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Новини
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Поліція погрожує в’язницею постраждалим від токсичних відходів Миколаївського глиноземного заводу, - глава ГО "Стоп шлам"

Поліція погрожує в’язницею постраждалим від токсичних відходів Миколаївського глиноземного заводу, - глава ГО

Жителів Миколаївської області, які приєдналися до позову громадської організації "Стоп шлам" проти Миколаївського глиноземного заводу, змушують відмовитися від претензій під загрозою в'язниці та 100-тисячного штрафу.

Про це заявив на пресконфененції в агентстві "Укрінформ" 28 липня глава організації Василь Орел.

"У цю хвилину ціла група поліцейських у селі Українка допитує людей. Після цього села поїдуть у наступне село – Шевченкове. У нас кримінальна ситуація в місті дуже велика і проблем вистачає, але вся поліція зайнялася громадською організацією", – заявив Орел.

За словами активіста, постраждалих залякують, що вони отримають від семи років в'язниці за те, що входять у громадську організацію "Стоп шлам", а також що вони платитимуть 100 тис. грн штрафу.

"Це все задокументовано. І таке свавілля відбувається зараз на території Миколаївської області. Людей, які постраждали, хочуть зробити ще більш постраждалими", – повідомив він.

Орел розповів, що перш ніж звернутися до суду, миколаївці протягом кількох років намагалися домогтися припинення забруднення довкілля з боку МГЗ шляхом переговорів із заводом і звернень до влади, однак ефекту це не мало.

"Тому ми звернулися до суду за допомогою наших адвокатів і виграли його. Але рішення суду виявилося "неправильним" для правоохоронних органів, зокрема для поліції. Вони порахували, що організація якась "неправильна". Тобто суд визнав, що є факт порушення екологічних норм і є психологічні травми для людей. А вони сказали, що це не так, і почали переслідувати наших активістів", – розповів голова "Стоп шлам".

Згідно з висновками експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, відходи червоного шламу негативно впливають на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров'я людини внаслідок прояву отруйних (сильнодійних), токсичних та екотоксичних властивостей. Експертиза встановила, що в червоному шламі є сполуки шестивалентного хрому, міді, цинку, селен і його сполуки, кадмій і його сполуки, меркурій і його сполуки, миш'як, свинець і його сполуки.

Представники громадської організації "Стоп шлам" у листопаді 2020 року подали в суд на МГЗ і в першій інстанції отримали рішення на свою користь: їм присудили компенсацію на загальну суму 9,2 млрд грн за шкоду екології та здоров'ю людей, завданих сховищами червоного шламу.

Після цього Мін'юст зупинив дію свідоцтв експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, які встановили суму збитків.

Міністр юстиції Денис Малюська назвав постраждалих активістів "екорейдерами".

29 липня екологічні активісти звернулися в міжнародні екологічні організації з відкритим листом, у якому закликали їх допомогти в боротьбі із загрозою екологічної катастрофи в Північному Причорномор'ї.

Екологи адресували своє звернення представникам Програми ООН із питань довкілля (UNEP), Міжнародному союзу охорони природи і природних ресурсів (IUCN), Європейському агентству довкілля (ЕЕА), "Грінпіс" (Greenpeace), Організації ООН із промислового розвитку (UNIDO), Інституту всесвітнього спостереження (WI), Всесвітньому фонду дикої природи (WWF), Глобальному екологічному фонду (GEF), Міжнародному союзу екологічної економіки (ISEE) і Міжнародному зеленому хресту (IGC).

Автор: 

екологія (1346) Миколаївський глиноземний завод (27)


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Топ коментарі
+12
Харошее наследие воспитал черт Аваков
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02.08.2021 13:21
+12
Тут справа навіть не в Авакову, тут справа в керівництві держави. Поліціянтів що зупинили депутата СН Брагара публічно покарали, явно не за те, що вони дотримувались Закону.
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02.08.2021 13:26
+10
Малюську поселить на берегу шламохранилища.
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02.08.2021 13:31
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Харошее наследие воспитал черт Аваков
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02.08.2021 13:21 Відповісти
Тут справа навіть не в Авакову, тут справа в керівництві держави. Поліціянтів що зупинили депутата СН Брагара публічно покарали, явно не за те, що вони дотримувались Закону.
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02.08.2021 13:26 Відповісти
да постройте Наперстку Бубочке бабушке бородатой там дворцы... из досок вмиг закрою завод как вредное по всем параметрам...
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02.08.2021 14:05 Відповісти
чорта монастирського... воспитал
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02.08.2021 13:40 Відповісти
МРАЗИ , ЗЕАБСУРД , к стенке вас тварей за все ! Как такое возможно ?
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02.08.2021 14:13 Відповісти
Дерипаска вкинул денех Николаевскому УВД.. Монастырский, не спим!!!
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02.08.2021 13:22 Відповісти
страна непуганых идиотов - вопрос на ЧТО_ ГДЕ _КОГДА
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02.08.2021 13:22 Відповісти
давно пора штрафануть этих симулянтов
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02.08.2021 13:28 Відповісти
И тут малюська обхезался. Дебил вонючий.
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02.08.2021 13:29 Відповісти
Малюську поселить на берегу шламохранилища.
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02.08.2021 13:31 Відповісти
Неужели кто то думает что эта ОО Стоп Шлам действует во благо людей и экологии. Обычный передел бизнеса , а для того чтобы взбудоражить общественность создаются и вливаются деньги в подобных "борцов", организации , нанимаются эксперты и т.д.
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02.08.2021 13:41 Відповісти
В тебе і докази цего Є?
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02.08.2021 17:54 Відповісти
Це ж актив Коломи вроді, шукайте юр.компанію та подавай іск ЕСПЛ
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02.08.2021 13:49 Відповісти
Якщо відходи того виробництва такі безпечні, то чому б керівникам того підприємства всіх рангів не переселитися в ту Українку та Шевченково разом зі своївими сім'ями та коханками?
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02.08.2021 14:01 Відповісти
Ага, щаззззз. А на курортах кто жить тогда будет?
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02.08.2021 14:08 Відповісти
Карочє! В "малоотсосії" почались міжусобні війни.
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02.08.2021 14:08 Відповісти
Ну что все пырзыденты???хуже не будет...
Кушайте,не обляпайтесь...
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02.08.2021 14:55 Відповісти
"Министр юстиции Денис Малюська назвал пострадавших активистов "экорейдерами"
Просто державу очолили мародери.
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02.08.2021 15:05 Відповісти
наивніе или тупые те николаевцы... - собрали материал без лишнего шума и в суд! а не сопли жевать и пытаться кого то уговорить... все равно, что уговаривать кота не ловить мышей. и те люди в организации - "стоп шлам" действительно выглядают рейдерами... я на стороне ментов.
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02.08.2021 15:12 Відповісти
КОРРУПЦИЯ, сэр...
С самого верха КОРРУПЦИЯ. Системная, круговая, раковая.
Ничего не изменится на этой территории.
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02.08.2021 16:12 Відповісти
 
 