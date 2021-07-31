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Новости Олимпиада-2020
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Свитолина завоевала бронзу на Олимпиаде-2020

Свитолина завоевала бронзу на Олимпиаде-2020

В субботу, 31 июля, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) одержала победу в драматическом поединке за третье место против Елены Рыбакиной из Казахстана (№20 WTA).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Элина Свитолина (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 1:6, 7:6(5), 6:4

Отметим, что Украина до этого не выигрывала медалей в теннисе на Олимпийских играх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это так не сработает". Украинский прыгун на батуте раскритиковал тренеров сборной и Федерацию после неудачи на Олимпиаде-2020

Автор: 

Олимпиада (1137) теннис (156) Свитолина Элина (50)


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Топ комментарии
+27
Третий сет вытащила с 1-4 и 15-40!! И добила на 7-ом матч-боле!! Триллер! Поздравляем!!!
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31.07.2021 14:42 Ответить
+13
Да,с 7-го матч бола,молодчинка!
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31.07.2021 14:43 Ответить
+13
с седьмого матчбола. надо что-то от нервов
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31.07.2021 14:43 Ответить
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Третий сет вытащила с 1-4 и 15-40!! И добила на 7-ом матч-боле!! Триллер! Поздравляем!!!
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31.07.2021 14:42 Ответить
Да,с 7-го матч бола,молодчинка!
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31.07.2021 14:43 Ответить
с седьмого матчбола. надо что-то от нервов
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31.07.2021 14:43 Ответить
Молодчина. Поздравляю.
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31.07.2021 14:46 Ответить
Правда олимпиада просто жесть: пять медалей и все бронза. У польши одна серебрянная медаль и они выше нас. Как плеать такое может быть?!
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31.07.2021 14:50 Ответить
Бо краще одна срібна, ніж сотня бронзових, а одна золота, ніж сотня срібних.
Косово узяло дві золоті медалі, а ми навіть срібло узяти не можемо...
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31.07.2021 15:42 Ответить
шкода, що тебе не відправили... Нагадай, як там цей вид спорту називається з клавою? Очумельіе ручки?
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31.07.2021 18:19 Ответить
Ти намагаєшся бути дотепним, але виглядаєш геть жалюгідним.
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31.07.2021 18:34 Ответить
не ліпи ярликів іншим, поки не розберешся у власній ущербності... Золотий клавоаніст олімпіади 2020 у Токіо.
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31.07.2021 18:40 Ответить
Істото, тобі треба навчитися писати без дитячих помилок, а вже потім робити судження про інших людей.
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31.07.2021 19:10 Ответить
кумедна тваринка, що геть не палиться... Дотепність так і пре через жалюгідність спроби.
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31.07.2021 19:18 Ответить
Санітари знають про твої звитяги на "Цензорі"?
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31.07.2021 19:28 Ответить
а гуано в курсі, що опариш Хмара не прийшов на перекличку ..білів?
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01.08.2021 14:35 Ответить
Занадто товсто, спробуй ще.
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01.08.2021 15:00 Ответить
Я не буду спешить с поздравлениями, пока не услышу на каком языке она даёт интервью.
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31.07.2021 14:47 Ответить
А если на французском?
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31.07.2021 14:50 Ответить
Как говорят у нас в Одессе - хоть шота но поимели.... Отдельно рад за Свитолину .... Ястремская разочаровала ну просто по самое немогу....
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31.07.2021 16:19 Ответить
а на якій мові сам пишеш?клоун вишиватний.
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31.07.2021 14:50 Ответить
он неофициальное лицо. А за футболистов реально было стыдно, и как кацапы стебались с шевченко, что Украины выиграла, потому что тренер и команда на русском говорят. И усика туда же...Позорище.
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31.07.2021 14:53 Ответить
А чим цей оберст провокатор відрізняється від кацапа ?
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31.07.2021 15:06 Ответить
Та всім насрати на тебе,та на твої "поздоровлення",тупорила дірява фуфайка-провокатор.
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31.07.2021 14:51 Ответить
Ты лучше спроси за чей счет она готовилась (да и остальные наш спортсмены тоже). Если думаешь их готовили за дежавний кошт, то ошибаешься
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31.07.2021 14:51 Ответить
это она замуж за негра вышла?? я просто офигел, увидев фото! такая красавица, и за такое выйти замуж... слов нет.....
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31.07.2021 14:51 Ответить
Ну всем-же абсолютно всё-равно,что ты замуж за кацапа вышел,чего ты раскудахтался?
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31.07.2021 14:53 Ответить
Буде розмножувати негрипупсіків.
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31.07.2021 14:53 Ответить
не вижу ничего хорошего
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31.07.2021 14:54 Ответить
Она представляет Украину,но жить как я понимаю,она здесь не планирует,так что пускай разводит кого хочет,это её дело-персональное.
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31.07.2021 14:57 Ответить
вот вы не государственник)) такая умница, красавица и талантище - у куда уйдет наш бесценный генофонд? лучшие гены пропадут...
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31.07.2021 15:10 Ответить
Ты-же когда замуж за кацапа выходил,о генофонде не думал,чушкарь лапотный?
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31.07.2021 15:27 Ответить
За те зразу видно , що не москаль !
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31.07.2021 15:09 Ответить
ну зачем сразу крайности? или негр или кацап... Она могла выбрать любого, хоть Маска, Гейтса или Безоса. Но то, что я увидел...нет слов.
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31.07.2021 15:13 Ответить
Твоя жена,если бы ей такой негр миллионами в кармане как Свитолиной предложил выйти замуж, бросила тебя секунд через 15 без раздумий.
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31.07.2021 15:31 Ответить
Она на одних турнирах больше 20 лимонов зелени заработала. Так что ей ************** - с негром, косоглазым или белым.
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31.07.2021 16:07 Ответить
начхать мне на армию НАТО. Такая как Свитолина - достойна лучшего, и явно не того негра.
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31.07.2021 15:48 Ответить
вы из франции пишете? там к неграм особенная нежная любовь)) именно из-за них от парижа осталось самое мерзкое впечатление. Не поеду туда больше. Ничего хорошего о них сказать не могу.

Посмотрите выпуск "Орел и решка" про ЮАР. Как белых негры выгнали из элитного центра и поселились их домах. Не платили комуналку - им отрезали газ, свет и воду, думали, платить начнут)) ха! так что они сделали? стали испражняться в шахту лифта и туда же выбрасывать мусор. Зас*ли все до 8го этажа. Превратили город в гадюшник и притон. Смотреть страшно.

Представить себе не могу белых, использующих шахту лифта вместо туалета и канализации.
Это все что нужно знать о неграх. И о французах, впрочем тоже, так нежно их любящих, и спрашивающих, что же с неграми не так....
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31.07.2021 16:05 Ответить
бывает. Но это не про негров. Во Франции и США они "белая кость")) все для них. Все законы, вся гос. политика. Поэтому у каких обидчиках речь - не пойму.

А генетика - наука жестокая, и ничего вы с этим не сделаете.
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31.07.2021 16:22 Ответить
Хахах а Марсель какой)))))))) жабоеды открыто завидуют и говорят. )))) какой там шерше ля фам если у него в штанах по сравнению с Жако 🤫😂))) И француженка « о ви жутен»»»» Бугагагагага
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31.07.2021 16:28 Ответить
Монфис - классній парень, Свитолина - молодец.
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31.07.2021 16:43 Ответить
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31.07.2021 14:51 Ответить
Пипец Свитолиной без твоих поздравлений)Какать ей на поздравления тел,требующих от кого-то то,что не делают сами
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31.07.2021 15:45 Ответить
Молодца!!!
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31.07.2021 14:48 Ответить
ВІТАЄМО !
Світоліна виборола бронзу на Олімпіади-2020 - Цензор.НЕТ 6640

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31.07.2021 14:54 Ответить
Два золота не вынимая рук из карманов. Учитесь.

Світоліна виборола бронзу на Олімпіади-2020 - Цензор.НЕТ 232
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31.07.2021 15:13 Ответить
страна "404".
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31.07.2021 15:18 Ответить
страна "окр".
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31.07.2021 15:28 Ответить
У кацапської худоби може вчитися лише інша худоба. Люди вчаться у людей.
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31.07.2021 15:48 Ответить
Кто это и откуда?
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31.07.2021 16:25 Ответить
Это сибирский самородок, выиграла два золота в Токио.

Світоліна виборола бронзу на Олімпіаді-2020 - Цензор.НЕТ 2848
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31.07.2021 17:11 Ответить
Да ты что? Жизнь теперь никогда не станет прежней.))
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31.07.2021 17:44 Ответить
У Украины еще есть шанс догнать ее. Хотя это будет очень сложно.)
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31.07.2021 18:21 Ответить
Зачем? А,знаю. Чтобы погордиться. Старинная забава обитателей таёжно-болотных @б@ней.)
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31.07.2021 18:33 Ответить
Молодец!
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31.07.2021 15:31 Ответить
Пишите уже правильно, что она уже Монфис, а не Свитолина!!!
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31.07.2021 15:33 Ответить
В теннисе Свитолина, сама сказала, обтекай молча.
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31.07.2021 15:43 Ответить
Польша победила в эстафете гендерного равенства. Оказывается белые не все калеки в легкой атлетике.
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31.07.2021 15:43 Ответить
ВІТАЮ !!! МОЛОДЧИНА !!! КРАСУНЯ !!! ПАТРІОТКА !!! ТРУДІВНИЦЯ !!!
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31.07.2021 15:58 Ответить
Самая тяжёлая медаль, более тринадцати часов пришлось провести на кортах в жару за тридцать, пять матчей играть каждый день, на пятый против Маркеты не хватило, но сумела собраться и вырвать бронзу когда сил не оставалось вообще! Браво Элина!
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31.07.2021 16:01 Ответить
Молодець, перемогла непросту суперницю💪
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31.07.2021 16:04 Ответить
Наемная кацапка выступающая за Казахстан. Благо в рашке разрешено двойное гражданство.
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31.07.2021 16:34 Ответить
Молодец!
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31.07.2021 16:33 Ответить
Хронически устающие футболеры сборной Украины! Ау! Вот пример бойца, пример сильного пола, а вы просто недоразумения с первичными половыми признаками мужчины между ног. Браво ,девочка! Дело не просто в победе, а в супер волевой победе!
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31.07.2021 17:14 Ответить
А шо на золото или хотя бы серебро ни у кого тямы нет?
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31.07.2021 17:47 Ответить
За рахунку 1:3 в другому сеті я перестав дивитись трансляцію. Пропустив найцікавіше!
Не нічого, головне медаль є!
В запису потім подивлюсь
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31.07.2021 17:55 Ответить
всё равно молодец пусть даже вся эта олимпиада будет для нас бронзовой значит
будем чемпионами по бронзовым медалям
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31.07.2021 17:58 Ответить
если б не свадьба, было б золото)
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31.07.2021 18:23 Ответить
Самая позорная олимпиада на данный момент, 65 место.
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31.07.2021 18:48 Ответить
Вот интересно - почему она выступает за Украину? Выступала бы за какой нибудь Нигер, Конго или Уганду, как никак эти народы ей ближе.
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31.07.2021 19:07 Ответить
Вітання, Еліно !
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01.08.2021 08:04 Ответить
 
 