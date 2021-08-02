Поліція погрожує в’язницею постраждалим від токсичних відходів Миколаївського глиноземного заводу, - глава ГО "Стоп шлам"

Жителів Миколаївської області, які приєдналися до позову громадської організації "Стоп шлам" проти Миколаївського глиноземного заводу, змушують відмовитися від претензій під загрозою в'язниці та 100-тисячного штрафу.

Про це заявив на пресконфененції в агентстві "Укрінформ" 28 липня глава організації Василь Орел.

"У цю хвилину ціла група поліцейських у селі Українка допитує людей. Після цього села поїдуть у наступне село – Шевченкове. У нас кримінальна ситуація в місті дуже велика і проблем вистачає, але вся поліція зайнялася громадською організацією", – заявив Орел.



За словами активіста, постраждалих залякують, що вони отримають від семи років в'язниці за те, що входять у громадську організацію "Стоп шлам", а також що вони платитимуть 100 тис. грн штрафу.



"Це все задокументовано. І таке свавілля відбувається зараз на території Миколаївської області. Людей, які постраждали, хочуть зробити ще більш постраждалими", – повідомив він.



Орел розповів, що перш ніж звернутися до суду, миколаївці протягом кількох років намагалися домогтися припинення забруднення довкілля з боку МГЗ шляхом переговорів із заводом і звернень до влади, однак ефекту це не мало.



"Тому ми звернулися до суду за допомогою наших адвокатів і виграли його. Але рішення суду виявилося "неправильним" для правоохоронних органів, зокрема для поліції. Вони порахували, що організація якась "неправильна". Тобто суд визнав, що є факт порушення екологічних норм і є психологічні травми для людей. А вони сказали, що це не так, і почали переслідувати наших активістів", – розповів голова "Стоп шлам".

Згідно з висновками експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, відходи червоного шламу негативно впливають на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров'я людини внаслідок прояву отруйних (сильнодійних), токсичних та екотоксичних властивостей. Експертиза встановила, що в червоному шламі є сполуки шестивалентного хрому, міді, цинку, селен і його сполуки, кадмій і його сполуки, меркурій і його сполуки, миш'як, свинець і його сполуки.



Представники громадської організації "Стоп шлам" у листопаді 2020 року подали в суд на МГЗ і в першій інстанції отримали рішення на свою користь: їм присудили компенсацію на загальну суму 9,2 млрд грн за шкоду екології та здоров'ю людей, завданих сховищами червоного шламу.



Після цього Мін'юст зупинив дію свідоцтв експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, які встановили суму збитків.



Міністр юстиції Денис Малюська назвав постраждалих активістів "екорейдерами".



29 липня екологічні активісти звернулися в міжнародні екологічні організації з відкритим листом, у якому закликали їх допомогти в боротьбі із загрозою екологічної катастрофи в Північному Причорномор'ї.



Екологи адресували своє звернення представникам Програми ООН із питань довкілля (UNEP), Міжнародному союзу охорони природи і природних ресурсів (IUCN), Європейському агентству довкілля (ЕЕА), "Грінпіс" (Greenpeace), Організації ООН із промислового розвитку (UNIDO), Інституту всесвітнього спостереження (WI), Всесвітньому фонду дикої природи (WWF), Глобальному екологічному фонду (GEF), Міжнародному союзу екологічної економіки (ISEE) і Міжнародному зеленому хресту (IGC).