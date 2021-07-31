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Світоліна виборола бронзу на Олімпіаді-2020
У суботу, 31 липня, перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 WTA) здобула перемогу в драматичному поєдинку за третє місце проти Олени Рибакіної із Казахстану (№20 WTA).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Еліна Світоліна (Україна) - Олена Рибакіна (Казахстан) - 1:6, 7:6 (5), 6:4
Зазначимо, що Україна до цього не вигравала медалей у тенісі на Олімпійських іграх.
Топ коментарі
+27 Старый пионэр
показати весь коментар31.07.2021 14:42 Відповісти Посилання
+13 Серёга Бондаренко
показати весь коментар31.07.2021 14:43 Відповісти Посилання
+13 Иван Иван #488996
показати весь коментар31.07.2021 14:43 Відповісти Посилання
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Косово узяло дві золоті медалі, а ми навіть срібло узяти не можемо...
Посмотрите выпуск "Орел и решка" про ЮАР. Как белых негры выгнали из элитного центра и поселились их домах. Не платили комуналку - им отрезали газ, свет и воду, думали, платить начнут)) ха! так что они сделали? стали испражняться в шахту лифта и туда же выбрасывать мусор. Зас*ли все до 8го этажа. Превратили город в гадюшник и притон. Смотреть страшно.
Представить себе не могу белых, использующих шахту лифта вместо туалета и канализации.
Это все что нужно знать о неграх. И о французах, впрочем тоже, так нежно их любящих, и спрашивающих, что же с неграми не так....
А генетика - наука жестокая, и ничего вы с этим не сделаете.
.
Не нічого, головне медаль є!
В запису потім подивлюсь
будем чемпионами по бронзовым медалям