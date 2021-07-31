Світоліна виборола бронзу на Олімпіаді-2020

У суботу, 31 липня, перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 WTA) здобула перемогу в драматичному поєдинку за третє місце проти Олени Рибакіної із Казахстану (№20 WTA).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Еліна Світоліна (Україна) - Олена Рибакіна (Казахстан) - 1:6, 7:6 (5), 6:4

Зазначимо, що Україна до цього не вигравала медалей у тенісі на Олімпійських іграх.

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