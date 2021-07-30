Украина впервые за 30 лет получила Стратегию внешнеполитической деятельности, - Кулеба
Стратегию утвердил Совет национальной безопасности и обороны.
Об этом на брифинге по результатам заседания СНБО заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня произошло историческое событие. Впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности", - сказал он.
По словам Кулебы, ранее из-за отсутствия стратегии Украина проходила через "шатания с одной стороны в другую".
Документ определяет цель внешней политики государства - утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны. Достижение этой цели будет происходить по 6 приоритетным направлениям:
1) Обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины.
2) Противодействие агрессивной политике Российской Федерации.
3) Курс на членство в ЕС и НАТО.
4) Продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций.
5) Защита прав и интересов граждан Украины за границей.
6) Продвижение позитивного имиджа Украины в мире.
Всего в стратегии 250 пунктов. Они предусматривают, что Украина позиционирует себя как активного участника международной политики; формирует архитектуру безопасности в регионе и мире; является страной новых экономических возможностей.
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17 ноября 2000 г. на III внеочередном съезде партии было принято решение о слиянии пяти политических партий: « https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=For_Beautiful_Ukraine&action=edit&redlink=1 За прекрасную Украину» ( https://en.wikipedia.org/wiki/Leonid_Chernovetsky Леонид Черновецкий ), https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=All-Ukrainian_Party_of_Pensioners&action=edit&redlink=1 Всеукраинской партии пенсионеров (А. Капуста), https://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_Labor_(Ukraine) Партии труда (Валентин Ландык), https://en.wikipedia.org/wiki/Solidarity_(Ukraine) Партии солидарности. Украина ( https://en.wikipedia.org/wiki/Petro_Poroshenko Петр Порошенко ) и Партия регионального возрождения Украины ( https://en.wikipedia.org/wiki/Volodymyr_Vasylyovych_Rybak Владимир Рыбак ) в новую под названием Партия регионального возрождения «Трудовая солидарность Украины». Сопредседателями нового политического строя стали https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Valentyn_Landyk&action=edit&redlink=1 Валентин Ландык , https://en.wikipedia.org/wiki/Petro_Poroshenko Петр Порошенко и https://en.wikipedia.org/wiki/Volodymyr_Vasylyovych_Rybak Владимир Рыбак . Также до слиянияhttps://en.wikipedia.org/wiki/Solidarity_(Ukraine) Партия Солидарности Украины была полностью покинута ее базовой партией https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Serhiy_Dovhan&action=edit&redlink=1 Сергея Довгана , https://en.wikipedia.org/wiki/Peasant_Party_of_Ukraine Крестьянской партией Украины , которая распустила свой союз с Солидарностью. 21 февраля 2001 года https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Justice_(Ukraine) Минюст зарегистрировал вновь созданную Партию регионального возрождения «Трудовая солидарность Украины». https://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_Regions правда на английском, но думаю, что такой умник как вы осилит)))
".... Солідарність
Партію Солідарність створено в травні 2000.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-14 [14] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-15 [15] Першим головою партії «Солідарність» був https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Михайло Антонюк , з https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 15 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 р. ним став https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петро Порошенко .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-:0-16 [16] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-17 [17] У грудні 2001 року партія приєдналася до виборчого блоку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%C2%BB «Наша Україна» , а її лідер, Петро Порошенко, став керівником виборчого штабу блоку. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2002 Парламентські вибори 2002 року були останніми, у яких брала участь партія. До парламенту від партії пройшло шестеро кандидатів.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-:0-16 [16] ..."
И только тупые рашенские служивые тут так палятся и приводят цитати с рашенской Вики. Ну и? Все тупые фейки выдали или в вашей методичке еще осталось что-то по тупее?
а значит ей "какая разница" - хапнуть и свалить пока дело до смереки не дошло.
представляю все ето кодло хамовитых ногтисток и фотографов с тамадами,
ломящееся через границу из Украины, в апреле 2004го
снбо опять занимается хернёй