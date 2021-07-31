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Свитолина завоевала бронзу на Олимпиаде-2020
В субботу, 31 июля, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) одержала победу в драматическом поединке за третье место против Елены Рыбакиной из Казахстана (№20 WTA).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Элина Свитолина (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 1:6, 7:6(5), 6:4
Отметим, что Украина до этого не выигрывала медалей в теннисе на Олимпийских играх.
Топ комментарии
+27 Старый пионэр
показать весь комментарий31.07.2021 14:42 Ответить Ссылка
+13 Серёга Бондаренко
показать весь комментарий31.07.2021 14:43 Ответить Ссылка
+13 Иван Иван #488996
показать весь комментарий31.07.2021 14:43 Ответить Ссылка
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Косово узяло дві золоті медалі, а ми навіть срібло узяти не можемо...
Посмотрите выпуск "Орел и решка" про ЮАР. Как белых негры выгнали из элитного центра и поселились их домах. Не платили комуналку - им отрезали газ, свет и воду, думали, платить начнут)) ха! так что они сделали? стали испражняться в шахту лифта и туда же выбрасывать мусор. Зас*ли все до 8го этажа. Превратили город в гадюшник и притон. Смотреть страшно.
Представить себе не могу белых, использующих шахту лифта вместо туалета и канализации.
Это все что нужно знать о неграх. И о французах, впрочем тоже, так нежно их любящих, и спрашивающих, что же с неграми не так....
А генетика - наука жестокая, и ничего вы с этим не сделаете.
.
Не нічого, головне медаль є!
В запису потім подивлюсь
будем чемпионами по бронзовым медалям