не завадить Велике стратегійництво. Все повинно бути як ніколи - нами же править найвеличніший правитель всіх часів і вічності!
показати весь коментар
30.07.2021 19:28 Відповісти
кУлеба, ти що спиш????? перед тим як щось перднути перевіряй чи не було щось подібне раніше!!!!!! І ще, кУлеба перестань лизати задниці і єрмаку і зєлєпукіну, ти загубив своє " Я"
показати весь коментар
30.07.2021 19:46 Відповісти
Яка там стратегія) - смішно. Та вами п.Кулебо і очолюваним вами Міністерством керує "віце-президент",ой тьфу,завгосп жОПи дЄрЬмак. Ось і вся стратегія,бодай вас....курдуплі недороблені.
показати весь коментар
30.07.2021 20:32 Відповісти
МОЛОДЕЦЬ ЗЕЛЕНСКИЙ! ПОЙДЕШЬ НА ВТОРОЙ СРОК!!!
показати весь коментар
30.07.2021 20:48 Відповісти
ГОПА. Вот и вся стратегия. Может без стратегии лучше будет?
показати весь коментар
30.07.2021 20:37 Відповісти
Ні дня без обсирона і гівновброса! Все - на більше зелєбобіки не здатні!
показати весь коментар
30.07.2021 21:34 Відповісти
«Украина впервые за 30 лет получила Стратегию внешнеполитической деятельности, - Кулеба» вот теперь нам точно 3.14здец!!!
показати весь коментар
30.07.2021 23:42 Відповісти
 
 