Свитолина завоевала бронзу на Олимпиаде-2020

В субботу, 31 июля, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) одержала победу в драматическом поединке за третье место против Елены Рыбакиной из Казахстана (№20 WTA).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Элина Свитолина (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 1:6, 7:6(5), 6:4

Отметим, что Украина до этого не выигрывала медалей в теннисе на Олимпийских играх.

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