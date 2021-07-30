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Украина впервые за 30 лет получила Стратегию внешнеполитической деятельности, - Кулеба

Украина впервые за 30 лет получила Стратегию внешнеполитической деятельности, - Кулеба

Стратегию утвердил Совет национальной безопасности и обороны.

Об этом на брифинге по результатам заседания СНБО заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня произошло историческое событие. Впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности", - сказал он.

По словам Кулебы, ранее из-за отсутствия стратегии Украина проходила через "шатания с одной стороны в другую".

Смотрите: Брифинг секретаря СНБО Данилова. ВИДЕО

Документ определяет цель внешней политики государства - утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны. Достижение этой цели будет происходить по 6 приоритетным направлениям:

1) Обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины.

2) Противодействие агрессивной политике Российской Федерации.

3) Курс на членство в ЕС и НАТО.

4) Продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций.

5) Защита прав и интересов граждан Украины за границей.

6) Продвижение позитивного имиджа Украины в мире.

Также читайте: Беспрецедентно. 28 государств и международных организаций примут участие в саммите Крымской платформы, - Кулеба

Всего в стратегии 250 пунктов. Они предусматривают, что Украина позиционирует себя как активного участника международной политики; формирует архитектуру безопасности в регионе и мире; является страной новых экономических возможностей.

Автор: 

МИД (7031) СНБО (4447) стратегия (193) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+17
Всі ці пункти 2014 року! Ваша зелена стратегія ось на цій світлині:

Украина впервые за 30 лет получила Стратегию внешнеполитической деятельности, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2848
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30.07.2021 18:58 Ответить
+11
имитация бурной деятельности
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30.07.2021 18:57 Ответить
+11
Украина впервые за 30 лет получила Стратегию внешнеполитической деятельности, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8789
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30.07.2021 19:05 Ответить
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
имитация бурной деятельности
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30.07.2021 18:57 Ответить
Кулебу потрібно звільнити після підписання угоди між США та Німеччиною про добудову та експлуатацію газогону Північний потік-2. Більші провали були тільки в порошенка під час підписання Мінських угод! Це катастрофа і за неї мають нести відповідальність всіх хто причетний до невдалої дипломатії! Посла в США, зняти, посла в Німеччині зняти, міністра МЗС зняти, Єрмаку сувору догану, тільки тоді США будуть бачити що Україна реально занепокоєна підписанням зрадницького договору! Ми маємо чітку артикулювати своє бачення ситуації ще до поїздки Зеленського на зустріч з Байденом. В Україні мають летіти голови всіх хто недопрацював і публічно влада має пояснювати що це все через брудну оборудку США та Німеччини, яку Україна не змогла унеможливити! Запуск Північного потоку-2 це зупинка транзиту газу взимку і сотні тисяч загиблих українців від переохолодження!
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30.07.2021 19:46 Ответить
КАЦАП ТЫ ЛУЧШЕ МОЖЕШЬ ! ЗАКРОЙ СВОЙ ПОГАНЫЙ РОТ!!!
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30.07.2021 20:45 Ответить
Або, як говорить їх улюблений депутат, «тупой собачий рот».
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30.07.2021 23:39 Ответить
Коли когось звинувачуєш в кацапізмі, то хоча б спробуй писати українською, бо якось дебільно виглядає.
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31.07.2021 09:48 Ответить
Всі ці пункти 2014 року! Ваша зелена стратегія ось на цій світлині:

Украина впервые за 30 лет получила Стратегию внешнеполитической деятельности, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2848
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30.07.2021 18:58 Ответить
Украина впервые за 30 лет получила Стратегию внешнеполитической деятельности, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8789
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30.07.2021 19:05 Ответить
Вы не совсем понимаете, что происходит - всего какие-нибудь два года у власти и чел почти въехал чем живет страна с 14-го года! Да, ещё с запаздыванием на 6-7 лет, но никто от него и этого не ожидал!
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27.08.2021 19:02 Ответить
А як же розворот на Китай, зєбіли блд??!!
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30.07.2021 19:03 Ответить
Оно и видно. Просрали все и на всех фронтах. Вот это стратегия, так стратегия.
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30.07.2021 19:03 Ответить
а было что просырать?)))
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30.07.2021 19:23 Ответить
Вам в Раше нечего. За последние 20 лет просрано все. Наслаждайтесь
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30.07.2021 19:27 Ответить
ну с рашкой все понятно, какие великие достижения были просраны зеленским?)))
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30.07.2021 19:31 Ответить
топ-топ в Гугл.
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30.07.2021 19:32 Ответить
результат выборов 2019г. я и без гугля знаю)))
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30.07.2021 19:38 Ответить
Ну вот и кушайте. Смачного и не сильно обляпайтесь.
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30.07.2021 19:42 Ответить
значит выборы, как оценка достижений вас не вполне устраивают?))) ну тогда будем читать умные комменты на цензоре и подсчитывать лайки)))
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30.07.2021 19:55 Ответить
Т.е. когда люмпен выбирал вора и любителя ***** Яныка -- это было хорошо? Меня это, действительно, не устроило в отличие от вас. Смачного.
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30.07.2021 20:02 Ответить
откуда вы знаете, что меня это устроило? но я знаю одного человека, который пошел работать в правительство при яныке, которого в отличие от вас и меня, это вполне тогда устраивало)))
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30.07.2021 20:08 Ответить
Ну вы же выбрали реинкарнацию рыгов снова во власть, значит вас это устроило. Доказано эмпирически.
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30.07.2021 20:10 Ответить
все наоборот народ отстранил одного из основателя партии рыгов порошенко, который с 2005г работал на разных гос.должностях и за это время превратился из простого никому неизвестному до 2004г миллионера в миллиардера, входящего в 10 самых богатых людей украины)))
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30.07.2021 20:21 Ответить
Вранье. Снова тупое вранье.Порошенко никогда не был основателем партии рыгов. Этот тупой фейк не используют уже даже самые тупые зебилы. Вы исключение.
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30.07.2021 20:23 Ответить
очень хорошо, что вы не отрицаете, тот факт что находясь на гос службе он превратился в одного из самых богатых людей украины.))) ну а в партии регионов этот святой человек тоже не состоял?)))
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30.07.2021 20:46 Ответить
Опять вранье. И опять тупое вранье. Вы прямо уникум по упорной тупости. Он не состоял. И самое смешное, что когда, согласно вашему дебильному фейку, "Партия солидарности Украины" (потом "Солидарность") типа входила в число "сооснователей" ПР, то Порох не мог чисто физически входить в число ее отцов основателей, т.к. "Солидарность" в то время возглавлял Михаил Антонюк. Председателем "Солидарности" Порох стал только в декабре 2001 года, когда она присоединилась к блоку "Наша Украина". Вы бы проверяли инфу в сети перед тем, как так по дебильному врать. Ну и что снова соврете такое по тупее?
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30.07.2021 21:10 Ответить
Создание Партии регионов [ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Party_of_Regions&action=edit&section=3 править ]
17 ноября 2000 г. на III внеочередном съезде партии было принято решение о слиянии пяти политических партий: « https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=For_Beautiful_Ukraine&action=edit&redlink=1 За прекрасную Украину» ( https://en.wikipedia.org/wiki/Leonid_Chernovetsky Леонид Черновецкий ), https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=All-Ukrainian_Party_of_Pensioners&action=edit&redlink=1 Всеукраинской партии пенсионеров (А. Капуста), https://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_Labor_(Ukraine) Партии труда (Валентин Ландык), https://en.wikipedia.org/wiki/Solidarity_(Ukraine) Партии солидарности. Украина ( https://en.wikipedia.org/wiki/Petro_Poroshenko Петр Порошенко ) и Партия регионального возрождения Украины ( https://en.wikipedia.org/wiki/Volodymyr_Vasylyovych_Rybak Владимир Рыбак ) в новую под названием Партия регионального возрождения «Трудовая солидарность Украины». Сопредседателями нового политического строя стали https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Valentyn_Landyk&action=edit&redlink=1 Валентин Ландык , https://en.wikipedia.org/wiki/Petro_Poroshenko Петр Порошенко и https://en.wikipedia.org/wiki/Volodymyr_Vasylyovych_Rybak Владимир Рыбак . Также до слиянияhttps://en.wikipedia.org/wiki/Solidarity_(Ukraine) Партия Солидарности Украины была полностью покинута ее базовой партией https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Serhiy_Dovhan&action=edit&redlink=1 Сергея Довгана , https://en.wikipedia.org/wiki/Peasant_Party_of_Ukraine Крестьянской партией Украины , которая распустила свой союз с Солидарностью. 21 февраля 2001 года https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Justice_(Ukraine) Минюст зарегистрировал вновь созданную Партию регионального возрождения «Трудовая солидарность Украины». https://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_Regions правда на английском, но думаю, что такой умник как вы осилит)))
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30.07.2021 21:41 Ответить
Я понимаю, что вы тупо упорный. Но даже в этом нужно иметь меру. Еще раз для тупо упорного.

".... Солідарність
Партію Солідарність створено в травні 2000.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-14 [14] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-15 [15] Першим головою партії «Солідарність» був https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Михайло Антонюк , з https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 15 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 р. ним став https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петро Порошенко .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-:0-16 [16] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-17 [17] У грудні 2001 року партія приєдналася до виборчого блоку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%C2%BB «Наша Україна» , а її лідер, Петро Порошенко, став керівником виборчого штабу блоку. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2002 Парламентські вибори 2002 року були останніми, у яких брала участь партія. До парламенту від партії пройшло шестеро кандидатів.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-:0-16 [16] ..."

И только тупые рашенские служивые тут так палятся и приводят цитати с рашенской Вики. Ну и? Все тупые фейки выдали или в вашей методичке еще осталось что-то по тупее?
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30.07.2021 21:52 Ответить
Стратегия окончания войны. Зеленский озвучил план реинтеграции Донбасса.-Выйдут войска, мы (я и Мендель ) зайдем ( и наведём там шорох , дадим стране угля).
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30.07.2021 19:04 Ответить
зная ваш зеленый "Совет национальной безопасности и обороны" то уже как бы и не по себе...
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30.07.2021 19:06 Ответить
Кулєба кому підспівуєш ? Клоунам імітаторам? Хоча... а ти чим займаєшся...
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30.07.2021 19:07 Ответить
запоминаем - любая кулеба под зеленым - зеленая.
а значит ей "какая разница" - хапнуть и свалить пока дело до смереки не дошло.
представляю все ето кодло хамовитых ногтисток и фотографов с тамадами,
ломящееся через границу из Украины, в апреле 2004го
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30.07.2021 19:14 Ответить
Программа кандидата в президенты - это и есть его стратегия на 5 лет работы. Л-логика!
снбо опять занимается хернёй
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30.07.2021 19:14 Ответить
Ну хоть тут нормальная новость
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30.07.2021 19:18 Ответить
ця новина для інформаційного затьмарення про ЧАУСА
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30.07.2021 19:22 Ответить
Что значит громкое слово "получила"? Вам, зеленым зебилам, надо было 2 года у власти чтобы понять очевидное и уже давно опубликованное? Или начало доходить, что по результатам вашего "управления" страной только уголовные дела с максимальной степенью наказания будут?
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30.07.2021 19:20 Ответить
неожиданная стратегия
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30.07.2021 19:23 Ответить
Ну все, нарешті у них є стратегія. Це зовсім змінює суб'єктніть цих об'єктів! У нас в селі теж щойно прийняли стратєгію до 2041 року. Заплановано збудувати громадську вбиральню і перекопати клумбу. Тепер вишукують кошти. Велике вбиральництво. Тож й нашій зовнішній політиці не завадить Велике стратегійництво. Все повинно бути як ніколи - нами же править найвеличніший правитель всіх часів і вічності!
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30.07.2021 19:28 Ответить
кУлеба, ти що спиш????? перед тим як щось перднути перевіряй чи не було щось подібне раніше!!!!!! І ще, кУлеба перестань лизати задниці і єрмаку і зєлєпукіну, ти загубив своє " Я"
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30.07.2021 19:46 Ответить
Яка там стратегія) - смішно. Та вами п.Кулебо і очолюваним вами Міністерством керує "віце-президент",ой тьфу,завгосп жОПи дЄрЬмак. Ось і вся стратегія,бодай вас....курдуплі недороблені.
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30.07.2021 20:32 Ответить
МОЛОДЕЦЬ ЗЕЛЕНСКИЙ! ПОЙДЕШЬ НА ВТОРОЙ СРОК!!!
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30.07.2021 20:48 Ответить
ГОПА. Вот и вся стратегия. Может без стратегии лучше будет?
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30.07.2021 20:37 Ответить
Ні дня без обсирона і гівновброса! Все - на більше зелєбобіки не здатні!
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30.07.2021 21:34 Ответить
«Украина впервые за 30 лет получила Стратегию внешнеполитической деятельности, - Кулеба» вот теперь нам точно 3.14здец!!!
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30.07.2021 23:42 Ответить
 
 