Україна вперше за 30 років отримала Стратегію зовнішньополітичної діяльності, - Кулеба
Стратегію затвердила Рада національної безпеки та оборони.
Про це на брифінгу за результатами засідання РНБО заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні відбулася історична подія. Вперше за 30 років незалежності Україна отримала чітку, зрозумілу і змістовну стратегію зовнішньополітичної діяльності", - сказав він.
За словами Кулеби, раніше через відсутність стратегії Україна проходила через "хитання з одного боку в інший".
Документ визначає мету зовнішньої політики держави - утвердження України у світі як сильної й авторитетної європейської країни. Досягнення цієї мети буде відбуватися за 6 пріоритетними напрямками:
1) Забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України.
2) Протидія агресивній політиці Російської Федерації.
3) Курс на членство в ЄС і НАТО.
4) Просування українського експорту і залучення інвестицій.
5) Захист прав та інтересів громадян України за кордоном.
6) Просування позитивного іміджу України у світі.
Загалом у стратегії 250 пунктів. Вони передбачають, що Україна позиціонує себе як активного учасника міжнародної політики; формує архітектуру безпеки в регіоні та світі; є країною нових економічних можливостей.
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17 ноября 2000 г. на III внеочередном съезде партии было принято решение о слиянии пяти политических партий: « https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=For_Beautiful_Ukraine&action=edit&redlink=1 За прекрасную Украину» ( https://en.wikipedia.org/wiki/Leonid_Chernovetsky Леонид Черновецкий ), https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=All-Ukrainian_Party_of_Pensioners&action=edit&redlink=1 Всеукраинской партии пенсионеров (А. Капуста), https://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_Labor_(Ukraine) Партии труда (Валентин Ландык), https://en.wikipedia.org/wiki/Solidarity_(Ukraine) Партии солидарности. Украина ( https://en.wikipedia.org/wiki/Petro_Poroshenko Петр Порошенко ) и Партия регионального возрождения Украины ( https://en.wikipedia.org/wiki/Volodymyr_Vasylyovych_Rybak Владимир Рыбак ) в новую под названием Партия регионального возрождения «Трудовая солидарность Украины». Сопредседателями нового политического строя стали https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Valentyn_Landyk&action=edit&redlink=1 Валентин Ландык , https://en.wikipedia.org/wiki/Petro_Poroshenko Петр Порошенко и https://en.wikipedia.org/wiki/Volodymyr_Vasylyovych_Rybak Владимир Рыбак . Также до слиянияhttps://en.wikipedia.org/wiki/Solidarity_(Ukraine) Партия Солидарности Украины была полностью покинута ее базовой партией https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Serhiy_Dovhan&action=edit&redlink=1 Сергея Довгана , https://en.wikipedia.org/wiki/Peasant_Party_of_Ukraine Крестьянской партией Украины , которая распустила свой союз с Солидарностью. 21 февраля 2001 года https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Justice_(Ukraine) Минюст зарегистрировал вновь созданную Партию регионального возрождения «Трудовая солидарность Украины». https://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_Regions правда на английском, но думаю, что такой умник как вы осилит)))
".... Солідарність
Партію Солідарність створено в травні 2000.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-14 [14] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-15 [15] Першим головою партії «Солідарність» був https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Михайло Антонюк , з https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 15 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 р. ним став https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петро Порошенко .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-:0-16 [16] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-17 [17] У грудні 2001 року партія приєдналася до виборчого блоку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%C2%BB «Наша Україна» , а її лідер, Петро Порошенко, став керівником виборчого штабу блоку. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2002 Парламентські вибори 2002 року були останніми, у яких брала участь партія. До парламенту від партії пройшло шестеро кандидатів.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-:0-16 [16] ..."
И только тупые рашенские служивые тут так палятся и приводят цитати с рашенской Вики. Ну и? Все тупые фейки выдали или в вашей методичке еще осталось что-то по тупее?
а значит ей "какая разница" - хапнуть и свалить пока дело до смереки не дошло.
представляю все ето кодло хамовитых ногтисток и фотографов с тамадами,
ломящееся через границу из Украины, в апреле 2004го
снбо опять занимается хернёй