Украина впервые за 30 лет получила Стратегию внешнеполитической деятельности, - Кулеба

Стратегию утвердил Совет национальной безопасности и обороны.

Об этом на брифинге по результатам заседания СНБО заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня произошло историческое событие. Впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности", - сказал он.

По словам Кулебы, ранее из-за отсутствия стратегии Украина проходила через "шатания с одной стороны в другую".

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Документ определяет цель внешней политики государства - утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны. Достижение этой цели будет происходить по 6 приоритетным направлениям:

1) Обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины.

2) Противодействие агрессивной политике Российской Федерации.

3) Курс на членство в ЕС и НАТО.

4) Продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций.

5) Защита прав и интересов граждан Украины за границей.

6) Продвижение позитивного имиджа Украины в мире.

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Всего в стратегии 250 пунктов. Они предусматривают, что Украина позиционирует себя как активного участника международной политики; формирует архитектуру безопасности в регионе и мире; является страной новых экономических возможностей.